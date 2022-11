Bollette gas: come sarà calcolato il costo di Novembre 2022?

Offerte in evidenza NeN Luce Special 48 1.446,22 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 1.402,08 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Anche a novembre 2022 le bollette del gas per i 7,3 milioni di clienti domestici ancora in regime di Tutela cambiano look. Dal 1° ottobre 2022, Arera (l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente) ha introdotto un nuovo sistema di calcolo del prezzo del gas nel tentativo di mitigare l’impatto della crisi energetica in corso. Via libera anche alla nuova frequenza di aggiornamento del prezzo stesso, che è su base mensile e non più trimestrale.

Come saranno calcolati, dunque, gli importi delle bollette di novembre 2022? Per la definizione del prezzo del gas, Arera utilizzerà la media dei prezzi effettivi all’ingrosso PSV (Punto di Scambio Virtuale), che corrisponde all’indice del prezzo gas in Italia. Sarà invece abbandonato il “vecchio” sistema, che faceva riferimento all’indice TTF (Title Transfer Facility), il principale hub europeo per lo scambio di gas naturale, situato nei Paesi Bassi. Inoltre, il valore della componente materia prima gas sarà pubblicato sul sito dell’Autorità all’inizio di ogni mese successivo al mese di riferimento (e non più ogni 3 mesi). Il prezzo del gas di novembre 2022 sarà, dunque, ufficializzato all’inizio di dicembre, così come a inizio novembre è stato reso noto quello di ottobre: 0,835182 €/Smc.

In attesa del dato ufficiale del prezzo a novembre 2022, è possibile iniziare a tenere sotto controllo le bollette gas confrontando le offerte metano del Mercato libero grazie al comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento digitale e gratuito è una vera e propria bussola dei prezzi perché aiuta i clienti domestici a selezionare le innumerevoli promozioni sul mercato, individuando quella più in linea con le proprie esigenze a partire dal proprio consumo annuo di gas.

Le offerte gas del Mercato libero per tagliare i costi a Novembre 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO GAS COSTO MENSILE 1 Edison Energia World Gas Plus 0,8260 €/Smc 227,31 euro 2 wekiwi Gas alla Fonte 0,8760 €/Smc 230,03 euro 3 Pulsee Gas RELAX Index 0,8260 €/Smc 231,40 euro

Come sintetizzato in tabella, ecco il podio delle soluzioni gas sancito dal comparatore di SOStariffe.it a novembre 2022. Per ciascuna delle tre offerte – tutte a prezzo indicizzato (il prezzo della materia prima è all’ingrosso) – sono indicate le stime di spesa per il profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizzi 1.400 Smc di gas all’anno, con fornitura attiva nel comune di Milano.

Come detto, il prezzo gas elencato in tabella fa riferimento all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) relativo al mese di ottobre 2022 (l’ultimo attualmente disponibile). Tale valore è eventualmente incrementato della quota aggiuntiva richiesta dal singolo fornitore.

Edison World Gas Plus

Primo gradino del podio del risparmio per Edison Energia, la cui offerta include:

prezzo indicizzato in base all’indice PSV senza costi aggiuntivi ;

in base all’indice PSV ; contributo fisso mensile scontato del 50% : da 20 euro a 10 euro, per un totale di 120 euro all’anno ;

: da 20 euro a 10 euro, per un totale di ; iniziativa Edison Cashback (rivolta a nuovi e già clienti Edison) per ottenere ulteriori sconti in bolletta previa iscrizione al programma fedeltà EdisonVille e adesione al servizio Edison CoCo , la piattaforma anti-spreco basata sull’intelligenza artificiale per monitorare i consumi degli elettrodomestici di casa;

(rivolta a nuovi e già clienti Edison) per ottenere ulteriori sconti in bolletta previa iscrizione al programma fedeltà EdisonVille e adesione al servizio , la piattaforma anti-spreco basata sull’intelligenza artificiale per monitorare i consumi degli elettrodomestici di casa; possibilità di attivare l’offerta in modalità Dual Fuel , sottoscrivendo un unico contratto con Edison Energia per luce e gas;

, sottoscrivendo un unico contratto con Edison Energia per luce e gas; gestione in autonomia della fornitura grazie all’App My Edison e all’area Clienti online;

energia 100% green.

La “famiglia tipo” che volesse sottoscrivere questa promozione dovrebbe preventivare un budget di spesa pari a 227,31 euro al mese.

Gas alla Fonte wekiwi

Secondo piazzamento per la web company wekiwi (nata nel 2015 e parte del gruppo Tremagi) la cui soluzione metano prevede

prezzo indicizzato in base all’indice PSV + contributo al consumo di 0,05 €/Smc ;

in base all’indice PSV + contributo al consumo di ; costo fisso di commercializzazione pari a 67 euro all’anno;

bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta inserendo il codice sconto SOSW22 in fase di attivazione dell’offerta;

di 30 euro in bolletta inserendo il codice sconto SOSW22 in fase di attivazione dell’offerta; possibilità di acquistare i prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (illuminazione ad alta efficienza energetica, demotica e altri accessori elettronici) con uno sconto del 10% ;

; sistema di fatturazione che prevede una “carica mensile”, con importo e periodicità delle bollette scelte dal cliente.

Pulsee Gas RELAX Index

Terzo gradino del podio per la soluzione metano di Pulsee, il brand dell’energia con anima digitale di proprietà del marchio Axpo Italia:

prezzo indicizzato in base al PSV senza costi aggiuntivi ;

in base al PSV ; contributo fisso mensile scontato del 20% : si passa da 15 a 12 euro, per una spesa totale di 144 euro all’anno;

: si passa da 15 a 12 euro, per una spesa totale di attivazione online veloce, anche dal proprio smartphone e gestione digitale della fornitura con l’App Pulsee Energy;

opzioni aggiuntive: “Cost sharing” (a 1,50 euro in più al mese) e “Zero Carbon Footprint” (a 3 euro in più al mese);

energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili.

