WINDTRE smartphone incluso: le offerte di Maggio 2021

I device mobile sono sempre più costosi e hanno una vita molto ridotta, i costi però sono decisamente molto elevati soprattutto se si scelgono i dispositivi Apple o i modelli 5G. Per poter cambiare un cellulare comprato un anno fa e sostituirlo con un nuovo telefono si possono attivare le offerte WindTre smartphone incluso pagandolo a rate. I gestori hanno nei loro cataloghi delle promozioni che permettono agli utenti di acquistare gli ultimi telefonini pagandoli con piani dilazionati a 30 mesi.

Nel catalogo WindTre sono presenti diverse promozioni mobile che prevedono l'opzione cellulare compreso con piani dilazionati.

Per avere maggiori informazioni su questa tipologia di offerte e per avviare una ricerca delle promozioni più adatte alle tue esigenze puoi cliccare sul pulsante qui in basso. O puoi scaricare l’app di SOStariffe.it. Questi servizi non ti impegnano all’acquisto dei prodotti.

Confronta le offerte di WindTre »

Promozioni di WindTre smartphone incluso

Nel catalogo WindTre sono presenti diverse tariffe telefono incluso, il gestore ha anche previsto delle promozioni mirate in base ai differenti target di uso e di età dei clienti. Si passa dalle proposte per i Senior a quelle per i minori di 14 anni, oppure ci sono le offerte con Giga illimitati e 5G incluso. Stando alla mappa sul sito del gestore la copertura della rete 5G è del 91% della popolazione. La velocità di download massima con questa linea è di 1 Gigabit/s e in upload è di 750 Megabit/s.

Le promozioni che descriviamo in questa guida offrono che pacchetti di Giga, minuti e sms molto vantaggiosi ai clienti che scelgono come modalità di pagamento Easy Pay, si tratta di un metodo di rinnovo con addebito automatico su conto corrente o carta di credito.

Puoi avere maggiori informazioni sulle tariffe del gestore cliccando sul link in basso.

Attiva la tua offerta WindTre Smartphone incluso »

1. Smart Pack Senior con Easy Pay

La prima offerta, nonché quella più economica, è quella riservata agli over. Il canone mensile di questo pacchetto è di 10,99 euro al mese, a cui si aggiungono in fase di attivazione una spesa di 10 euro per la sim e 6,99 euro per la pratica di avvio. La promozione include:

Minuti illimitati

200 SMS

6 GB per navigare in Internet in 4G

Attivando questo piano si accetta la clausola che ti vincola a WindTre per 24 mesi. Con Smart Pack Senior può avere a zero spese anche un dispositivo a scelta tra i seguenti modelli di smartphone:

ZTE Blade A5 (2020)

TCL 20 SE

La promozione include anche dei device medici che possono essere utili per i clienti a cui si rivolge questa offerta e sono:

Withings BPM Connect – misuratore di pressione

Gima Oxy-4 – Plusoximetro

Tra i modelli di cellulare che potranno essere acquistati a rate ci sono:

Modello Rata Huawei P Smart 2021 3 euro al mese Samsung Galaxy A02 da 128 GB 2 euro al mese Samsung Galaxy A12 3 euro al mese Samsung Galaxy A32 7 euro al mese Xiaomi Mi 10T Lite 8 euro al mese

2. Smart Pack Young 5G con Easy Pay

Il canone di questa promozione è di 14,99 euro al mese, anche con questa offerta il gestore ti impone un vincolo contrattuale di 2 anni. Per attivazione e sim dovrai pagare il primo mese 6,99 euro e 10 euro, il contributo per l’avvio dell’offerta è scontato ma solo se la promozione resta attiva per 24 mesi.

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet in 5G

5G Priority Pass, avrete una linea preferenziale per sfruttare la rete più veloce

Questa offerta è dedicata agli utenti che abbiano meno di 30 anni, nel pacchetto personalizzato è anche inclusa un’opzione EDU TIME gratis, con questo servizio WindTre ti garantisce 50 Giga per un mese dalle 8 alle 15. Con l’attivazione di Smart Pack Young 5G può procedere anche all’acquisto a rate di uno di questi modelli di smartphone:

Modello Rata Vincolo TLC 20 E zero 24 mesi Huawei P40 Lite 2 euro al mese 24 mesi Samsung Galaxy A12 2 euro al mese 24 mesi Xiaomi Mi 10T Lite 5 euro al mese 24 mesi Xiaomi Mi10 T 5G 9 euro al mese 24 mesi iPhone SE da 64 GB 12 euro al mese 24 mesi Xiaomi Mi 11 20 euro al mese 30 mesi Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 20 euro al mese 30 mesi Oppo Find X3 Neo 14 euro al mese 30 mesi Oppo Find X3 Pro 26 euro al mese 30 mesi iPhone 12 da 64 GB 26 euro al mese 30 mesi



3. Smart Pack Junior+ con Easy Pay

Anche per i minori è previsto un pacchetto ad hoc. Il piano ha un costo mensile di 9,99 euro, nel canone sono compresi ogni mese:

Minuti illimitati

200 SMS

80 GB per navigare in Internet in 4G

App WindTre Family Protect inclusa, per assicurare una navigazione sicura ai tuoi figli

Attivando questa offerta si accetta il vincolo di 2 anni e si ottiene uno sconto sul costo di attivazione rimanendo con WindTre per 24 mesi. Per attivazione e sim si dovranno versare 6,99 euro e 10 euro. Con la promozione si otterrà inclusa nel prezzo anche l’opzione EDU TIME inclusa che ti regala 50 Giga per un mese. Questo pacchetto è riservato ai minori di 14 anni.

A Smart Pack Junior+ può essere associato l’acquisto a rate di uno di questi smartphone:

Modello Rata ZTE Blade A5 (2020) zero TCL 20 SE zero Xiaomi Redmi 9 1 euro al mese Xiaomi Redmi 9T 3 euro al mese Samsung Galaxy A20e 1 euro al mese Huawei P Smart (2021) 3 euro al mese Samsung Galaxy A12 3 euro al mese

4. Smart Pack Unlimited 5G con Easy Pay

Le ultime due offerte non prevedono un target specifico, possono essere attivate da qualsiasi utente che passa a WindTre. Lo Smart Pack Unlimited è la prima offerta del gestore che ti garantirà di navigare su rete 5G (fai prima una verifica della copertura del servizio) e di avere Giga illimitati. Il piano ha un costo mensile di 29,99 euro. Il primo mese dovrai anche considerare la spesa una tantum di 10 euro per la consegna della sim, mentre se attivi l’offerta online potrai azzerare i costi di avvio dell’offerta purché tu resti in WindTre per 2 anni.

La promozione ti offre:

Minuti illimitati

200 SMS

Giga illimitati per navigare in 5G

5 G Priority Pass

I modelli di smartphone che potrai acquistare a rate abbinandoli a Smart Pack Unlimited 5G sono a Maggio:

Modello Rata Periodo Xiaomi Mi10 T 2 euro al mese 24 rate Xiaomi Mi 11 14,99 euro al mese 30 rate Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 9 euro al mese 30 rate Samsung Galaxy S21+ 5G da 128 GB 16 euro al mese 30 rate Samsung Galaxy S21 Ultra 5G da 128 GB 21 euro al mese 30 rate Oppo Find X3 Neo 10 euro al mese 30 rate Oppo Find X3 Pro 20 euro al mese 30 rate iPhone 12 da 64 GB 18 euro al mese 30 rate iPhone 12 Pro da 128 GB 30 euro al mese 30 rate

5. Smart Pack 100 5G con Easy Pay

Infine, con questa offerta da 16,99 euro al mese potrai avre:

Minuti illimitati

Call center senza attese

200 SMS

100 GB per navigare in Internet in 5G

Il costo di attivazione è di 6,99 euro ma solo se si rispetta il vincolo di 24 mesi. La spesa per la consegna della nuova SIM è di 10 euro.

Le condizioni per poter acquistare un nuovo smartphone abbinando il pagamento all’offerta Smart Pack 100 5G sono le seguenti.

Se si sceglie il piano dilazionato in 24 mesi si potrà avere uno di questi modelli di smartphone:

Modello Rata Xiaomi Redmi 9 zero Huawei P Smart 2021 zero TLC 20 SE zero Samsung Galaxy A12 1 euro al mese Huawei P40 Lite 1 euro al mese Xiaomi Mi 10T Lite 3 euro al mese

Per chi invece vuole acquistare uno di questi smartphone 5G il periodo della rateizzazione sarà di 30 mesi e i costi saranno:

Modello Rata Xiaomi Mi 11 18 euro al mese Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 16 euro al mese Oppo Find X3 Neo 12 euro al mese Oppo Find X3 Pro 24 euro al mese iPhone 12 da 64 GB 23 euro al mese

Altri servizi

Con il passaggio ad una qualunque delle promozioni descritte i nuovi clienti WindTre avranno incluse nei loro piani una serie di servizi. La segreteria telefonica, per esempio, è un’opzione che viene attivata su ogni offerta del gestore senza costi, così come il Ti Ho cercato per sapere chi ti ha contattato mentre eri impegnato in un’altra conversazione o avevi il telefono spento.

Per ascoltare i tuoi messaggi puoi chiamare il numero 4200, mentre se vuoi disattivare la segreteria WindTre dovrai comporre questa sequenza ##004# INVIO. Anche il servizio Ti Ho cercato può essere disabilitato dagli utenti in qualsiasi momento, per procedere alla disattivazione devi chiamare il 403020 e comunicare la tua scelta seguendo la procedura indicata dalla voce registrata.