Migliori offerte Internet Casa: le 4 offerte più economiche di Settembre 2022

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Fastweb Nexxt Casa Light 25,95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Internet a casa senza limiti, veloce e a prezzi contenuti: oggi è possibile. E a beneficiare di navigazione con velocità nominali in aumento e canoni mensili in diminuzione non sono solo i consumatori che possono contare sulla fibra ottica FTTH, ma anche coloro che si orientano sulle soluzioni wireless (la tecnologia FWA) per necessità o scelta.

Il comparatore di SOStariffe.it (online e gratuito) aiuta gli utenti a caccia di opzioni Internet vantaggiose a confrontare le offerte degli operatori delle telecomunicazioni e scovare quella “cucita” sulle proprie esigenze di spesa e di consumo. Clicca al link di seguito per accedere al comparatore di SOStariffe.it, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per dispositivi iOS e Android.

Confronta le migliori offerte Internet Casa »

Fibra ottica: le promozioni più economiche di Settembre 2022

NOME OFFERTA NAVIGAZIONE COSTO 1 Fastweb Nexxt Casa + Plenitude fino a 2,5 Gbps in download da 18,95 euro al mese 2 Illumia Wifi fino a 1Gbps in download 19,99 euro al mese

Di seguito analizziamo le due offerte Internet casa che il comparatore di SOStariffe.it ha restituito come le più vantaggiose tra quelle che sfruttano le potenzialità della fibra ottica FTTH (Fiber to the Home), considerata oggi la principale porta d’accesso a una navigazione Internet a velocità molto elevate.

Con la rete FTTH, infatti, la fibra ottica raggiunge direttamente il modem domestico e ciò consente di raggiungere una velocità di navigazione fino a 1 Gigabit al secondo. L’ultima evoluzione di questa tecnologia è in grado di garantire una velocità massima di 2.5 Gigabit al secondo. È bene comunque ricordare che la rete FTTH ad oggi è disponibile solo in alcuni Comuni italiani (principalmente le grandi città).

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Fastweb Nexxt Casa + Plenitude

Fastweb, il colosso italiano delle Tlc, e Plenitude (ex Eni Gas e Luce) hanno stretto un’alleanza per garantire ai rispettivi clienti un duplice risparmio: navigazione a casa con la fibra ultraveloce di Fastweb a prezzi agevolati e fornitura luce e/o gas con Eni Plenitude in promozione.

Con la soluzione Fastweb Nexxt Casa + Plenitude è possibile beneficiare di:

velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; chiamate illimitate da telefoni fissi e mobili;

Internet Box gratuito con copertura Wi-Fi 6 e Alexa integrata ;

; Navigazione sicura e funzione di Parental Control;

contributo di attivazione (1 euro per 24 mesi) incluso;

con i Promo Flash Days, 25 euro di sconto sulla fornitura di luce con attivazione di Trend Casa Luce entro l’8 Settembre 2022.

Questa promozione ha un costo che parte da 18,95 euro al mese per 24 mesi (anziché 28,95 euro). Avere la fibra ultra veloce Fastweb a questo prezzo agevolato è però subordinato all’attivazione della doppia fornitura (luce e gas) con Eni Plenitude. Sottoscrivendo, invece, la sola fornitura di luce o la sola fornitura di gas con Eni Plenitude, l’offerta costerà 21,95 euro al mese per 24 mesi. A partire dal 25esimo mese, il prezzo della promozione Internet di Fastweb avrà un costo fisso di 25,95 euro al mese.

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link:

Scopri Fastweb Nexxt Casa + Plenitude »

Da notare che è possibile attivare Fastweb Casa Light, indipendentemente dalle offerte Plenitude, per ottenere una connessione Internet casa tramite fibra ottica FTTH al costo di 25,95 euro al mese che si riducono a 23,95 euro al mese scegliendo anche una SIM Fastweb da abbinare all’offerta fissa.

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa Light »

Illumia Wifi

Tra i “campioni” del risparmio a Settembre 2022 c’è anche Illumia, l’azienda italiana nata nel 2006 e attiva nel Mercato libero dell’energia come fornitore di energia elettrica e gas. La sua fibra ultraveloce in FTTH è il biglietto da visita di una promozione che costa 19,99 euro al mese per 12 mesi (anziché 26,99 euro), ma solo se attivata online entro il 30 Settembre 2022.

Di seguito le caratteristiche dell’offerta:

navigazione senza limiti con velocità fino a 1Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; modem gratuito per i primi 12 mesi (poi 2,99 euro al mese);

nessun vincolo di durata e possibilità di disdetta senza penali;

nessun costo di attivazione per i già clienti Illumia per luce e/o gas. Altrimenti 39,90 euro una tantum (anziché 69,90).

Annunci Google

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link:

Scopri Illumia Wifi »

Internet wireless: le offerte più appetibili di Settembre 2022

NOME OFFERTA NAVIGAZIONE COSTO 1 Eolo Più fino a 30 Mbps in download

fino a 100 Mbps in download 19,90 euro al mese

24,90 euro al mese 2 Linkem Promo Easy fino a 100 Mbps in download 19,90 euro al mese

Di seguito le due offerte wireless che il comparatore di SOStariffe.it ha classificato tra le più convenienti di Settembre 2022. Entrambe le proposte sfruttano le potenzialità della tecnologia FWA (Fixed Wireless Access).

La fibra mista radio WiFi FWA rappresenta un’alternativa vincente perché assicura navigazione veloce e costi contenuti. Essa è una soluzione sempre più ricercata dai consumatori, soprattutto da coloro che vivono nelle cosiddette “aree bianche”, ossia luoghi non ancora raggiunti dalla fibra ottica tradizionale.

Eolo Più

Eolo, player italiano delle Tlc specializzato nella fornitura di servizi Internet a banda ultra-larga, punta su una promozione dal “doppio volto”. Essa, infatti, si caratterizza per la presenza di un pacchetto base, dal costo di 19,90 euro al mese per i primi 12 mesi (poi 24,90 euro al mese), e di un pacchetto “Ultra Velocità”, la cui attivazione costa 24,90 euro al mese (5 euro in più rispetto al pacchetto base) al termine del mese di prova. Vediamo nel dettaglio le due opzioni di scelta.

L’offerta base si caratterizza per:

navigazione senza limiti fino a una velocità di 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload con tecnologia FWA

e 3 Mbps in upload con tecnologia FWA chiamate illimitate verso cellulari e rete fissa;

verso cellulari e rete fissa; EOLOrouter incluso e antenna fornita in comodato d’uso gratuito;

3 mesi di accesso ai contenuti Amazon Prime in omaggio;

in omaggio; possibilità di ricevere assistenza entro tre minuti dall’invio di una richiesta di aiuto;

opzioni di personalizzazione con i pacchetti “Studio”, “Lavoro” e “Sicurezza”.

L’opzione “Ultra velocità” conferma i tratti distintivi della promozione base potenziando però le prestazioni di navigazione: la sua attivazione consentirà di navigare fino a una velocità massima di 100 Mbps in download e 20 Mbps in upload (come detto, al costo di 24,90 euro al mese). Per chi vuole performance al top, Eolo mette a disposizione una serie di opzioni di personalizzazioni che fanno salire la velocità nominale di navigazione a 200 Mpbs in download e fino a 50 Mbps in upload (con un sovrapprezzo in promozione di 8 euro rispetto al costo del pacchetto base).

Per ulteriori informazioni sulla soluzione Internet wireless di Eolo clicca al link qui sotto:

Scopri Eolo Più »

Linkem Promo Easy

La promozione di Linkem, tra gli operatori specialisti di riferimento per la tecnologia fixed wireless, coniuga Internet veloce e senza limiti a un pacchetto “Parla e Naviga” al prezzo di 19,90 euro al mese per il primo anno (anziché 24,90 euro al mese).

Ecco i pilastri su cui si fonda l’offerta:

velocità nominale di navigazione fino a 100 Mbps in download grazie alla tecnologia FWA

grazie alla tecnologia FWA chiamate illimitate verso telefoni fissi e mobile nazionali incluse;

verso telefoni fissi e mobile nazionali incluse; contributo iniziale di attivazione: 48 euro (anziché 100 euro), suddiviso in 12 fatture;

modem gratis incluso (in comodato d’uso);

assistenza Prime inclusa: supporto tecnico specializzato e assistenza continuativa sull’apparato di connessione.

Clicca al link qui sotto per avere ulteriori dettagli su questa soluzione Internet casa:

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link:

Scopri Linkem Promo Easy »