Fibra TIM: costi e attivazioni a Novembre 2022

TIM assicura ai suoi clienti un ventaglio di offerte per avere Internet a casa per chi lavora da remoto, per gli studenti e per il proprio tempo libero. Grazie alle soluzioni con la fibra è possibile navigare alla massima velocità. Per scoprire tutte le proposte di TIM a novembre 2022 c'è SOStariffe.it .

Per tutti i bisogni: divertimento, lavoro, studio. A novembre 2022 TIM offre un ampio ventaglio di soluzioni per avere Internet a casa alla massima velocità con la fibra ottica, ADSL oppure FTTH (Fiber to the Home), mentre laddove queste ultime non siano disponibili, con la tecnologia mista FWA (Fixed wireless access).

Per trovare le migliori offerte di TIM attualmente disponibili sul mercato, un valido aiuto arriva dal comparatore per Internet casa di SOStariffe.it (consultabile anche tramite l’App di SOStariffe.it, in versione Android e iOS)

Gli esperti di SOStariffe ricordano che, prima di procedere con l’attivazione di un’offerta, è sempre opportuno verificare la copertura della rete dell’operatore TIM nel Comune dove si abita, per controllare la velocità sia in download che in upload.

Internet casa, le offerte TIM di novembre 2022

NOME DELL’OFFERTA COSTI DELL’OFFERTA 1 TIM WiFi Special Young 21,90 euro al mese

attivazione gratuita 2 TIM WiFi Power Smart 29,90 euro al mese

19,90 euro di attivazione una tantum 3 TIM WiFi Power Top 34,90 euro al mese

19,90 euro di attivazione una tantum

TIM WiFi Special Young

Per gli under 30 c’è l’offerta TIM WiFi Special Young al costo di 21,90 euro al mese (con attivazione gratuita) e con 6 euro in più per 30 mesi è possibile avere un tablet Samsung A8. Si naviga fino a 2,5 Giga in download (suddivisi tra porte Ethernet e WiFi), 1 Giga in upload e una latenza stimata di 6 ms (millisecondi). L’offerta include anche:

linea fissa, con chiamate a consumo: 19 centesimi al minuto e 19 centesimi di scatto alla risposta verso fissi e mobili nazionali;

Amazon Prime : 6 mesi offerti da TIM solo per i nuovi clienti;

: 6 mesi offerti da TIM solo per i nuovi clienti; modem TIM HUB+ con WiFi 6 e tecnologia EasyMesh a 5 euro al mese per 48 mesi.

Per conoscere l’offerta TIM WiFi Special Young, segui il link:

SCOPRI TIM WIFI SPECIAL YOUNG »

TIM WiFi Power Smart

Questa offerta ha un costo di 29,90 euro al mese e con la prima fattura ci sarà anche l’addebito dell’attivazione che è di 19,90 euro. Questa soluzione, che permette di navigare fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload, include:

modem TIM HUB+ ;

; chiamate illimitate (solo con attivazione online) verso fissi e mobili nazionali;

assistenza imprevisti gratuita per un anno;

servizio TIM navigazione sicura.

Per saperne di più sull’offerta TIM WiFi Power Smart, segui il link:

Scopri TIM WiFi Power Smart »

TIM WiFi Power Top

Con un contributo di attivazione di 19,90 euro da versare una tantum all’adesione, TIM WiFi Power Top ha un costo di 34,90 euro al mese. L’offerta consente di navigare fino a 2,5 Gbps in download (suddivisi tra porte Ethernet e WiFi) e 1 Gbps in upload. Inoltre prevede:

modem TIM HUB+ Executive Wi-Fi 6 con tecnologia EasyMesh gratuito;

chiamate illimitate con la linea di casa verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali con attivazione online;

con la linea di casa verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali con attivazione online; servizio TIM Navigazione sicura contro le principali minacce del web.

Inoltre la polizza assistenza imprevisti TIM Protezione Casa è inclusa per un anno sulle offerte in tecnologia FTTH.

Per ulteriori informazioni sull’offerta TIM WiFi Power Top, vai al link:

Scopri TIM WiFi Power Top »

Internet casa wireless: la soluzione proposta da TIM a novembre 2022

NOME DELL’OFFERTA COSTO DELL’OFFERTA TIM WiFi Power FWA 24,90 euro al mese

attivazione gratuita

TIM WiFi Power FWA

Per coloro che vivono invece in zone che non sono raggiunte dalla fibra o dall’ADSL TIM, c’è la soluzione TIM WiFi Power FWA. Quest’offerta è disponibile al costo di 24,90 euro al mese (prezzo fisso), con attivazione gratuita, e prevede:

velocità fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload in base alla verifica di copertura FWA disponibile;

e 50 Mbps in upload in base alla verifica di copertura FWA disponibile; chiamate a consumo verso tutti i fissi e mobili nazionali a 19 centesimi di scatto alla risposta e 19 centesimi al minuto.

L’operatore TIM offre anche la possibilità di attivare l’opzione VOCE con la seguente promozione: con 2 euro al mese in più (anziché 5 euro al mese) si hanno le chiamate illimitate da casa, verso tutti i numeri. A seconda della copertura e disponibilità della tecnologia FWA, si può avere una soluzione di tipo Indoor con Modem autoinstallante o una soluzione di tipo Outdoor con antenna esterna.

La soluzione outdoor non include il modem. Di conseguenza il cliente deve dotarsi di un modem proprio purché sia compatibile con le caratteristiche dell’offerta TIM WiFi Power FWA. Il cliente stesso dovrà poi collegarlo all’antenna esterna FWA e configurarlo. In alternativa, è possibile acquistare il Modem TIM Hub+ in vendita opzionale a 240 euro con possibilità di rateizzarlo in 48 rate da 5 euro al mese. La promozione prevede anche l’intervento del tecnico gratuito.

Per conoscere l’offerta TIM WiFi Power FWA, clicca sul link:

SCOPRI TIM WIFI POWER FWA »

Fibra più TimVision: le offerte di Novembre 2022

NOME DELL’OFFERTA COSTO 1 TIM WiFi Power Smart con TimVision e Disney+ 39,89 euro al mese 2 TIM WiFi Power Smart con TimVision Intrattenimento 39,89 euro al mese per i primi 2 mesi, poi 49,89 euro 3 TIM WiFi Power Smart con TimVision e Netflix 44,89 euro al mese 4 TIM WiFi Power Smart con TimVision Calcio e Sport 59,89 euro al mese 5 TIM WiFi Power Smart con TimVision GOLD 60,89 euro al mese per i primi 2 mesi, poi 75,89 euro al mese

TIM WiFi Power Smart con TimVision e Disney+

Quest’offerta è in promozione al costo di 39,89 euro al mese (29,90 euro al mese per la fibra + 9,99 euro al mese anziché 15,99 per Disney+). Oltre all’intrattenimento di TimVision, offre tutto il catalogo di Disney+, TimVision Box e Amazon Prime 6 mesi offerti da TIM solo per nuovi clienti TimVision con linea fissa TIM.

TIM WiFi Power Smart con TimVision Intrattenimento

L’offerta prevede un costo iniziale di 9,99 euro al mese in promozione per due mesi per i nuovi clienti più il costo della fibra (29,90 euro al mese) per un totale di 39,89 euro al mese. Poi, dopo 60 giorni, 19,99 al mese più la fibra per una spesa complessiva di 49,89 euro al mese.

Il pacchetto include:

l’intrattenimento di TIMVISION;

tutto il catalogo di Disney+;

Netflix (piano Standard);

TimVision Box;

Amazon Prime 6 mesi offerti da TIM solo per nuovi clienti TimVision con linea fissa TIM.

TIM WiFi Power Smart con TimVision e Netflix

Al prezzo fisso complessivo di 44,89 euro al mese, TIM WiFi Power Smart con TimVision e Netflix è un’offerta conveniente: la promozione di TIM prevede un costo di 29,90 euro al mese per la fibra e di 14,99 euro al mese (anziché 19,98 euro) senza alcun vincolo per vedere Netflix, con un risparmio di 4,99 euro.

In questa proposta, TimVision Box è incluso senza costi aggiuntivi fino al mantenimento dell’offerta attiva. L’offerta è disponibile anche per clienti già Netflix.

In sintesi, TimVision con Netflix consente di avere in un unico pacchetto:

l’intrattenimento di TIMVISION;

Netflix (piano Standard).

L’offerta prevede anche Amazon Prime 6 mesi offerti da TIM solo per nuovi clienti TimVision con linea fissa TIM.

TIM WiFi Power Smart con TimVision Calcio e Sport

L’offerta ha un costo complessivo di 59,89 euro al mese (29,90 euro al mese per Tim WiFi Power Smart + 29,99 euro al mese TimVision Calcio e Sport) e regala 6 mesi di Amazon Prime solo per i nuovi clienti TimVision con linea fissa TIM. Consente di navigare fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload. Prevede un costo di 19,90 euro di attivazione una tantum legato alla fibra. Include chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali con attivazione online. Il modem TIM HUB+ è incluso nell’offerta, così come un anno di assistenza imprevisti TIM protezione casa.

Scegliendo TimVision Calcio e Sport si hanno TimVision Box, DAZN e Infinity+ per vivere le emozioni del calcio e dello sport in un unico pacchetto.

TIM WiFi Power Smart con TimVision GOLD

Quest’offerta è in promozione per 6 mesi al costo totale di 60,89 euro al mese (29,90 euro al mese per la fibra di Tim WiFi Power Smart + 30,99 euro al mese per TimVision GOLD). Dopo i primi sei mesi il costo complessivo sale a 75,89 euro al mese, poiché TimVision GOLD passa a 45,99 euro al mese.

Quest’offerta omaggia i nuovi clienti con linea fissa TIM con 6 mesi di Amazon Prime. Permette di navigare fino a 2,5 Gbps in download (suddivisi tra porte Ethernet e WiFi) e 1 Gbps in upload. Prevede un costo di 19,90 euro di attivazione una tantum. Include chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali con attivazione online. Il modem TIM HUB+ è incluso nell’offerta, così come un anno di assistenza imprevisti TIM protezione casa.

Il pacchetto GOLD prevede:

Disney+;

Netflix;

DAZN;

Infinity+.

Per conoscere nei dettagli queste offerte di TIM, clicca il link qui di seguito:

SCOPRI LE OFFERTE TIMVISION »