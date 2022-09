Offerte TIM mobile: le promozioni di Settembre 2022

Scopri le offerte TIM mobile 2022 per avere anche minuti e Giga senza limiti per navigare in 5G alla massima velocità

Le offerte TIM mobile 2022 si possono considerare tra le migliori per rapporto qualità prezzo. L’operatore riserva poi diverse agevolazioni ai nuovi clienti che attivano una delle sue tariffe e lo stesso vale per chi lo sceglie per la telefonia mobile e contemporaneamente anche per la rete fissa.

Offerte TIM mobile 2022 per i clienti di Iliad e alcuni MVNO di settembre

Offerte TIM da Iliad e alcuni operatori virtuali Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile TIM Wonder Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro

Tra le offerte TIM mobile 2022 più convenienti al primo posto troviamo quelle dedicate a chi effettua il passaggio da Iliad o da alcuni operatori virtuali come Fastweb Mobile, PosteMobile o Coop Voce con portabilità del numero. TIM effettuerà il trasferimento del contatto gratuitamente ed entro massimo 3 giorni lavorativi. Le due tariffe in questione, che si possono attivare solo online, sono:

1. TIM Wonder Five con minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese. L’offerta è disponibile solo con portabilità del numero da alcuni operatori virtuali.

Attiva TIM WONDER Five »

2. TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. L’offerta è disponibile con portabilità del numero da Iliad o da alcuni operatori virtuali selezionati

Attiva TIM WONDER Six »

Per i nuovi clienti che acquistano online queste offerte il primo mese e attivazione sono gratuiti. La SIM invece costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Per navigare in 5G potete acquistare l’apposita opzione 5G Start a 5 euro al mese.

Offerte TIM mobile 2022 per tutti gli operatori anche con Giga illimitati di settembre

Offerte TIM per tutti anche senza portabilità Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro TIM 5G Power Top illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (50 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 19,99 euro TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati in 5G primo mese gratuito, poi 39,99 euro

Le offerte TIM mobile 2022 con navigazione 5G inclusa invece sono disponibili per tutti, a prescindere dall’operatore di provenienza, anche senza portabilità. È quindi possibile acquistare una SIM con un nuovo numero. La più economica della categoria è:

3. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download con navigazione prioritaria sulla rete dell’operatore a 14,99 euro al mese. L’offerta include anche 100 GB su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e TIM Safe Web Plus. Con TIM Unica si può avere una seconda SIM con TIM 5G Power Smart a 9,99 euro al mese.

Attiva TIM 5G Power Smart »

TIM 5G Power Top e TIM 5G Power Unlimited rispetto alla prima promozione aggiungono la possibilità di richiedere assistenza immediata da parte di un team di esperti chiamando il servizio clienti al 119. Se non siete soddisfatti del supporto ricevuto potete chiedere un bonus di 2 euro per ogni intervento su credito residuo o in bolletta se siete già clienti per il fisso.

La prima offerta al costo di 19,99 euro al mese permette di avere 100 GB in 5G mentre la seconda include minuti, SMS e Giga illimitati a 39,99 euro al mese e anche l’offerta dati One Number per utilizzare lo stesso numero su smartphone e smartwatch. Con TIM Unica è possibile avere una seconda SIM con TIM 5G Power Top o Unlimited rispettivamente a 15,99 euro al mese e 29,99 euro al mese.

Per i nuovi clienti che acquistano online queste offerte il primo mese e attivazione sono gratuiti. La SIM invece costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

TIM Unica è la promozione gratuita per chi è cliente di TIM per mobile e fisso. Attivandola si possono avere ogni mese Gigabyte illimitati per i cellulari di tutta la famiglia fino a quando la connessione di casa resta attiva. È possibile registrare fino a 6 SIM, anche se non intestate al titolare della linea fissa.

A tutte queste tariffe può poi essere associato l’acquisto a rate di uno smartphone senza anticipo. TIM con le sue offerte telefono incluso permette di scegliere tra i migliori modelli in circolazione come iPhone 14 o Samsung Galaxy Z Flip4. Nel caso è richiesta una permanenza minima con l’operatore di 30 mesi. Si può anche richiedere un finanziamento TIMFin (TAEG 0,00% salvo approvazione) su carta di credito o l’addebito delle rate in bolletta per chi è cliente fisso.

Offerte TIM mobile 2022 per i già clienti dell’operatore per il fisso di settembre

Offerte TIM mobile per i clienti fisso Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Premium Famiglia illimitati 5 GB in 5G (Giga illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Giga Power Famiglia non inclusi 5 GB in 5G (Giga illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 5,99 euro

Alcune delle offerte TIM mobile 2022 sono disponibili in esclusiva proprio per chi è già cliente dell’operatore per il fisso e vuole diventarlo anche per il cellulare:

TIM Premium Famiglia permette di avere minuti, SMS e Giga illimitati al costo di 9,99 euro al mese (i Giga sono illimitati fino a quando la linea fissa resta in TIM

permette di avere (i Giga sono illimitati fino a quando la linea fissa resta in TIM TIM Giga Power Famiglia include Giga illimitati a 5,99 euro al mese

Per i nuovi clienti che acquistano online queste offerte il primo mese e attivazione sono gratuiti. La SIM invece costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Attiva TIM Premium Famiglia »

Offerte TIM mobile 2022 per gli Under 25 di settembre

Offerte TIM mobile per Under 25 Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile TIM Giga Power 500 (Under 25) non inclusi 500 GB in 5G per un anno 99,99 euro per un anno TIM Junior (Under 18) 200 minuti e 200 SMS verso tutti e chiamate illimitate verso 2 numeri TIM 10 GB in 4G 7,99 euro o 4,99 euro con TIM Unica TIM Young (Under 25) illimitati fino a 100 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro

Le offerte TIM mobile 2022 per gli Under 25 sono pensate per garantire a bambini, ragazzi e giovani adulti tutti i Giga necessari per svolgere le loro numerose attività online quotidiane a partire dalla navigazione su Internet fino a chattare, utilizzare social network e altre app popolari come lo streaming per musica e video. TIM poi offre un ulteriore livello di protezione grazie ad apposite piattaforme di sicurezza per proteggerli da qualsiasi tipo di minaccia o furto d’identità. Il Parental Control consente di bloccare la navigazione durante orari stabiliti per dare il giusto spazio al riposo e allo studio.

4. TIM Young 5G con minuti e SMS illimitati, 50 GB in 5G e illimitati per ascoltare musica senza pubblicità su TIMMUSIC a 9,99 euro al mese. Il piano si può personalizzare con:

Raddoppio dei Giga fino a 100 GB a 99 cent in più al mese

100 GB di memoria su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIMGAMES a 5 euro in più al mese

TIM One Number a 99 cent in più al mese

Attiva TIM Young 5G »

Per i nuovi clienti che acquistano online questa offerta il primo mese e attivazione sono gratuiti. La SIM invece costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Offerte TIM mobile 2022: servizi aggiuntivi per l’intrattenimento

Offerte intrattenimento Contenuti inclusi Costo mensile TIMVISION Calcio e Sport DAZN con visione su due dispositivi in contemporanea in luoghi diversi fino al 31 ottobre, TIMVISION con TIMVISION Box, Infinity+, 6 mesi di Amazon Prime 24,99 euro al mese per 6 mesi, poi 29,99 euro TIMVISON Gold DAZN con visione su due dispositivi in contemporanea in luoghi diversi fino al 31 ottobre, TIMVISION con TIMVISION Box, Infinity+, Netflix standard, Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime 40,99 euro al mese per 6 mesi, poi 45,99 euro

Le offerte TIM mobile 2022 si possono personalizzare aggiungendo una delle promozioni dedicate all’intrattenimento dell’operatore:

5. TIMVISION Calcio e Sport con TIMVISION (film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali, una selezione dei programmi Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport Player per 12 mesi), DAZN (tutta la Serie A, Serie B, Europa League e il meglio della Conference League, Eurosport HD 1 ed Eurosport HD 2 con tanti altri sport. E’ previsto il piano DAZN Plus con visione su due dispositivi in contemporanea anche in luoghi diversi fino al 31/10/22), Infinity+ (104 partite di Champions League e contenuti anche in 4K), 6 mesi di Amazon Prime e TIMVISION Box a 24,99 euro al mese per 6 mesi, poi 29,99 euro al mese

6. TIMISION Gold con TIMVISION e TIMVISION Box, DAZN, Infinity+, Disney+, Netflix (piano standard per la visione in HD su du dispositivi in contemporanea) e 6 mesi di Amazon Prime a 40,99 euro al mese per 6 mesi, poi 45,99 euro al mese.

Entrambe le offerte hanno un costo di attivazione di 19,99 euro una tantum, scontato a 9,99 euro per chi già possiede il TIMVISION Box. Le proposte di TIM per film, serie TV e sport sono riservate a chi è già suo cliente per la linea fissa o che intende diventarlo e ai clienti di altri operatori che non hanno già un’offerta TV attiva.

Scopri tutte le offerte TIM Fibra con TIMVISION incluso »