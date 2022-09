Bonifico urgente: tempi e costi dei conti di Settembre 2022

Il bonifico istantaneo (o urgente) è uno strumento di pagamento per accreditare una somma di denaro su un conto corrente in tempo reale , abbattendo i canonici 2-3 giorni di un bonifico ordinario. Ecco quali sono le banche che offrono questo servizio e quanto costa. Le migliori proposte sono state trovate da SOStariffe.it .

Con un bonifico istantaneo, quanto tempo serve per accreditare una somma di denaro su un conto corrente? Il bonifico istantaneo è gratuito? Oppure le banche applicano una commissione? Sono alcune delle domande che i risparmiatori si pongono quando devono eseguire un bonifico urgente per effettuare un pagamento o trasferire del denaro da un conto bancario a un altro nel giro di soli 10 secondi.

Quesiti a cui è facile rispondere grazie al comparatore di conti correnti di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS). Questo tool digitale e gratuito, inoltre, offre una selezione delle migliori offerte proposte dalle banche a Settembre 2022 per un bonifico istantaneo gratuito o con commissioni molto basse.

Bonifico istantaneo: accredito in tempo reale sul conto

CHE COS’É E PERCHÉ È VANTAGGIOSO È una forma di pagamento introdotta dalla BCE nel 2017 in area SEPA La transazione avviene in tempo reale, in meno di 10 secondi L’importo massimo è di 100.000 euro Non è possibile revocare il pagamento una volta confermata la transazione

Il bonifico istantaneo SEPA permette di trasferire denaro da un conto corrente a un altro in meno di 10 secondi: il beneficiario avrà, dunque, disponibilità immediata di quanto gli è stato inviato. Il bonifico istantaneo è eseguibile sempre: 24 ore su 24, 7 giorni su 7 quando è effettuato online. Ma può essere fatto anche a uno sportello fisico di una banca.

Il bonifico istantaneo è uno strumento di pagamento bancario che è disponibile soltanto per l’area SEPA (Single Euro Payments Area ), l’area in cui si possono fare e si accettano pagamenti in Euro. Esso prevede un limite di importo massimo di 100.000 euro.

L’operazione è identica a quella di un bonifico tradizionale. Sarà sufficiente indicare:

nome e cognone del beneficiario;

IBAN del soggetto beneficiario;

importo e una causale;

autorizzare l’operazione con un PIN, il riconoscimento facciale o quello digitale.

Bonifico urgente: le 3 migliori offerte delle banche a Settembre 2022

BANCA E CONTO CORRENTE COSTI DEL BONIFICO ISTANTANEO 1 Conto BBVA gratuito 2 Conto Widiba Start di Banca Widiba 1,50 euro 3 Conto My Genius Green di UniCredit 2,50 euro

Analizzando i conti correnti online a zero spese più vantaggiosi di Settembre 2022, per mezzo del comparatore di SOStariffe.it è possibile notare quali siano le banche che offrono un bonifico istantaneo gratuitamente o con il pagamento di una commissione.

Conto BBVA

BBVA supera la “prova” a pieni voti: la banca multinazionale spagnola offre ai suoi clienti sia il bonifico ordinario che quello istantaneo gratuiti. Per beneficiare di questo servizio è sufficiente aprire il conto corrente online di BBVA a costo zero, con canone annuo gratuito. Un’operazione che si esegue nel giro di pochi minuti e che può essere fatta direttamente online tramite un selfie.

Oltre ai bonifici senza commissioni, il conto proposto da BBVA ha anche una serie di altre caratteristiche particolarmente vantaggiose:

carta di debito internazionale inclusa;

internazionale inclusa; collegamenti a Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

prelievo da sportello ATM gratuito per importi pari o superiori a 100 euro;

domiciliazione delle bollette inclusa;

possibilità di richiedere l’ anticipo dell’accredito dello stipendio ;

; possibilità di richiedere la reteizzazione delle spese pagate con la carta di debito.

I nuovi clienti che aprono il conto online possono beneficiare di

un rimborso Gran Cashback di BBVA del 20% fino a 100 euro per una spesa fino a 500 euro il primo mese per tutti gli acquisti e attivo in automatico;

fino a 100 euro per una spesa fino a 500 euro il primo mese per tutti gli acquisti e attivo in automatico; un rimborso con Cashback 1% di BBVA fino a 30 euro per una spesa fino a 250 euro per i successivi 12 mesi;

fino a 30 euro per una spesa fino a 250 euro per i successivi 12 mesi; un omaggio di 20 euro (fino a un massimo di 100 euro) per ogni persona che, invitata, aprirà un conto BBVA grazie alla promozione “Passaparola”.

Per approfondire l’offerta di BBVA vai al link:

Conto Widiba

L’esecuzione di un bonifico istantaneo costa 1,50 euro, mentre il bonifico ordinario è gratuito. Il conto corrente online Widiba Start è a zero spese per il primo anno, dal secondo invece si paga un canone di 9 euro a trimestre che però è possibile azzerare aderendo alle promozioni prevista da Banca Widiba, la banca cento-per-cento digitale del Gruppo Montepaschi.

Il conto Widiba Start non prevede il pagamento del canone per i primi 12 mesi lo si apre entro il prossimo 21 Settembre. E, inoltre, offre anche:

carta debito fisica o digitale inclusa (appartenente al circuito Mastercard);

fisica o digitale inclusa (appartenente al circuito Mastercard); collegamento a Apple Pay, Google Pay per pagamenti online sicuri:

bonifico ordinario online gratuito;

PEC gratuita da 1 Giga per esigenze personali e professionali fino a quando si è clienti della banca;

maxi-prelievo fino a 1.550 euro al giorno presso gli ATM del gruppo MPS;

piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL;

servizio di portabilità WidiExpress per trasferire dal vecchio conto tutte le operazioni collegate;

per trasferire dal vecchio conto tutte le operazioni collegate; trading online per operare sulle principali Borse mondiali.

Per quanto riguarda la promozione messo in campo da Banca Widiba per risparmiare sul canone del conto Widiba Start dal secondo anno in avanti è previsto:

1 euro in meno di spese con l’accredito di stipendio e pensione;

in meno di spese con l’accredito di stipendio e pensione; 3 euro in meno se si hanno meno di 30 anni;

in meno se si hanno meno di 30 anni; 1 euro in meno di spese se si possiede un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro;

in meno di spese se si possiede un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro; 2 euro in meno di spese con 10.000 euro investiti in risparmio gestito, come fondi, Sicav (Società di investimento a capitale variabile), polizze assicurative;

in meno di spese con 10.000 euro investiti in risparmio gestito, come fondi, Sicav (Società di investimento a capitale variabile), polizze assicurative; 1 euro in meno di spese con 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (azioni, obbligazioni, fondi d’investimento ETF e strumenti finanziari ETC).

Per approfondire l’offerta di Banca Widiba vai al link:

Conto My Genius Green di UniCredit

Il bonifico ordinario in area SEPA è gratuito. Mentre il bonifico istantaneo prevede l’applicazione di una commissione di 2,50 euro per i correntisti che sono titolari del conto corrente online a zero spese a tempo inderterminato, My Genius Green. Quello proposto da UniCredit è un prodotto bancario tra i più economici e vantaggiosi del mercato.

Questo conto corrente online è infatti non ha costi sia per quanto riguarda l’apertura sia per quanto concerne i costi di tenuta del conto, dato che il canone annuo è gratuito. Come si evince dal nome, My Genius Green fa della sostenibilità uno dei suoi tratti principali in quanto è un conto 100% paperless, quindi senza l’invio di documenti cartacei allo scopo di salvaguardare l’ambiente e senza carnet degli assegni.

Altre caratteristiche principali di My Genius Green sono:

carta di debito internazionale My One (circuito Visa/MasterCard) inclusa, sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) sia in versione digitale con collegamenti ai principali wallet per pagamenti online;

internazionale My One (circuito Visa/MasterCard) inclusa, sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) sia in versione digitale con collegamenti ai principali wallet per pagamenti online; giroconti online gratis;

accredito di stipendio o pensione.

Inoltre, la gestione del conto avviene tramite Internet, App e telefono con il servizio Banca Multicanale che è gratuito essendo già incluso nel conto stesso, mentre per l’apertura online occorrono un documento di identità o SPID, una webcam o una fotocamera e sono necessari un cellulare con numero italiano e un indirizzo e-mail.

Occorre ricordare che questa offerta è riservata a coloro che sono residenti in Italia e che non siano già titolari di alcun altro prodotto/servizio di banca UniCredit.

Per approfondire l’offerta di UniCredit vai al link:

