Le migliori offerte luce e gas di Settembre 2022

Prezzo dell’energia elettrica e del gas “osservato speciale”. In tempi di continui rialzi delle materie prime energetiche, un parametro chiave da tenere in considerazione per valutare la convenienza di un’offerta luce e gas è proprio il costo unitario dell’energia (espresso in kWh) e del gas (espresso in Smc).

Scegliere una soluzione del Mercato libero che assicuri tale risultato è un passo fondamentale nella direzione di mitigare (per quanto possibile) l’impatto degli ulteriori aumenti in arrivo, senza dover intaccare i propri stili di consumo.

Consultando regolarmente il comparatore di SOStariffe.it, i clienti domestici hanno l’opportunità di tenere d’occhio i prezzi di energia elettrica e gas delle promozioni disponibili, così da avere sempre il polso di quale sia la soluzione in grado di offrire il costo unitario più basso.

Grazie al comparatore, inoltre, è possibile fare delle simulazioni a partire dai propri dati di consumo reale (riportati in bolletta), oppure utilizzando i filtri disponibili al suo interno. Una volta inseriti i dati richiesti, il comparatore restituirà all’utente un elenco delle offerte in base alla convenienza e, per ciascuna tariffa, saranno indicati una stima della spesa annuale e il possibile risparmio ottenibile rispetto al mercato tutelato.

Online, gratuito e imparziale, il comparatore di SOStariffe.it per luce e gas (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per sistemi operativi Android e iOS) è consultabile cliccando sul seguente link:

Le offerte luce che illuminano il risparmio a Settembre 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO LUCE COSTO 1 wekiwi Energia alla Fonte 0,543 €/kWh 83,25 € al mese 2 A2A Energia A2A Easy Luce 0,543 €/kWh 85,70 € al mese 3 Edison Energia Edison World Luce Plus 0,543 €/kWh 86,26 € al mese

Come si evince dalla tabella qui sopra, ecco le promozioni che il comparatore di SOStariffe.it ha classificato come le più convenienti a Settembre 2022 per il profilo di una “famiglia tipo” che utilizzi, nell’arco di dodici mesi, 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW). I consumi, distribuiti per lo più nelle ore serali e nei fine settimana, sono da imputare all’uso di elettrodomestici come frigo, forno, lavatrice e scaldabagno.

Precisiamo che il prezzo di riferimento dell’energia elettrica è riferito al mese di Agosto 2022.

È bene inoltre ricordare che le offerte citate in tabella sono accomunate dai seguenti tratti distintivi:

garantiscono l’accesso al prezzo dell’energia applicato al mercato all’ingrosso , garantendo quindi ai titolari di utenze domestiche prezzi in linea con l’andamento del mercato;

, garantendo quindi ai titolari di utenze domestiche prezzi in linea con l’andamento del mercato; possono essere attivate in modalità Dual Fuel, cioè sottoscrivendo con lo stesso fornitore luce anche il contratto gas, così da massimizzare il risparmio.

Energia alla fonte wekiwi

La web company wekiwi scommette su un’offerta che ha il seguente “biglietto da visita”:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale);

30 euro di bonus in bolletta con il codice sconto SOSW22;

in bolletta con il codice sconto SOSW22; opzione tariffaria monoraria e trioraria in base alla distribuzione oraria dei propri consumi;

e in base alla distribuzione oraria dei propri consumi; sconto del 10% sull’acquisto di prodotti sul wekiwi shop, la piattaforma online dedicata alla vendita di oggetti per la casa, illuminazione led e accessori elettronici;

sull’acquisto di prodotti sul wekiwi shop, la piattaforma online dedicata alla vendita di oggetti per la casa, illuminazione led e accessori elettronici; energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

La “famiglia tipo” che volesse attivare questa promozione (in versione monoraria) spenderebbe 83,25 euro al mese.

Chi, invece, preferisse attivare la soluzione trioraria, dovrebbe sostenere una spesa mensile di 85,17 euro.

A2A Easy Luce

A2A Energia, un punto di riferimento del mercato energetico italiano per milioni di clienti, mette a disposizione la seguente offerta:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra ;

(Prezzo Unico Nazionale) ; contributo fisso mensile (12 euro) dimezzato per i primi 12 mesi di fornitura;

possibilità di aggiunta di un pacchetto di ricarica per coloro che possiedono un veicolo elettrico;

luce 100% green;

L’attivazione di questa soluzione si tradurrebbe in un costo mensile stimato per la “famiglia tipo” pari a 85,70 euro.

Edison World Luce Plus

La promozione proposta da Edison Energia si caratterizza per:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) ; opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria;

contributo fisso mensile pari a 6,45 euro (anziché 12,90 euro);

servizio EDISONRisolve gratuito : assistenza telefonica e di prenotazione servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche;

: assistenza telefonica e di prenotazione servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche; bolletta online e gestione digitale della fornitura con l’App MyEdison.

Attivando questa offerta, la “famiglia tipo” si vedrebbe recapitare bollette della luce dal costo complessivo di 86,26 euro.

Le offerte gas che mettono in moto la convenienza a Settembre 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO GAS COSTO 1 A2A Energia A2A Easy Gas 2,4714 €/Smc 146,13 € al mese 2 wekiwi Gas alla Fonte 2,3714 €/Smc 147,93 € al mese 3 Edison Energia Edison World Gas Plus 2,4714 €/Smc 150,81 € al mese

Di seguito accendiamo i riflettori sulle promozioni per la fornitura di gas che conquistano il podio della convenienza a Settembre 2022 perché vantaggiose per una “famiglia tipo” che abbia un consumo annuo di 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva a Milano. Precisiamo, inoltre, che il prezzo di riferimento del gas è riferito al mese di Agosto 2022.

Come nel caso delle soluzioni luce elencate nel paragrafo precedente, le soluzioni gas che saranno analizzate qui sotto sono caratterizzate dall’accesso ai prezzi all’ingrosso della materia prima gas e dalla possibilità di attivazione della tariffa Dual Fuel.

A2A Easy Gas

Ecco la carta d’identità della promozione di A2A Energia:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi extra ;

(Punto di Scambio Virtuale) ; il contributo fisso mensile (12 euro) è dimezzato per i primi 12 mesi di fornitura;

possibilità di integrazione del pacchetto A2A Easy Moving per la ricarica di un veicolo elettrico;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Con questa promozione, la “famiglia tipo” dovrebbe preventivare una spesa mensile di 146,13 euro.

Gas alla Fonte wekiwi

Ecco l’identikit dell’offerta messa a punto da wekiwi, la startup dell’energia completamente digitale:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) che è scontato di 0,10 €/Smc ;

in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) che è ; sconto di benvenuto di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22;

in bolletta con il codice sconto SOSW22; 10% di sconto sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi.

Scegliendo questa soluzione, la “famiglia tipo” spenderebbe 147,93 euro al mese per le bollette del gas.

Edison World Gas Plus

Obiettivo risparmio anche a “casa” Edison Energia, grazie a un’offerta che prevede:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza alcun sovrapprezzo ;

in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) ; 6,45 euro di contributo fisso mensile (anziché 12,90 euro);

gestione 100% digitale della fornitura grazie a bolletta online e domiciliazione bancaria;

possibilità di personalizzare il pacchetto con l’attivazione (a 7,50 euro in più al mese) del servizio Edison TiProtegge Gas per essere sempre al riparo dagli imprevisti sull’impianto gas della propria abitazione.

Sottoscrivendo questa promozione, la “famiglia tipo” si vedrebbe recapitare bollette gas di 150,81 euro al mese.

È bene ricordare che quelle proposte sono le offerte più convenienti per il profilo di consumo indicato. Come detto, per assicurarsi risparmi in bolletta è necessario fare un confronto tra le offerte di luce e gas a partire dai dati reali di consumo di ciascuna utenza, così da individuare le migliori tariffe per il proprio fabbisogno.

Oltre all’utilizzo del comparatore online, è possibile richiedere il servizio di consulenza di SOStariffe.it: esso permette di contattare un consulente esperto così da avere un supporto dedicato nella valutazione delle attuali offerte del Mercato Libero. Il servizio è gratuito e senza alcun impegno da parte del cliente, chiamando al numero 02 5005 222.