Interessi sui conti correnti: i rendimenti massimi di Settembre 2022

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA My Genius Green ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

È molto difficile trovare oggi sul mercato bancario un conto corrente che abbia un rendimento, che assicuri un guadagno al correntista pagandogli un tasso di interesse in base alla giacenza. Eppure le eccezioni non mancano. Resta però il fatto che i risparmiatori che desiderano avere una reddita dai propri risparmi e non vogliono investirli sul mercato obbligazionario o azionario, scelgono uno strumento sicuro come un deposito vincolato.

Ma quali sono i conti correnti più vantaggiosi del mese di Settembre 2022. Quella che segue è una panoramica delle migliori offerte selezionata grazie al comparatore per conti correnti di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it sia per la versione Android che iOS) che ha messo a confronto le proposte attualmente disponibili sul mercato.

“ControCorrente” di IBL Banca: la soluzione giusta per Settembre 2022

NOME DELL’OFFERTA TASSO DI INTERESSE DETTAGLI DELL’OFFERTA ControCorrente Semplice di IBL Banca 2% lordo fino al 31 Marzo 2022 su tutte le somme libere canone gratuito per sempre, sei mesi invece per le altre versioni del pacchetto

imposto di bollo a carico della banca

carta di debito inclusa

prelievi gratuiti illimitati

domiciliazione delle utente gratuita

Aprendo entro il 31 dicembre 2022 ControCorrente di IBL Banca, in una delle quattro versioni disponibili nel pacchetto (Semplice Particolare, Originale e Straordinario) è possibile beneficiare della promozione che offre un tasso di interesse del 2% lordo fino al 31 Marzo 2022 su tutte le somme libere, indipendentemente dal pacchetto scelto e dalla giacenza media sul conto. Dopo fino allo 0,30% in base alla giacenza media. E in più l’imposta di bollo è a carico della banca per il tutto il 2023 e il canone è gratuito per i primi sei mesi.

Per “ControCorrente Semplice“, la versione base del pacchetto, il canone è gratuito per sempre con giacenza media mensile superiore a 5 mila euro o con vincoli attivi. C’è da ricordare che è possibile operare su questo conto tramite Internet banking e con l’app IBL E-Bank in totale sicurezza. E si possono pagare anche F24, MAV, RAv, bollettini, C-Bill PagoPa, Plick e bonifici.

Altri benefit messi a disposizione di IBL Banca che rendono questo conto corrente vantaggioso sono:

operazioni illimitate sul conto;

carta di debito per prelevare contatne e acquiste nei negozi ance in modilità contactless;

per prelevare contatne e acquiste nei negozi ance in modilità contactless; prelievi gratuiti illimitati con carta di debito in Italia presso ATM di IBL Banca o We Cash, mentre presso altri ATM il costo è di 0,90 euro;

ricarica telefonica online ;

; Bancomat Pat;

1 bonifico SEPA online gratuito, i successivi a 0,40 euro;

giroconto gratuito;

domiciliazione gratuita delle utente.

Riepilogando l’offerta di IBl Banca, il pacchetto dei conti ControCorrente può essere così sintetizzato:

ControCorrente Semplice : 0 euro al mese con gli sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo);

: 0 euro al mese con gli sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo); ControCorrente Particolare : 1 euro al mese con sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo e giacenza media mensile superiore a 50.000 euro, e accredito di stipendio o pensione di oltre 800 euro);

: 1 euro al mese con sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo e giacenza media mensile superiore a 50.000 euro, e accredito di stipendio o pensione di oltre 800 euro); ControCorrente Originale : 2 euro al mese con sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo e giacenza media mensile superiore a 50.000 euro; accredito di stipendio o pensione di oltre 800 euro; per ogni prodotto acquistato tra quelli indicati da IBL Banca);

: 2 euro al mese con sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo e giacenza media mensile superiore a 50.000 euro; accredito di stipendio o pensione di oltre 800 euro; per ogni prodotto acquistato tra quelli indicati da IBL Banca); ControCorrente Straordinario: 3 euro al mese con sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo e giacenza media mensile superiore a 50.000 euro; accredito di stipendio o pensione di oltre 800 euro; per ogni prodotto acquistato tra quelli indicati da IBL Banca).

Per conoscere nei dettagli quest’offerta di IBL Banca, segui il link qui sotto:

Scopri conto IBL banca »

Conti correnti online: i migliori offerte di Settembre 2022

NOME DEL CONTO CARATTERISTICHE DEL CONTO 1 Conto BBVA canone zero per sempre

carta di debito inclusa

bonifico ordinario e istantaneo gratuito

accredito anticipato dello stipendio

rimborsi e bonus fino a un totale di 230 euro 2 Conto My Genius Green canone a zero spese per sempre

carta di debito MyOne inclusa

bonifici e giroconti gratuiti 3 Conto Widiba Start canone gratuito per al primo anno, poi 3 euro al mese con possibilità di azzerare il canone

carta di debito gratuita

Pec da 1 Giga e firma digitale

deposito titolo gratuito

Ci sono 3 conti correnti online che sono i migliori di Settembre 2022 per i vantaggi che offrono ai risparmiatori. Sono stati selezionati con il tool online e gratuito di SOStariffe.it. Il risultato? Una speciale classifica di convenienza per chi sta decidendo di aprire un conto corrente.

Conto BBVA

Si potrebbe definirlo un conto di corrente “leggero” per le tasche dei risparmiatori quello di BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria). Il gruppo bancario multinazionale spagnolo propone un conto online zero spese per sempre e con IBAN italiano, che offre anche:

carta di debito (fisica e virtuale) con collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay;

prelievi gratis in area euro per importi pari o superiori a 100 euro;

bonifici ordinari (fino a 6.000 euro) e bonifici istantanei (fino a 1.000 euro) senza alcuna commissioni;

addebito di abbonamenti e pagamenti ricorrenti;

domiciliazione delle bollette.

BBVA offre ai suoi clienti anche alcuni servizi “pay per-use”: anticipo dell’accredito dello stipendio, la possibilità di pagare i propri acquisti in comode rate, pagando le bollette non domiciliate dall’App solo 1,50 euro con PagoPa e con Cbill.

Inoltre sempre per i nuovi clienti che aprono il conto online entro il 31 Ottobre 2022 sono riservate una serie di promzioni che fanno ottenere fino a 230 euro, grazie a un rimborso col cashback del 20% di BBVA fino a 100 euro il primo mese, grazie a un rimborsocon il cashback 1% di BBVA fino a 30 euro nei successivi 12 mesi, grazie a un omaggio con “Passaparola” fino a un massimo di 100 euro se si presentano 5 nuovi clienti alla banca

Per saperne di più della proposta BBVA:

Scopri il conto BBVA »

My Genius Green di UniCredit

Convenienza per i propri risparmi e vantaggi per la salvaguardia del Pianeta è anche il conto corrente online My Genius Green di UniCredit. È un conto 100% paperless: infatti non prevede l’emissione di alcun documento cartaceo (nemmeno il carnet degli assegni) per difendere l’ambiente. Gratuitamente offre questi servizi:

carta di debito internazionale MyOne inclusa, sia in versione fisica (in materiale ecosostenibile) che in versione virtuale con collegamento ai principali wallet digitali;

bonifici ordinari SEPA senza commissioni;

SEPA senza commissioni; giroconti online gratuiti;

servizio Banca Multicanale per gestire il conto tramite Internet, telefono e App.

Aprire questo conto di UniCredit è facile, la procedura è eseguibile completamente online ed è veloce. Occorrono solo:

un documento di identità o SPID;

una webcam o una fotocamera;

un cellulare con numero italiano e un indirizzo e-mail.

Per conoscere più dettagli dell’offerta di Unicredit:

SCOPRI MY GENIUS GREEN DI UNICREDIT »

Conto Widiba

Per i risparmiatori alla ricerca di un conto corrente online economica, c’è da segnalare la proposta di Banca Widiba (Gruppo Montepaschi), con il conto corrente online Widiba Start che prevede, per chi lo sottoscriverà entro il 12 Ottobre, una serie di benefit a cominciare dal canone zero di tenuta conto per il primo anno (gratuito sempre invece per gli under 30), poi 3 euro al mese di costo di gestione dal secondo anno, ma con possibilità di azzerare tale spesa mensile con una alcune promozioni. Per passare poi ad altri vantaggi come il deposito titoli incluso, dalla linea libera e linee vincolare incluse. E ancora:

carta di debito inclusa;

inclusa; collegamento a Google Pay, Apple Pay e Bancomat Pay;

prelievi da sportello ATM gratuito con importo superiore a 100 euro;

estratto conto digitale gratuito;

possibilità di effettuare trading online operando sui principali mercati e deposito titoli incluso;

password vocale per accedere al conto dall’App;

per accedere al conto dall’App; PEC da un 1 Giga e la firma digitale.

Da segnalare, inoltre, che il conto di Banca Widiba mette a disposizione dei nuovi correntisti il servizio di portabilità WidiExpress che, compilando un semplice modulo online, permette di trasferire dal vecchio conto tutte le operazioni collegate: dallo stipendio alla domiciliazione delle bollette.

Infine, la promozione di Banca Widiba per abbassare il più possibile il canone del conto Widiba Start dal secondo anno in avanti prevede:

1 euro in meno di spese con l’accredito di stipendio e pensione;

in meno di spese con l’accredito di stipendio e pensione; 1 euro in meno di spese se si possiede un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro;

in meno di spese se si possiede un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro; 2 euro in meno di spese con 10.000 euro investiti in risparmio gestito, come fondi, Sicav (Società di investimento a capitale variabile), polizze assicurative;

in meno di spese con 10.000 euro investiti in risparmio gestito, come fondi, Sicav (Società di investimento a capitale variabile), polizze assicurative; 1 euro in meno di spese con 20.000 euro investiti in azioni, obbligazioni, fondi d’investimento ETF e strumenti finanziari ETC.

Per avere maggiori informazioni sull’offerta di Banca Widiba:

Scopri conto Widiba »

« notizia precedente Decreto Aiuti e bonus bollette 150 euro: come ottenerlo a Settembre 2022