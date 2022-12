Offerte TIM mobile Dicembre 2022: le promozioni del mese

Scopri le migliori offerte TIM mobile di dicembre per avere anche minuti, SMS e Giga illimitati in 5G e altri vantaggi con TIM Unica

Con le offerte TIM mobile potete avere la garanzia di una rete di altissima qualità, assistenza e supporto quando serve e tanti vantaggi a partire da TIM Unica fino ai premi mensili di TIM Party. La scelta è vastissima e con le promozioni di Natale attivare le offerte di telefonia mobile dell’operatore è ancora più conveniente.

Offerte TIM mobile di dicembre 2022

Offerte TIM mobile Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile 1 TIM 5G Power Famiglia illimitati illimitati in 5G primo mese gratuito, 9,99 euro al mese 2 TIM WONDER Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro 3 TIM WONDER Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro 4 TIM Young (solo under 25) illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratuito, 9,99 euro 5 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratuito, 14,99 euro

A dicembre è possibile scegliere tra differenti offerte TIM mobile in grado di soddisfare le esigenze più disparate degli utenti. Alcune tariffe Ricaricabile sono pensate appositamente per chi vuole cambiare gestore mentre altre grazie alle loro caratteristiche sono adatte alle necessità dei giovani. Si può scegliere sia di acquistare una SIM con un nuovo numero sia di mantenere quello vecchio richiedendo a TIM la portabilità, che verrà eseguita gratuitamente entro tre giorni lavorativi.

La maggior parte delle promozioni include la navigazione gratuita con il Vero 5G. La rete di TIM infatti garantisce prestazioni anche cinque volte superiori al 4G e data la latenza minima, ovvero un basso tempo di risposta da parte dell’infrastruttura mobile, permette di giocare online e godere di contenuti in streaming in altissima qualità senza problemi. Le migliori offerte TIM mobile a dicembre sono:

1. TIM 5G Power Famiglia con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica a 9,99 euro al mese. Il primo mese è gratuito per i nuovi clienti che l’attivano online. L’offerta è riservata a chi ha già la linea fissa con TIM. La promozione TIM Unica è gratuita e resta valida fino a quando si mantiene la connessione di casa attiva, altrimenti si hanno 5 GB inclusi. Il pagamento in questo caso è con addebito in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica. Attivazione a 5 euro. Per la SIM il costo è di 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Attiva TIM 5G Power Famiglia »

2. TIM Wonder Five con minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G (illimitati con TIM Unica) a 7,99 euro al mese. Il primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti. L’offerta è riservata a chi arriva da alcuni MVNO selezionati (Postemobile, Fastweb Mobile, Coop Voce e altri) con portabilità. Per la SIM il costo è di 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

TIM Wonder Five »

3. TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. Il primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti. L’offerta è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni MVNO selezionati con portabilità. Per la SIM il costo è di 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

TIM Wonder Six »

4. TIM Young con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica (illimitati con TIM Unica) a 9,99 euro al mese. Il primo mese è gratuito per i nuovi clienti che l’acquistano online così come l’attivazione. L’offerta è riservata agli Under 25 e include anche ascolto di brani senza limiti né pubblicità su TIMMUSIC senza consumare dati. In Ue sono disponibili 20 GB per la navigazione in roaming. Per la SIM il costo è di 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Si può personalizzare l’offerta con le seguenti opzioni:

50 GB aggiuntivi al mese a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games per giocare a mobile game senza consumare dati a 5 euro in più al mese

TIM One Number per avere lo stesso numero su telefono e smartwatch a 99 cent in più al mese

Attiva TIM Young 5G »

5. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica (illimitati con TIM Unica) a 14,99 euro al mese. Il primo mese è gratuito per i nuovi clienti che l’acquistano online così come l’attivazione. L’offerta include anche navigazione prioritaria sulla rete di TIM, 100 GB di backup su Google One per 3 mesi per salvare foto, video e documenti nella qualità originale (si può condividere l’account con altre 5 persone, poi si rinnova 1 ,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus per tutti i dispositivi connessi. In Ue sono disponibili 14 GB per la navigazione in roaming. Per la SIM il costo è di 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Con TIM Unica potete avere anche una seconda SIM con TIM 5G Power a 9,99 euro al mese.

Attiva TIM 5G Power Smart

Offerte TIM mobile con telefono incluso

A tutte le offerte TIM mobile si possono aggiungere le rate necessarie per l’acquisto di un telefono. L’operatore nel suo listino ha inserito tutti i migliori modelli sul mercato, a partire da iPhone 14 passando per Samsung Galaxy Z Flip 4 fino agli smartphone top di gamma di produttori come OPPO e Xiaomi. TIM per le sue offerte smartphone incluso non richiede il pagamento di un anticipo ma prevede un vincolo di permanenza minimo di 30 mesi.

Per il pagamento si utilizza una carta di credito a cui è possibile abbinare un finanziamento TIMFin (TAEG 0,00%, salvo approvazione) con vincolo di 30 mesi. L’operatore non accetta né carte prepagate né di debito, anche se abilitate agli acquisti online. Con TIM Rivaluta Smartphone però potete dare in permuta il vostro vecchio telefono per avere uno sconto sulle rate del finanziamento. I clienti TIM per la rete fissa possono addebitare le rate in bolletta. Il cellulare viene consegnato gratuitamente a casa tramite corriere in pochi giorni lavorativi ma per alcuni modelli è disponibile anche il ritiro in oltre 200 negozi TIM in tutta Italia.

Offerte TIM mobile con intrattenimento TV incluso

Offerte TIM con TIMVISION incluso Cosa puoi vedere Costo mensile TIMVISION Calcio e Sport TIMVISION, DAZN, Infinity+ 24,99 euro fino al 23/9/2023, poi 29,99 euro TIMVISION Gold TIMVISION, DAZN, Infinity+, Netflix standard, Disney+ 40,99 euro fino al 23/9/23, poi 45,99 euro TIMVISION Intrattenimento TIMVISION, Netflix standard, Disney+ 9,99 euro per 3 mesi, poi 19,99 euro

Alle offerte TIM mobile è anche possibile aggiungere una delle offerte dedicate all’intrattenimento per vedere film, sport e altri contenuti sul mobile e TV:

1. TIMVISION Calcio e Sport con i film, serie TV e produzioni originali di TIMVISION (una selezione dei programmi Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport Player per 12 mesi), DAZN (tutta la Serie A e altri sport su Eurosport HD 1 e 2), Infinity+ (104 partite di Champions League) e 6 mesi di Amazon Prime (solo per i clienti di rete fissa) a 24,99 euro al mese fino al 23 settembre 2023, poi 29,99 euro al mese. Attivazione gratuita acquistandola online

2. TIMVISION Gold con TIMVISION, DAZN, Infinity+, Disney+ e Netflix (piano standard con visione in HD su 2 dispositivi in contemporanea) e 6 mesi di Amazon Prime (solo per i clienti di rete fissa) a 40,99 euro al mese fino al 23 settembre 2023, poi 45,99 euro al mese. Attivazione gratuita acquistandola online

3. TIMVISION Intrattenimento (solo per i nuovi clienti TIMVISION) con TIMVISION, Netflix piano standard e Disney+ a 9,99 euro per 2 mesi, poi 19,99 euro al mese

In tutte le offerte TIMVISION è incluso il TIMVISION Box che supporta il nuovo standard del digitale terrestre (DVB T2) e permette di accedere ad altre app. Per chi ha già il TV Box il costo di attivazione per tutte le tariffe è di 9,99 euro.

Offerte TIM mobile solo dati di dicembre 2022

Offerte Internet mobile di TIM Gigabyte Costo mensile TIM Giga Power Famiglia (solo per clienti fisso) 5 GB in 5G (illimitati con TIM Unica) 5,99 euro TIM Giga Power 50 100 GB in 4G per 3 mesi 9,99 euro TIM Giga Power 100 200 GB in 5G per 3 mesi 14,99 euro Internet 100GB 100 GB in 4G 49,99 euro, poi 49 euro ogni 6 mesi TIM Giga Power 500 (solo per under 25) 500 GB in 5G per un anno 99,99 euro per 12 mesi Internet 200GB 200 GB in 4G 99,99 euro, poi 99 euro ogni 12 mesi

Altre offerte TIM mobile prevedono invece solo traffico dati e possono essere utilizzate per avere una connessione Internet per più dispositivi sempre a portata di mano con una chiavetta, saponetta o modem 4G Wi-Fi. Attivandole potete acquistare un router portatile nei negozi TIM a partire da 29,90 euro o una TIM Cam a 3 euro:

1. TIM Giga Power Famiglia con 5 GB in 5G a 5,99 euro al mese. Attivazione a 5 euro. SIM a 10 euro con 1 cent di traffico residuo incluso. L’offerta è riservata a chi ha già la linea fissa con TIM.

2. TIM Giga Power 50 con 100 GB in 4G per 3 mesi (poi 50 GB) a 9,99 euro al mese. L’offerta include anche 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese). Attivazione a 5 euro e SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso

3. TIM Giga Power 100 con 100 GB in 5G alla massima velocità a 14,99 euro al mese. L’offerta include anche 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese). Attivazione a 5 euro e SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso

4. TIM Giga Power 500 con 500 GB in 5G per un anno senza vincoli di soglia mensile a 79,99 euro. L’offerta è riservata agli Under 25

5. Internet 100GB con 100 GB in 4G per 6 mesi senza vincoli di soglia mensile a 49,99 euro. L’offerta include il servizio TIM MultiSIM per condividere il traffico dati e navigare fino a 2 dispositivi in contemporanea

6. Internet 200GB con 200 GB in 4G per un anno senza vincoli di soglia mensile a 99,99 euro. L’offerta include il servizio TIM MultiSIM

Confronta le offerte Internet mobile di TIM»

« notizia precedente Problemi Internet oggi con Wind: cause e soluzioni di Dicembre 2022