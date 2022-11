Se avete problemi Internet oggi con Wind ci sono alcune piccole operazioni che potete fare in autonomia per tornare a navigare. La guida di SOStariffe.it

Se siete tra i clienti di WindTre che non riescono a navigare per qualsiasi motivo c’è sempre un modo per riprendere a connettersi alla rete dell’operatore di telefonia mobile esattamente come avete sempre fatto. Prima di rivolgervi al servizio clienti del gestore potete infatti eseguire alcune piccole verifiche e modifiche alle impostazioni del telefono che vi permetteranno di risolvere i problemi Internet oggi con Wind in brevissimo tempo e con il minimo dello sforzo. Non serve nemmeno avere particolari competenze dal lato tecnico per ripristinare la connessione.

Problemi Internet oggi con Wind: cause e soluzioni di novembre 2022

Possibili cause per cui non si riesce a navigare Soluzioni Connessione bloccata per credito insufficiente Verificare il credito residuo dall’app WindTre o dall’Area Clienti sul sito

Se il credito è insufficiente acquistare una ricarica online o in negozio

Attivare la modalità Easy Pay o di Autoricarica per non dover più acquistare le ricariche manuali Connessione bloccata per Giga esauriti Verificare i consumi dall’app WindTre e dall’Area Clienti sul sito o Servizio Fai da te al 4155

Si può continuare a navigare al costo di 90 cent ogni 100 MB (solo in caso di effettivo utilizzo)

Attivare Ricarica 5 Special o Ricarica 10 Special Connessione dati non attiva iOS Cliccare su Impostazioni > Cellulare > Spostare su On la levetta corrispondente alla voce Dati cellulare Android Selezionare la voce Rete e Internet > Rete mobile > Se necessario (in caso di dispositivo dual SIM, per esempio) scegliere la SIM per la quale si vuole controllare la connessione > Spostare su On la levetta corrispondente alla voce Connessione dati APN non correttamente configurato iOS Cliccare su Impostazioni > Cellulare > Rete dati cellulare > Nel campo APN inserire internet.it > Lasciare vuoti i campi “Nome utente” e “password” > Per salvare la modifica basta tornare indietro al menu precedente toccando la freccia Android Cliccare su Impostazioni > Altre Impostazioni > Reti mobili > Cliccare su Profili e selezionare il tasto + (Aggiungi) > Nel campo “nome” si può inserire un testo a piacere > Nel campo APN inserire internet.it e lasciare vuoti gli altri campi > Per salvare la modifica toccare l’icona Opzioni (tre puntini verticali) e selezionare il profilo per renderlo definitivo Assenza di copertura Provare a spostarsi all’aperto in un luogo libero da ostacoli fisici di origine naturale (montagna, colline, etc.) o artificiale (palazzi, antenne, etc.)

Provare ad attivare la Modalità aereo dello smartphone, attendere qualche secondo e disattivarla nuovamente. In questo modo si forza la ricerca automatica della rete Down della rete In questo caso si può solo aspettare che i tecnici di WinTre identifichino e risolvano il problema. Potete però segnale il disservizio al servizio clienti dell’operatore. Per monitorare la situazione si possono consultare i profili social di WindTre (Facebook e Twitter) o siti come downdetector.it

Se avete problemi Internet oggi con Wind è molto probabile che si tratti di un disservizio solo temporaneo. La prima cosa da fare è provare a riavviare il telefono. Se questo non funziona allora dovreste verificare di disporre di sufficiente credito sulla SIM in quanto l’operatore blocca la navigazione. Lo stesso avviene se avete esaurito i Giga inclusi nell’offerta. Potete controllare i vostri consumi nell’Area Clienti sul sito, dall’app WindTre o con il Servizio Fai da te al 4155 con il comando dati.

Nel primo caso dovete semplicemente acquistare una ricarica. Potete farlo comodamente sul sito di WindTre alla voce Ricarica, che trovate nell’angolo in alto a destra della Home, o dall’app WindTre. E’ possibile ricaricare fino a 100 euro e scegliere tra carta di credito o PayPal come metodo di pagamento. Per evitare di dover acquistare ogni mese una ricarica manuale potete attivare Easy Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. In questo modo avrete anche il doppio dei Giga inclusi rispetto all’addebito su credito residuo. In alternativa ci sono le ricariche automatiche a soglia per ricaricare l’esatto importo previsto dall’offerta nel momento in cui il credito è inferiore ai 3 euro. E’ possibile utilizzare questo servizio un massimo di 2 volte al mese.

Se invece avete esaurito i Giga potete scegliere se aspettare il prossimo rinnovo o continuare a navigare al costo di 90 cent ogni 100 MB. Il costo vi verrà addebitato solo in caso di effettivo utilizzo. In alternativa potete acquistare Ricarica 5 Special e avere minuti e Giga illimitati per 24 ore e 4 euro di credito al costo di 5 euro o Ricarica 10 Special per disporre di minuti e Giga illimitati per 24 e 9 euro di credito a 10 euro.

A volte i problemi Internet oggi con Wind possono dipendere da una errata configurazione del telefono. Si può ad esempio avere disattivato involontariamente la connessione dati oppure l’impostazione dell’APN, che dovrebbe avvenire in automatico quando si inserisce la SIM nel cellulare, non è andata a buon fine. Solitamente basta aggiornare il sistema operativo dello smartphone per avere i corretti parametri dell’APN senza fare altro ma è comunque possibile inserirli manualmente in qualsiasi momento dalle impostazioni del dispositivo.

Altre volte invece non ci sono problemi Internet oggi con Wind ma semplicemente non c’è copertura da pare dell’operatore. Alcuni ostacoli naturali o artificiali possono infatti interferire con il segnale mobile e rendere impossibile navigare. L’operatore nelle sue tariffe Di Più include appositamente il Priority Pass per avere accesso prioritario alla rete ed evitare di avere una connessione poco stabile o lenta anche in condizioni di traffico congestionato. WindTre inoltre oggi raggiunge il 99,7% del territorio con il 4G oltre al 95,9% della popolazione in 5G in modalità 5G FDD DSS e il 63,30% in modalità 5G TDD.

Se le informazioni fornite nella nostra guida non sono state sufficienti a risolvere i problemi Internet oggi con Wind potete sempre rivolgervi al Servizio Clienti dell’operatore chiamando il numero 159. Se siete all’estero invece dovete chiamare il +393205000200. Con le offerte Di Più avete accesso al supporto con priorità e senza attese. Entrambi i servizi sono gratuiti chiamando dal proprio numero WindTre e sono attivi 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. All’inizio si potrà porre il proprio quesito a WILL, l’assistente personale sviluppato dall’operatore, ma se avete bisogno di ulteriori informazioni potete sempre chiedergli di poter parlare con un operatore umano.

Potete contattare il gestore anche attraverso i suoi canali social utilizzando il sistema di messaggistica interno a Facebook, Twitter e Instagram. In alternativa potete consultare le guide e FAQ contenute nella sezione Supporto sul sito e app WindTre. Le richieste degli utenti sono state suddivise per categorie. Nel caso di problemi a Internet vi consigliamo quindi di consultare la voce Connessione Internet mobile. E’ anche possibile porre domande alla community degli utenti per ottenere risposte più rapide e confrontare la vostra esperienza con quella degli altri clienti.