Qual è il conto corrente più conveniente di Novembre 2022

Tagliare i costi. Anche quelli bancari. A maggior ragione in tempi di rincari del carrello della spesa e delle bollette di luce e gas. Per scovare i conti correnti più convenienti c'è il comparatore di SOStariffe.it che ha selezionato quelli più economici di novembre 2022 . E sono tre conti online.

Quando un conto corrente è conveniente? Come faccio a tagliare le spese bancarie? È vero che si risparmia di più con conto corrente online? Quali sono i conti bancari 100% digitali più economici di novembre 2022? E la lista delle domande potrebbe allungarsi ancora.

Ecco quali sono i più frequenti quesiti che un risparmiatore si pone nel momento in cui decide di aprire un nuovo conto corrente. Per trovare una risposta a questi interrogativi c’è il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it. Ma questo tool gratuito e digitale (consultabile anche grazie all’App di SOStariffe.it in versione Android e iOS) aiuta anche a scoprire le migliori offerte attualmente disponibili sul mercato.

Conti correnti online: i più vantaggiosi di novembre 2022

CONTO CORRENTE E BANCA CANONE ANNUO ALTRE CARATTERISTICHE 1 Conto Corrente Arancio di ING canone annuo gratuito per sempre carta di debito gratuita

carta di credito gratuita il primo anno

bonifici online senza commissioni

prelievi di contante gratuiti in Italia e in Europa

2,50% di tasso di interesse lordo per vincoli di un anno 2 Conto BBVA canone annuale gratuito a tempo indeterminato codice IBAN italiano

carta di debito (fisica e digitale) inclusa

bonifico ordinario e istantaneo senza commissioni

accredito anticipato dello stipendio

pagamento a rate delle proprie spese 3 My Genius Green di UniCredit canone annuale gratuito per sempre carta di debito MyOne inclusa

bonifici ordinari senza commissioni

giroconti gratis

servizio Banca Multicanale gratis

Qui di seguito un’analisi dei principali servizi offerti dai tre conti correnti online più economici di novembre 2022. Sono stati selezionati da SOStariffe.it e sono attualmente disponibili sul mercato bancario.

Conto Corrente Arancio di ING

La parola convenienza si sposa con Conto Corrente Arancio del gruppo bancario olandese ING, che si apre tramite Internet con la firma digitale. Sottoscrivendo la formula “Modulo Zero Vincoli”, questo prodotto bancario è a zero spese con l’accredito di stipendio/pensione o entrate di almeno 1.000 euro al mese, altrimenti il canone mensile è di 2 euro.

Inoltre offre anche la possibilità di avere un rendimento sui propri risparmi, con un tasso di interesse del 2,50% per vincoli di 12 mesi. Come aderire a questa promozione? Aprendo il conto entro il 31 dicembre 2022, attivando il vincolo non oltre il 17 gennaio 2023, accreditando lo stipendio oppure la pensione.

Conto Corrente Arancio include anche:

carta di debito Mastercard con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay;

Mastercard con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay; prelievo di contante in Italia e in Europa senza commissioni;

principali pagamenti MAV, F24 e RAV gratis;

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono senza costi;

fino a 50.000 euro online o al telefono senza costi; un modulo di assegni all’anno gratuito.

A questi servizi, banca ING con Conto Corrente Arancio propone anche la carta di credito Mastercad Gold, con possibilità di pagamenti con Apple Pay e Google Pay, con fido mensile di 1.500 euro e prelievo giornaliero massimo di 600 euro. Questa carta di credito, disponibile sia in versione fisica che digitale, è a canone zero il primo anno e poi, dal secondo anno, in tutti quei mesi in cui le spese saranno di almeno 500 euro oppure avendo attivo un piano Pagoflex per acquisti superiori a 200 euro. In alternativa, dal secondo anno, il canone sarà di 2 euro al mese.

Conto BBVA

BBVA non fa solo risparmiare, ma fa anche guadagnare. Il conto corrente online proposto da BBVA è una soluzione economica in quanto è un prodotto bancario con canone annuo gratuito a tempo indeterminato e senza commissioni per le principali operazioni. Ma il gigante bancario multinazionale spagnolo offre ai nuovi clienti la possibilità di beneficiare di un deposito libero (senza vincoli) con un rendimento del 2% annuo sulla somma depositata e in caso di cancellazione anticipata (gratuita e senza penali) è garantito un interesse dell’1% in base al periodo di permanenza. Per questa formula di investimento non ci sono spese di apertura né di gestione. E lo si apre online in totale autonomia. L’importo minimo è di 5.000 euro e quello massimo di 50.000 euro.

Tra le principali caratteristiche che differenziano questo conto dagli altri prodotti bancari ci sono anche:

carta di debito inclusa;

inclusa; prelievo gratuito da qualsiasi sportello ATM se pari o superiore a 100 euro;

bonifico ordinario gratuito fino a un massimo di 6.000 euro d’importo;

bonifico istantaneo gratuito fino a un limite massimo di 1.000 euro.

Con codice IBAN italiano, la banca multinazionale spagnola offre due servizi che rendono questo conto molto vantaggioso:

“ Pay&Plan ”, grazie al quale c’è la possibilità di pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili, a partire da 0,50 euro;

”, grazie al quale c’è la possibilità di pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili, a partire da 0,50 euro; accredito anticipato dello stipendio sul proprio conto corrente. Tale richiesta può essere avanzata da 3 a 15 giorni in anticipo sulla data dell’accredito stesso.

Ai nuovi clienti, BBVA offre anche le seguenti promozioni:

Cashback 10% di BBVA, fino a 5 0 euro per il primo mese;

per il primo mese; Cashback 1% di BBVA, fino a 30 euro per i successivi 12 mesi;

per i successivi 12 mesi; bonus di 20 euro, con la promozione “Passaparola”, per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, fino a un massimo di 100 euro.

Conto My Genius Green di UniCredit

Una delle offerte più economiche presenti sul mercato a novembre 2022 è il conto corrente online proposto da UniCredit: My Genius Green è infatti a canone zero per sempre.

Questo conto, che mira a salvaguardare il Pianeta essendo 100% paperless (senza invio o richiesta di documenti cartacei), offre bonifici ordinari in area SEPA (tranne gli istantanei) e giroconti online gratuiti. Le sue altre caratteristiche sono:

canone annuo incluso per la carta di debito internazionale My One disponibile in versione fisica e virtuale;

comunicazioni al cliente solo in formato elettronico e assenza di carnet di assegni;

servizio Banca Multicanale incluso per gestire il proprio conto per mezzo di Internet, telefono e App.

Per quanto riguarda la carta fisica è realizzata su supporto BIO PLA (un materiale biologico compostabile ottenuto dal mais), è possibile effettuare pagamenti e prelievi agli sportelli automatici e, grazie alla sua componente digitale, è utilizzabile fin da subito per disporre pagamenti online e tramite wallet.

