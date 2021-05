eSIM e offerte per averle: le promozioni di Maggio 2021

Le eSIM sono l'alternativa digitale alle SIM fisiche e offrono numerosi vantaggi. Scopri tutte le offerte per averle e il costo per la sostituzione

Le eSIM sono una tecnologia ancora poco conosciuta in Italia sebbene sia invece ampiamente diffusa in molti altri Paesi. Le schede digitali sono più efficienti rispetto a quelle fisiche e quando diventeranno un sistema adottato da tutti gli operatori di telefonia mobile potrebbero consentire ai produttori di smartphone di sviluppare nuovi design e funzioni. Senza lo slot per la SIM classica, ad esempio, si può ricavare spazio per una batteria più ampia.

eSIM: cosa sono e come funzionano

Le eSIM sono la versione digitale delle classiche SIM fisiche e quindi integrano gli stessi servizi in un formato più comodo ed efficiente. Alle eSIM è quindi associato un numero telefonico, un codice ICCID che le identifica un modo univico e un codice PIN e PUK per la sicurezza. Le schede digitali permettono di eliminare i costi e i tempi di consegna, in quanto vengono scaricate direttamente sullo smartphone, e non possono danneggiarsi. Il problema della SIM deteriorata viene del tutto annullato con questa tecnologia.

Le eSIM sono la soluzione ideale da utilizzare sugli smartphone Dual SIM in quanto permettono di avere contemporaneamente due numeri di telefono sullo stesso terminale. I piani telefonici associati alle schede telefoniche non devono nemmeno essere necessariamente dello stesso operatore. In commercio sono disponibili moltissimi modelli Android di fascia bassa, media e alta che supportano le eSIM e a partire da iPhone 12 anche Apple ha deciso di adottare questa tecnologia. Le eSIM inoltre sono ecologiche poiché non essendo fisica non prevede alcun tipo di imballaggio.

Per scaricare le eSIM sul telefono basta inquadrare il QR code ricevuto dal proprio operatore o tramite email o presente su un apposito documento. Per l’attivazione è necessaria una connessione dati o a una rete Wi-Fi.

eSIM e offerte per averle

Attualmente non molti operatori permettono di acquistare le eSIM. Iliad, ad esempio, non ha ancora adottato questa tecnologia ma ha lasciato intendere che potrebbe farlo entro la fine del 2021.

Tim

Tim permette di associare una eSIM a una qualsiasi delle sue offerte di telefonia mobile. E’ possibile acquistarle però solo in negozio. Vi verrà consegnato un documento contenente il QR code per scaricare l’eSIM e l’attivazione, numero telefonico (se pre-pagato), il codice ICCID associato al profilo della scheda digitale, PIN e PUK. Il costo dell’eSIM con Tim è di 10 euro mentre quello per il cambio carta è di 15 euro.

Confronta le offerte di Tim »

WindTre

WindTre permette di abbinare le eSIM solo ai piani pre-pagati consumer e micro-business (partita IVA). Anche in questo caso è possibile acquistarle solo in negozio. Il costo della scheda digitale è di 10 euro mentre la sostituzione della SIM fisica prevede un addebito di 15 euro. Gli smartphone attualmente compatibili con eSIM di WindTre sono:

Apple iPhone 12

Apple iPhone 12 Pro

Apple iPhone 12 Pro Max

Apple iPhone 12 Mini

Apple iPhone Xs

Apple iPhone Xs Max

Apple iPhone XR

Apple iPhone 11

Apple iPhone 11 Pro

Apple iPhone 11 Pro Max

Apple iPhone SE

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy ZFlip

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy Note20 4G

Samsung Galaxy Note20 5G

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Google Pixel 3

Google Pixel XL

Google Pixel 3a XL

Motorola Razr 5G

Motorola Razr

Confronta le offerte di WindTre »

Vodafone

Vodafone permette l’utilizzo delle eSIM solo in associazione a uno smartwatch cellular, ovvero dotato di un modulo Internet per connettersi alla rete senza utilizzare lo smartphone. Questi orologi consentono quindi di ricevere ed effettuare chiamate e utilizzare diverse app anche senza avere il telefono con sé. L’offerta eSIM di Vodafone è chiamata OneNumber e ha un costo di 5 euro al mese e deve essere abbinata a un piano di telefonia mobile per lo smartphone.

I modelli di smartwatch acquistabili con l’operatore britannico sono:

Watch Series SE + Cellular 40mm – a partire da 14,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Watch Series SE + Cellular 44mm – a partire da 14,99 euro al mese per 24 rate più 39,99 euro di anticipo

Watch Series 6 GPS + Cellular 40mm – a partire da 21,99 euro al mese per 24 rate più 19,99 euro di anticipo

Watch Series 6 GPS + Cellular 44mm – a partire da 19,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Confronta le offerte di Vodafone »

Very Mobile

Very Mobile è attualmente l’unico operatore di telefonia mobile low cost a prevedere le eSIM, che può essere associata a una qualsiasi delle sue offerte. I nuovi clienti devono semplicemente selezionare la tariffa desiderata, scaricare l’eSIM inquadrando con lo smartphone il QR code ricevuto nell’email di riepilogo e attivarla tramite videoidentificazione. Chi è già cliente di Very Mobile, invece, deve seguire la seguente procedura:

Dall’ app Very selezionare Offerta

selezionare Info SIM e PUK

Cliccare su Scrivici e richiedere il cambio gratuito della SIM fisica con una eSIM

e richiedere il cambio gratuito della SIM fisica con una eSIM Attendere l’email per accedere alla videoidentificazione e con il QR Code per scaricare l’eSIM

Le offerte disponibili sono le seguenti:

1. Very 5,99

Minuti e SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps (di cui 2,8 GB in roaming in Ue)

Ti ho cercato

Ring me

Hotspot

L’offerta ha un costo di 5,99 euro al mese. Attivazione, SIM e relativa consegna sono gratuite se la promozione viene sottoscritta online entro il 9/5/21.

Annunci Google

Attiva Very 5,99 »

2. Very 6,99

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps (di cui 2,8 GB in roaming in Ue)

Ti ho cercato

Ring me

Hotspot

L’offerta ha un costo di 6,99 euro al mese. Attivazione, SIM e relativa consegna sono gratuite se la promozione viene sottoscritta online entro il 9/5/21.

Attiva Very 6,99 »

Entrambe le tariffe sono disponibili solo per chi arriva da:

BT Enia

BT Italia

CMLink

CoopVoce

Daily Telecom Mobile

DIGI Mobil

Enegan

ERG Mobile

Fastweb

Green Telecomunicazioni

Intermatica

Iliad

Lycamobile

Noitel

NT Mobile

NV Mobile

Optima

Ovunque

PLINK

Plintron

Poste Mobile

Rabona Mobile

1Mobile

Rabona New

Telmekom

Tiscali

Uno Mobile

Welcome Italia

WithU Per chi attiva un nuovo numero sono invece disponibili: 3. Very 5,99 Minuti e SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps (di cui 2,8 GB in roaming in Ue)

Ti ho cercato

Ring me

Hotspot L’offerta ha un costo di 5,99 euro al mese. Attivazione a 5 euro, SIM e relativa consegna sono gratuite. 4. Very 7,99 Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps (di cui 2,8 GB in roaming in Ue)

Ti ho cercato

Ring me

Hotspot L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese. Attivazione a 5 euro, SIM e relativa consegna sono gratuite. Attiva Very 7,99 » Per chi arriva da ho. Mobile, Kena Mobile, Spusu, Tim, Vodafone e WindTre sono disponibili: 5. Very 11,99 Minuti e SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps (di cui 2,8 GB in roaming in Ue)

Ti ho cercato

Ring me

Hotspot L’offerta ha un costo di 11,99 euro al mese. Attivazione a 5 euro, SIM e relativa consegna sono gratuite. Attiva Very 11,99 » 6. Very 13,99 Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps (di cui 2,8 GB in roaming in Ue)

Ti ho cercato

Ring me

Hotspot L’offerta ha un costo di 13,99 euro al mese. Attivazione a 5 euro, SIM e relativa consegna sono gratuite.