PosteMobile WOW Weekend torna disponibile: 30 GB a meno di 5 euro al mese

Fino a domenica 9 maggio è possibile sfruttare la nuova offerta Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile . Si tratta di un'offerta a tempo limitato che consente di attivare un pacchetto completo di minuti, SMS e GB a meno di 5 euro. L'offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero di cellulare. Ecco tutti i dettagli sulla nuova offerta di PosteMobile e come fare ad attivarla direttamente online, in pochi passaggi.

Torna attivabile Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile. L’offerta in questione mette a disposizione dei nuovi clienti che passano a PosteMobile ben 30 GB al mese a meno di 5 euro al mese. Si tratta, ad oggi, dell’offerta più completa per chi vuole spendere poco per la SIM del proprio smartphone. A rendere ancora più conveniente questa soluzione ci sono diversi elementi aggiuntivi come l’assenza totale di vincoli e costi nascosti e la possibilità di attivare l’offerta a prescindere dall’operatore di provenienza.

Ecco cosa include, quanto costa e come si attiva Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile:

Creami WOW Weekend 30 GB

La nuova offerta di PosteMobile mette a disposizione degli utenti un pacchetto completo che comprende:

30 GB in 4G fino a 300 Mbps ogni mese; in caso di esaurimento dei Giga mensili, la connessione continuerà a consumo (50,41 cent/MB) fino al rinnovo successivo

fino a 300 Mbps ogni mese; in caso di esaurimento dei Giga mensili, la connessione continuerà a consumo (50,41 cent/MB) fino al rinnovo successivo minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

verso tutti in Italia in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 2,73 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

tutti i servizi aggiuntivi (“Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212) sono già inclusi nel canone

Creami WOW Weekend 30 GB presenta un costo di 4,99 euro al mese con addebito su credito residuo ed una spesa iniziale di 20 euro con 10 euro di credito sulla SIM (da utilizzare per coprire il costo dei primi due mesi dell’offerta). La tariffa può essere attivata esclusivamente tramite attivazione online, dal sito PosteMobile, con spedizione della SIM all’indirizzo fornito dall’utente. La spedizione della SIM è gratuita e verrà effettuata nel giro di pochi giorni lavorativi.

Per completare l’attivazione dell’offerta di PosteMobile è possibile scegliere tra due opzioni. Dopo aver raggiunto il sito del provider sarà possibile scegliere tra:

ACQUISTA ONLINE per completare in autonomia l’attivazione

per completare in autonomia l’attivazione ACQUISTA CON OPERATORE per completare l’acquisto telefonicamente con il supporto di un consulente PosteMobile

Per attivare la nuova Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile è necessario, in ogni caso, raggiungere il sito dell’operatore dal link qui di sotto. La promozione è valida esclusivamente fino al prossimo 9 maggio.

Attiva Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile »

Prima di avviare la sottoscrizione online, è opportuno assicurarsi di avere a disposizione:

i dati anagrafici ed un documento di identità dell’intestatario della SIM

(in caso di portabilità del numero) il numero di cellulare e il codice seriale ICCID (ecco come fare per recuperare il codice seriale della SIM )

) (in caso di sottoscrizione online) una webcam o uno smartphone per completare la video-identificazione

l’indirizzo dove l’operatore spedirà la SIM

Una volta ricevuta la SIM (la consegna è prevista nel giro di pochi giorni), l’utente potrà attivarla in autonomia tramite l’app SIM & Go di PosteMobile, disponibile sul Google Play Store e sull’Apple AppStore.

Le migliori offerte alternative a meno di 10 euro

La nuova Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile è, senza dubbio, l’offerta di riferimento per chi vuole spendere meno di 5 euro e può “accontentarsi” di un bundle dati da 30 GB mensili. Nel caso in cui si avesse la necessità di puntare su di un’offerta con più Giga, sarà possibile valutare l’attivazione di offerte tra i 5 ed i 10 euro al mese che mettono a disposizione tra i 50 ed i 100 GB.

Per individuare l’offerta più vantaggiosa è consigliabile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure l’App di SOStariffe.it. La tabella qui di sotto riassume le migliori proposte del momento a meno di 10 euro al mese.

Offerta Minuti, SMS e GB Costi Chi può attivarla spusu 50 di spusu 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G 5,98 euro al mese con 9,99 euro di attivazione Attivabile da tutti Very 5,99 di Very Mobile Minuti ed SMS illimitati, 50 GB in 4G sino a 30 Mbps 5,99 euro al mese con attivazione gratuita Attivabile da clienti Iliad o di operatori virtuali Very 6,99 di Very Mobile Minuti ed SMS illimitati, 100 GB in 4G sino a 30 Mbps 6,99 euro al mese con attivazione gratuita (7,99 euro al mese se attivata con un nuovo numero) Attivabile da clienti Iliad o di operatori virtuali Special 50 Digital di Vodafone Minuti ed SMS illimitati, 50 GB in 4G 7 euro al mese con attivazione gratuita Attivabile da clienti di alcuni operatori virtuali Giga 50 di Iliad Minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G 7,99 euro al mese con 9,99 euro di attivazione Attivabile da tutti Giga 100 di Iliad Minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G e 5G 9,99 euro al mese con 9,99 euro di attivazione Attivabile da tutti Kena 9,99 di Kena Mobile Minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G sino a 30 Mbps 9,99 euro al mese con attivazione gratuita Attivabile da clienti Iliad o di operatori virtuali Special 100 Digital di Vodafone Minuti ed SMS illimitati, 100 GB in 4G 9,99 euro al mese con attivazione gratuita Attivabile da clienti Iliad o di operatori virtuali Creami 100 Relax di PosteMobile Minuti ed SMS illimitati, 100 GB in 4G 10 euro al mese per 3 mesi, poi 9 euro al mese per altri 3 mesi e dal settimo mese 8 euro al mese Attivabile da tutti