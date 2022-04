Il Decreto Bollette è legge: ecco tutte le novità per famiglie e imprese

Il Senato ha approvato il Decreto Bollette . Il nuovo provvedimento include un pacchetto di misure per il contrasto dell'emergenza energetica in corso e per sostenere le famiglie e le imprese. Con il nuovo decreto vengono stanziati 8 miliardi di euro per far fronte alla crisi in corso. Vediamo quali sono tutti le misure incluse nel nuovo Decreto Bollette.

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA VIVIweb Flex LuceGas Monorario 1.214,31 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Il Decreto Bollette ha ricevuto l’ok del Senato. Con il nuovo pacchetto vengono stanziati 8 miliardi di euro per varie misure tra cui 5,5 miliardi di euro destinati al contrasto del caro energia tramite la riduzione degli oneri. Si tratta di un pacchetto di misure molto articolato. Ecco, punto per punto, tutte le novità del decreto:

Bollette luce e gas più leggere grazie al nuovo decreto

L’approvazione da parte del Senato dà il via libera ufficiale all’estensione delle misure di contenimento del caro energia. Come previsto dal Decreto Bollette, quindi, per tutto il secondo trimestre del 2022 ci sarà l’azzeramento degli oneri di sistema per le bollette di luce e gas. Da notare, inoltre, che è stata confermata la riduzione al 5% dell’IVA per le bollette del gas. Il provvedimento riguarderà sia le utenze domestiche che quelle delle imprese.

Queste misure si accompagnano al potenziamento dei Bonus Luce e Gas che, fino a fine anno, saranno estesi a tutte le famiglie con ISEE inferiore a 12 mila euro (il precedente limite era di 8.256 euro). I bonus, inoltre, saranno incrementati con un importo aggiuntivo che rappresenta un’ulteriore misura di sostegno in un momento di forte difficoltà per le famiglie.

Ricordiamo che per minimizzare le bollette è necessario ridurre il costo dell’energia. Quest’obiettivo può essere raggiunto grazie alle migliori offerte luce e gas, facilmente individuabili tramite il comparatore di SOStariffe.it, disponibile al link qui di sotto oppure tramite l’App di SOStariffe.it. Per sfruttare la comparazione è sufficiente inserire una stima del proprio consumo annuo (il dato è riportato in bolletta). In alternativa, gli utenti possono richiedere il supporto gratuito e senza impegno di un consulente di SOStariffe.it chiamando al numero 02 5005 111.

Scopri qui le migliori offerte luce e gas »

Annunci Google

La tabella qui di seguito riepiloga gli interventi previsti per il taglio delle bollette di luce e gas per i prossimi mesi. Combinando queste misure con l’attivazione delle migliori offerte luce e gas del Mercato Libero è possibile massimizzare il risparmio.

Provvedimento A chi si rivolge Fino a quando è valido Azzeramento oneri di sistema per luce e gas Per tutte le forniture, sia domestiche che delle imprese Fino al 30 giugno 2022 Riduzione dell’IVA al 5% per le bollette del gas Per tutte le forniture, sia domestiche che delle imprese Fino al 30 giugno 2022 Potenziamento dei Bonus Luce e Gas Per tutte le famiglie che rientrano nei requisiti previsti dalla normativa (limite ISEE incrementato a 12 mila euro) Fino al 31 dicembre 2022

Da notare che per sostenere le imprese energivore e gasivore (ovvero le imprese che consumano un grande quantitativo di energia per via della loro attività) è stato introdotto un contributo sotto forma di credito di imposta del 20% per le imprese ad alto consumo di energia elettrica e del 15% per le imprese che registrano un elevato consumo di gas naturale. In questo modo, le imprese potranno alleggerire le spese in questo momento d’emergenza.

Da notare, inoltre, che il Decreto Bollette introduce obblighi di rendicontazione per ARERA in merito alle risorse utilizzate per il taglio delle bollette. In questo modo, in caso di spesa inferiore a quanto stanziato, verranno sbloccate immediatamente nuove risorse per incrementare gli aiuti previsti nel corso dei prossimi mesi per famiglie e imprese.

Limiti alla temperatura dei condizionatori e dei sistemi di riscaldamento

Tra le novità del Decreto Bollette c’è anche l’introduzione di un limite alla temperatura interna degli edifici raggiunta grazie ai condizionatori, durante i mesi estivi, e ai sistemi di riscaldamento, durante l’inverno. Questo limite riguarda esclusivamente gli edifici pubblici e non le case private ed è pensato per ridurre gli sprechi di energia legati ad una scelta errata della temperatura obiettivo dei sistemi di controllo delle temperature.

Durante la prossima estate, infatti, non sarà possibile scendere al di sotto dei 27° C all’interno degli edifici (ma ci sono 2 gradi di tolleranza e, quindi, il limite reale è di 25° C). Per il prossimo inverno, invece, è prevista l’applicazione di un limite massimo di 19° C (che diventano 21° C considerando la tolleranza applicata dalla norma). Questi nuovi limiti entreranno in vigore il 1° maggio e saranno validi fino al 31 marzo 2023.

Nuove agevolazioni per le rinnovabili

Un’altra misura introdotta dal Decreto Bollette riguarda le rinnovabili. La nuova normativa, infatti, punta a incrementare la produzione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili andando a semplificare la procedura di installazione di impianti fotovoltaici e termici sugli edifici. Sarà, quindi, più semplice ottenere l’ok per l’installazione degli impianti con gli interventi necessari che saranno considerati interventi di manutenzione ordinaria.