Fibra casa: le migliori offerte per Internet casa veloce di Settembre 2022

Internet veloce e stabile, sì. Ma anche economico. È questo il mix di ingredienti che i consumatori cercano quando si trovano davanti al “buffet” di soluzioni fibra ottica per navigare da casa proposto dagli operatori Telco. Una “caccia al tesoro” che il comparatore di SOStariffe.it aiuta a portare a termine, soprattutto in questo periodo di inflazione galoppante che sta drenando ingenti risorse dei bilanci familiari per bollette di luce e gas e carovita generalizzato.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, i consumatori possono confrontare le soluzioni Internet fibra di Settembre 2022 e scegliere quella più in linea con le proprie esigenze di spesa, abitudini di navigazione e copertura di Rete nella propria area di residenza. A questo proposito, gli esperti di SOStariffe.it raccomandano, prima di procedere con l’attivazione di una soluzione Internet, di verificare sempre la copertura di Rete al proprio indirizzo di residenza, così da avere un quadro preciso (e in anticipo) delle velocità di navigazione che potranno essere raggiunte.

Le migliori proposte Internet fibra per navigare da casa a Settembre 2022

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA 1 Fastweb Nexxt Casa + Plenitude navigazione fino a 2,5 Gbps in download

chiamate illimitate

corsi della Fastweb Digital Academy gratis

contributo di attivazione incluso 18,95 euro al mese (per 24 mesi) con attivazione fornitura luce e gas con Eni Plenitude 2 PosteCasa Ultraveloce navigazione fino a 1 Gbps in download

chiamate non incluse

chiavetta USB con Giga illimitati

contributo di attivazione: 19,90 euro 19,90 euro al mese (per sempre) 3 Illumia Wifi navigazione fino a 1 Gbps in download

chiamate non incluse

modem gratuito per 12 mesi

costo di attivazione gratuito per già clienti Illumia per luce e gas 19,99 euro al mese (per i primi 12 mesi, poi 26,99 euro al mese)

Setacciando il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa con fibra ottica FTTH, abbiamo individuato le soluzioni che sposano top performance di navigazione (dalla velocità in download alla stabilità in tutti i locali di casa) a un prezzo vantaggioso (sotto i 20 euro al mese).

Fastweb Nexxt Casa + Plenitude

Sul podio della convenienza sale questa soluzione Internet + Energia frutto dell’alleanza tra Fastweb, il colosso delle Tlc, e Plenitude, la società di Eni che integra rinnovabili, retail e mobilità elettrica. I vantaggi? Diversi sconti in fattura.

Innanzitutto, i consumatori beneficeranno di un’agevolazione da Fastweb per la scelta dell’offerta combinata Internet ed energia (il costo della Fibra Fastweb Casa scende così dal prezzo di listino di 28,95 euro al mese a 25,95 euro al mese), a cui si aggiunge un extra sconto di 1 euro al mese per 24 mesi.

A questo ribasso si affiancano 6 euro di sconto al mese per chi scelga l’attivazione della doppia fornitura (luce e gas) con Eni Plenitude (la fibra costerà, quindi, all’utente finale 18,95 euro al mese per 24 mesi). Per la sola attivazione della fornitura luce o gas, lo sconto si attesterà sui 3 euro, facendo fermare il prezzo della fibra Fastweb a 21,95 euro al mese (per 24 mesi).

Ulteriori dettagli dell’offerta includono:

fibra ultra veloce (velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH);

e 300 Mbps in upload su rete FTTH); chiamate illimitate da telefoni fissi e mobili;

da telefoni fissi e mobili; Internet Box NeXXt gratuito con copertura Wi-Fi 6 e Alexa integrata;

accesso gratuito a tutti i corsi (in streaming e on-demand) della Fastweb Digital Academy , la scuola delle professioni digitali in cui acquisire le competenze più richieste dal mercato del lavoro;

a tutti i corsi (in streaming e on-demand) della , la scuola delle professioni digitali in cui acquisire le competenze più richieste dal mercato del lavoro; contributo di attivazione (1 euro per 24 mesi) incluso.

È possibile trovare ulteriori informazioni sull’offerta cliccando al link di seguito:

PosteCasa UltraVeloce

La soluzione di Poste Italiane per la connessione Internet di casa tramite rete in fibra ottica FFTH è disponibile in esclusiva online al prezzo agevolato di 19,90 euro al mese (anziché 26,90 euro) per i nuovi clienti che la attivino entro il 30 Settembre 2022. Tra i vantaggi della proposta c’è la possibilità di avere una duplice connessione: quella di casa tramite fibra ottica più una seconda connessione “mobile” tramite chiavetta USB per navigare ovunque senza limiti in Italia.

Di seguito una panoramica dell’offerta:

navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH; in assenza di quest’ultima si potrà navigare su rete in fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; in assenza di quest’ultima si potrà navigare su rete in fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload; chiamate non incluse;

chiavetta USB con Giga illimitati tramite rete PosteMobile inclusa;

tramite rete PosteMobile inclusa; modem Wi-Fi gratuito;

prezzo bloccato e nessun vincolo contrattuale;

e nessun vincolo contrattuale; costo di attivazione una tantum pari a 19,90 euro (in promo, anziché 49 euro).

Per saperne di più, clicca sul pulsante verde che trovi di seguito:

Illumia Wifi

Anche Illumia, il family business italiano che fornisce energia elettrica e gas a oltre 350mila clienti in Italia, propone un’offerta Internet fibra vantaggiosa, attivabile in promozione online entro il 30 Settembre 2022 al prezzo di 19,99 euro al mese per 12 mesi (poi 26,99 euro al mese).

L’offerta ha i seguenti tratti distintivi:

navigazione illimitata con velocità fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH; modem gratuito per i primi 12 mesi, poi 2,99 euro al mese per tutta la durata della fornitura;

per i primi 12 mesi, poi 2,99 euro al mese per tutta la durata della fornitura; nessun vincolo di durata e possibilità di disdetta senza penali;

pagamento esclusivo tramite domiciliazione bancaria;

contributo di attivazione gratuito per i clienti Illumia per luce e/o gas. Altrimenti 39,90 euro una tantum (anziché 69,90).

Per un quadro completo dell’offerta, clicca al link di seguito:

