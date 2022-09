Come acquistare iPhone 13 senza busta paga a Settembre 2022

Scopri le migliori offerte per acquistare un iPhone senza busta paga . In alcuni casi è possibile pagare a rate anche senza anticipo

iPhone 13 è tra gli smartphone più richiesti del 2022 ma dato il costo proibitivo in molti vorrebbero rivolgersi agli operatori di telefonia mobile per ridurre la spesa. Alcuni però non hanno entrate regolari e potrebbero pensare di essere esclusi da queste offerte. In realtà per avere un iPhone senza busta paga il metodo di pagamento più indicato è la carta di credito, se la vostra banca è in grado di fornirvela anche senza la garanzia di uno stipendio fisso, o una carta prepagata. L’alternativa quella di richiedere all’operatore l’addebito su conto corrente o un finanziamento.

Anche Apple permette di accedere a finanziamento con TAN fisso 0% e TAN 0% (salvo approvazione) con pagamento in 24 mesi con Findomestic. In più con il programma Trade In è possibile dare il proprio vecchio modello di smartphone in permuta e ricevere un credito da 30 a 580 euro per l’acquisto di iPhone 13.

Vi ricordiamo che con le offerte smartphone incluso è previsto un vincolo di permanenza minimo (solitamente tra 24 e 30 mesi) ed eventualmente il pagamento di un anticipo. Nel caso non rispetti il primo parametro per passaggio ad altro operatore o recesso si dovrà comunque pagare le rate residue in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione. Entro 14 giorni dalla consegna dell’ordine potete invece esercitare il diritto di ripensamento e riconsegnare gratuitamente il telefono all’operatore.

Acquistare iPhone senza busta paga con TIM

Offerte TIM mobile Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Wonder Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro TIM Wonder Six illimitati 1000 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Young illimitati 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro TIM 5G Power Top illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (50 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 19,99 euro TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati in 5G primo mese gratuito, poi 29,99 euro

TIM permette di associare a qualsiasi sua offerta mobile l’acquisto di un iPhone senza busta paga con pagamento a rate e senza anticipo. I clienti fisso possono anche addebitare le rate in fattura se lo desiderano. L’operatore consente anche di ottenere un finanziamento TIMFin (TAEG 0% salvo approvazione) con pagamento con carta di credito e vincolo di 30 mesi. L’offerta è riservata ai già clienti mobile da almeno 6 mesi e gli utenti fisso da almeno 12 mesi.

E’ possibile scegliere tra due differenti categorie di tariffe. La prima prevede l’obbligo di portabilità del numero, che TIM esegue gratuitamente in massimo 3 giorni lavorativi. Queste offerte si possono attivare solo online e sono riservate a chi arriva da alcuni operatori selezionati:

1. TIM Wonder Five con minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese. L’offerta è disponibile per chi arriva da Postemobile, Fastweb Mobile e altri operatori virtuali

2. TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad e alcuni operatori virtuali

Le altre tariffe invece sono aperte a tutti, a prescindere da quale operatore si proviene, e non richiedono la portabilità. Quindi è possibile acquistare la SIM anche con un nuovo numero. Le migliori tariffe di questa categoria sono:

3. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati, 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download con navigazione prioritaria sulla rete dell’operatore, 100 GB su Google One per 3 mesi e TIM Safe Web Plus a 14,99 euro al mese.

4. TIM Young con minuti e SMS illimitati, 50 GB in 5G e TIMMUSIC a 9,99 euro al mese. L’offerta è riservata agli Under 25. Al piano è possibile aggiungere:

Raddoppio dei Giga (100 GB) a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games a 5 euro in più al mese

TIM One Number a 99 cent in più al mese

Per tutte le offerte sopra descritte primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti che le acquistano online. La SIM invece costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso sul sito o 10 euro con 1 cent di traffico incluso in negozio.

TIM propone i seguenti modelli e prezzi:

iPhone 13 Pro Max (offerta WOW) – 41 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

iPhone 13 Pro (offerta WOW) – 38 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

iPhone 13 (offerta WOW) – 28 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

iPhone SE – 17 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

iPhone 13 Mini (offerta WOW) – 25 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

iPhone 12 Mini – 23 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

La spedizione del telefono è gratuita e si può seguire l’andamento dell’ordine in tempo reale tramite l’apposito servizio di tracking che trova nelle app MyTIM Fisso e MyTIM Mobile. La consegna avviene dal lunedì al venerdì (esclusi festivi) e indicativamente nelle fasce orarie 8.30-12.30 e 14.00-18.00. In media si riceverà il proprio smartphone entro 3-8 giorni lavorativi a partire dalla data di richiesta online.

Acquistare iPhone senza busta paga con Iliad

Offerte mobile di Iliad Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Giga 80 illimitati 80 GB in 4G/4G+ 7,99 euro Flash 150 illimitati 150 GB in 4G/4G+/5G 9,99 euro

Iliad consente di acquistare iPhone senza busta paga ma si deve essere suoi clienti per accedere al pagamento rateizzato da almeno 3 mesi e aver attivato l’addebito automatico su carta di credito con 3D Secure. La richiesta del telefono deve essere effettuata direttamente dall’Area Personale. Con l’abbinamento del cellulare viene imposto un vincolo di permanenza minima di 30 mesi. E’ comunque possibile recedere dal piano senza penali e utilizzare gratuitamente tutti i servizi di base. Il prezzo è fissato per sempre data l’assenza di rimodulazioni.

Le due migliori offerte di Iliad oggi disponibili sono:

1. Flash 150 con minuti e SMS illimitati in Italia e 60 destinazioni all’estero e 150 GB in 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro. La tariffa è disponibile fino al 15/9/22, salvo proroghe da parte dell’operatore

2. Giga 80 con minuti e SMS illimitati in Italia e 60 destinazioni all’estero e 80 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro.

Iliad propone i seguenti modelli e prezzi:

iPhone 13 da 128 GB in 30 rate da 25 euro al mese + 179 euro una tantum

iPhone 13 da 256 GB in 30 rate da 25 euro al mese + 179 euro una tantum

iPhone 13 da 512 GB in 30 rate da 32 euro al mese + 319 euro una tantum

iPhone 13 Pro Max da 128 GB in 30 rate da 32 euro al mese + 319 euro una tantum

iPhone 13 Pro da 128 GB in 30 rate da 30 euro al mese + 279 euro una tantum

iPhone 13 Mini da 128 GB in 30 rate da 22 euro al mese + 169 euro una tantum

iPhone 13 Mini da 256 GB in 30 rate da 25 euro al mese + 199 euro una tantum

In ogni momento è possibile corrispondere l’intero ammontare delle rate in un’unica soluzione senza penali. iPhone 13 verrà spedito tramite corriere gratuitamente entro 5 giorni lavorativi all’indirizzo inserito in fase di acquisto. Si dovrà essere presenti in prima persona alla consegna, in quanto non sono ammesse deleghe. Al corriere andranno presentati il codice PIN ricevuto via email e copia fronte/retro del proprio documento d’identità.

Acquistare iPhone senza busta paga con Vodafone

Offerte mobile di Vodafone Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile RED Max Under 25 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro con Smart Pay RED Pro illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro con Smart Pay RED Max illimitati 100 GB in 5G 19,99 euro con Smart Pay Infinito illimitati (1.000 minuti Extra Ue – 1 GB in roaming + 200 minuti) illimitati in 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro con Smart Pay Infinito Black Edition illimitati (1.000 minuti Extra Ue – 5 GB in roaming + 500 minuti) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

Vodafone permette di abbinare un iPhone senza busta paga a una qualsiasi delle sue offerte 5G. Con le tariffe della famiglia Infinito è possibile avere anche minuti, SMS e Gigabyte illimitati per navigare alla massima velocità con il proprio telefono nuovo. Abbiamo anche proposte dedicate ai giovani con inclusi ulteriori strumenti per la protezione dei dati personali e delle transazioni online. Per tutte le tariffe è previsto un costo di attivazione di 6,99 euro.

Chi sceglie Smart Pay può addebitare in automatico le rate per il cellulare e il costo del piano su conto corrente o carta di credito. Il servizio permette poi di ottenere una riduzione sul prezzo della promozione e accesso gratuito al Vodafone Club, il programma con sconti e vantaggi sull’acquisto di prodotti e servizi di partner dell’operatore come YOOX, Booking.com, Amazon e Q8. Con Vodafone Club+ si hanno anche 12 mesi di Infinity+ con tutta la Champions League e prezzi scontati nei Vodafone Store su alcuni dispositivi selezionati.

Vodafone propone i seguenti modelli e prezzi:

iPhone 13 da 128 GB – a partire da 28,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 256 GB – a partire da 33,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 512 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 128 GB – a partire da 39,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 256 GB – a partire da 41,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 512 GB – a partire da 50,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 128 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 256 GB – a partire da 45,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 512 GB – a partire da 54,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Mini da 128 GB – a partire da 25,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 Mini da 256 GB – a partire da 30,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

La consegna gratuita nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) su tutto il territorio nazionale. E’ possibile tracciare il proprio ordine attraverso un apposito servizio di tracking utilizzando il numero di pratica associato al dispositivo che viene comunicato da Vodafone via SMS o email. L’utente ha diritto a richiedere il recesso gratuito dall’acquisto entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine. In questo caso è obbligato a restituire il dispositivo e tutti gli accessori originali contenuti nella confezione.

Acquistare iPhone senza busta paga con WindTre

Offerte smartphone incluso di WindTre Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Smart Pack Protect 200 5G minuti illimitati e 200 SMS 200 GB in 5G con Priority Pass 16,99 euro con Easy Pay Smart Pack Protect Unlimited 5G minuti illimitati e 200 SMS illimitati in 5G con Priority Pass 24,99 euro con Easy Pay

WindTre è forse l’operatore a proporre le tariffe per avere un iPhone senza busta paga più complete in quanto prevedono il pagamento a rate senza anticipo con inclusa assicurazione contro il furto fornita da Europ Assistance. Il gestore inoltre consente di avere anche Giga illimitati per navigare in 5G alla massima velocità sulla Top Quality Network, blocco dei servizi a sovraprezzo e accesso al servizio clienti al 159 senza attese tutti i giorni e a qualsiasi ora. E’ possibile vincolari a WindTre per 24 o 30 mesi.

Con Easy Pay si addebitano tutti i costi direttamente su conto correte o carta di credito. Il vantaggio è quello di dimenticarsi per sempre delle ricariche manuali e ottenere il doppio dei Gigabyte rispetto al pagamento su credito residuo.

Per entrambi i piani mobile è previsto un costo di attivazione di 29,99 euro, rateizzabili in 24 rate da 1,80 euro al mese più 6,99 euro una tantum. Per l’acquisto di iPhone 13 è invece richiesto un addebito di 4,99 euro tantum. La SIM costa sempre 10 euro.

Con Smart Pack Protect Unlimited 5G si può avere:

iPhone 13 Pro 5G da 128 GB a 32,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi o 40,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Con Smart Pack Protect 200 5G si può avere:

iPhone 13 da 128 GB a 32 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 25,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi