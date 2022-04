Conti correnti online: i migliori di aprile 2022

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA My Genius ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Nel corso degli ultimi anni, i conti correnti online hanno preso sempre più piede, dimostrando di essere delle alternative valide e in certi sensi migliori rispetto ai conti correnti tradizionali. Quali sono i motivi? Abbiamo riassunto i principali nella tabella che segue.

Vantaggi conti correnti online In cosa consistono Costi ridotti I conti online sono in genere costi a zero spese, con canone mensile azzerato o azzerabile e assenza di commissioni su operazioni quali i bonifici online e i prelievi presso gli ATM di altre banche Imposta di bollo gratuita L’imposta di bollo di 32,40 euro è spesso a carico dell’istituto di credito e non del correntista Gestione 100% digitale Un conto online può essere gestito senza dover andare in banca, direttamente dal proprio PC o dallo smartphone, scaricando l’applicazione dedicata Altissimi livelli di sicurezza La sicurezza dei conti correnti online non ha fatto altro che essere perfezionata nel corso del tempo: oggi vengono utilizzati sistemi di identificazione a due fattori, con password usa e getta, da utilizzare una sola volta, impronte digitali e riconoscimento facciale

L’analisi dei conti correnti online disponibili oggi prevede la possibilità di scegliere tra due tipologie di conti:

quelli proposti dalle banche tradizionali, operanti sul territorio nazionale da tempo, che si sono digitalizzate e hanno creato i propri conti correnti online a zero spese; i conti 100% digitali, ovvero quelli proposti da istituti di credito di nuova generazione, che esistono soltanto online (non sono dunque presenti filiali fisiche sparse sul territorio).

L’assenza di filiale non deve essere vista come qualcosa di negativo, ma come un’occasione da sfruttare per imparare a sfruttare i vantaggi derivanti da un servizio online: in questo caso, la praticità di uno strumento affidabile e sicuro, che può essere gestito, da casa, in totale autonomia.

Quale conto online aprire?

Il modo migliore per trovare il miglior conto corrente online a zero spese, consiste nell’analisi comparativa tra gli stessi. La si potrà fare con il tool gratuito proposto da SOStariffe.it, con il quale si potrà distinguere tra:

conto corrente per giovani;

conto standard;

conto corrente per famiglie;

conto corrente per pensionati;

conto corrente business, ovvero il conto di tipo aziendale.

Conti correnti online zero spese: confronto

Nel corso dell’ultimo anno, i conti correnti online sono diventati soluzioni sempre più convenienti in relazione:

all’abbassamento dei costi canonici di gestione, che in molti casi sono pari a zero o possono essere azzerati;

alla riduzione di altre voci di spesa, come per esempio quella relativa alla carta di credito, la quale rappresenta uno dei punti di forza di conti correnti online per diversi motivi (basso costo di emissione gestione, esito immediato, garanzie reddituali non particolarmente elevate).

Tra i migliori conti correnti di aprile 2022 ci sono il:

conto corrente Arancio di ING Direct;

conto corrente online UniCredit;

conto corrente Widiba;

conto corrente online zero spese Tinaba.

Analizziamo più nel dettaglio le loro caratteristiche: quello che si potrà notare è che si tratta quasi sempre di conti correnti a zero spese, quindi con canone mensile assente o azzerabile nel rispetto di determinate condizioni, attivabili direttamente da casa, in pochi minuti, senza la necessità di doversi recare in filiale.

Conto corrente Arancio di ING Direct

Il conto corrente Arancio di ING Direct è un conto corrente online con canone a zero spese, che si caratterizza per:

il fatto che sia 100% digitale, sia nel processo di apertura, sia nella gestione;

la sicurezza: si riceverà anche una carta di debito MasterCard associata a conto a zero euro, la quale potrà essere sospesa con un semplice clic in caso di necessità;

la convenienza.

Per le aperture che avverranno entro il 28 aprile 2022, si riceverà un buono Amazon di 100 euro. Nel conto di ING sono inoltre previsti:

i prelievi di contante in Italia e in Europa a costo zero;

i bonifici SEPA fino a 50.000 euro online e al telefono;

1 modulo di assegni all’anno;

la carta di credito MasterCard Gold, con plafond fino a 1.5000 euro, che potrà essere utilizzata per fare acquisti online, oppure presso gli store fisici.

Sarà possibile azzerare il costo della carta di credito ING spendendo un totale di 500 euro al mese, oppure attivando il servizio PagoFlex: clicca sul link in basso per avere maggiori informazioni in merito.

Conto corrente online UniCredit

Il conto corrente My Genius di UniCredit consiste in un un conto a canone zero per le sottoscrizioni che avverranno entro il 31 maggio 2022. In questo caso, si avrà diritto anche ai bonifici SEPA e ai giroconti online gratuiti. Il costo canone del conto My Genius in periodo non promozionale è invece pari a 4 euro.

Si riceverà la carta di debito internazionale MyOne, la quale appartiene al circuito VISA e per la quale viene solitamente richiesto un costo di emissione pari a 3,50 euro. Il conto corrente potrà essere gestito con il servizio di Banca Multicanale, ovvero:

via Internet;

via telefono;

via app, tramite mobile banking.

Per sottoscrivere il conto servirà avere a portata di mano i seguenti documenti: la carta d’identità, il passaporto o la patente. Si dovrà poi procedere con l’identificazione tramite webcam o fotocamera e un browser compatibile. Serviranno inoltre un numero di telefono con numero italiano e un indirizzo email valido.

Conto corrente online Widiba

Il conto corrente online proposto dalla banca digitale Widiba prevede il canone a zero spese fino a 30 anni: è dunque un conto corrente perfetto per i giovani, soprattutto per chi non ne ha mai avuto uno, ma non solo. Per tutti gli altri correntisti, infatti, rappresenta un conto corrente con canone gratuito per i primi 12 mesi, ma sarà possibile mantenerne la gratuità o pagare di meno se si rispetteranno alcune condizioni.

Il conto Widiba permette di:

aprire il conto in 5 minuti con il riconoscimento via webcam​ o SPID

avere a propria disposizione la carta di debito, la PEC e la firma digitale incluse e gratuite​;

con il servizio di portabilità WidiExpress, trasferire un eventuale vecchio conto e tutte le operazioni collegate (quali stipendio, utenze, bonifici e molto altro) semplicemente compilando un modulo online.

Clicca sul link per saperne di più e approfittare del risparmio di Widiba

Conto online gratis Tinaba

Tinaba propone un conto online a zero spese che offre la possibilità di gestire le proprie finanze in modo semplice e sicuro. Grazie a Banca Profilo si avrà la possibilità di:

disporre di un conto corrente a costo zero;

usufruire di una carta MasterCard prepagata senza canone e costo di attivazione;

trasferire denaro tramite app, fare acquisti online, pagare le utenze, e molto altro ancora.

Tra le peculiarità di Tinaba, si annovera anche quella che permette ai minorenni di poter aprire un conto con carta prepagata, con l’autorizzazione dei genitori: questi ultimi avranno modo di controllare tutti i movimenti dei figli grazie alla funzione Parental Control.

