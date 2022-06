Avere una connessione a casa sotto i 10 euro: le 7 alternative al fisso di Giugno 2022

Scopri tutte le offerte per avere una connessione casa meno di 10 euro e navigare come sulla linea fissa da PC, smartphone e tablet

In pochi possono rinunciare a una connessione Internet su fisso ma tanti non hanno le risorse per sostenerne la spesa. A tale scopo il Governo durante la pandemia ha introdotto il bonus PC e Internet per aiutare le famiglie a basso reddito a digitalizzarsi ma c’è ancora chi non ha accesso alla banda larga. Avere una connessione casa meno di 10 euro è possibile se si rinuncia a una connessione fissa per attivare un’offerta Internet mobile.

Questo tipo di tariffe permettono di avere una SIM mobile solo dati da inserire poi in un modem Wi-Fi portatile o chiavetta Internet per iniziare a navigare su smartphone, tablet e PC anche in contemporanea. Questo tipo di soluzione permette di avere una connessione casa meno di 10 euro con il vantaggio di averla sempre con sé anche fuori casa se lo si desidera. L’aspetto negativo è quello di una velocità di navigazione ridotta rispetto, ad esempio, a un’offerta fibra ottica ma comunque sufficiente per accedere ai servizi online di base, chattare, lavorare e guardare video in streaming.

I modem portatili e le chiavette si trovano facilmente a prezzi molto bassi presso qualsiasi negozio di elettronica. A volte gli operatori li includono direttamente nelle tariffe o permettono di acquistarli a prezzo scontato anche online.

Connessione casa meno di 10 euro: le offerte Internet mobile

Gigabyte Costo Giga Speed 20 20 GB in 4G 9,99 euro al mese Supergiga 100 100 GB per 3 mesi, poi 50 GB primo mese gratuito, poi 9,99 euro al mese Internet 100GB 100 GB 49,99 euro, poi 49 euro ogni 6 mesi Internet 200GB 200 GB 99,99 euro, poi 99 euro ogni 12 mesi Cube Lite con Easy Pay 70 GB 9,99 euro al mese Internet Card 200 200 GB per 3 mesi 24,99 euro Internet Card 100

100 GB per 3 mesi 19,99 euro

L’offerta Vodafone per la connessione casa meno di 10 euro permette di avere 20 GB al mese con cui navigare in 4G fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload a 9,99 euro. Il costo di attivazione è di 10 euro per i nuovi clienti e di 19 euro per chi l’abbina a una SIM già attiva. All’offerta può essere anche associato l’acquisto di un modem Mobile Wi-Fi al costo di 64 euro con cui connettere fino a 10 dispositivi contemporaneamente e con una durata della batteria di 10 ore con un utilizzo medio.

Nell’offerta è anche incluso Internet Passport+, che permette di navigare all’estero al costo di 6 euro per 1 GB (solo se in caso di utilizzo) in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, Canada e USA. Superata questa soglia la tariffa è di 2 euro ogni 100 MB fino a 1 GB al giorno. Negli altri Paesi si può invece navigare a 6 euro al giorno fino a 500 MB. Esaurito il traffico il costo è di 3 euro ogni 25, 50, 100 o 200 MB fino a 250 o 500 MB, oppure fino a 1 GB al giorno in base alla nazione in cui ci trova.

TIM invece propone tre diverse promozioni per una connessione casa meno di 10 euro. Supergiga 100 offre 100 GB per navigare in 4G per 3 mesi, poi si rinnova con 50 GB, a 9,99 euro dopo il primo mese offerto dall’operatore. Nel pacchetto è anche incluso un abbonamento di 3 mesi a Google One per salvare sul web le proprie foto, video e documenti nella qualità originale fino a un massimo di 100 GB.

Internet 100GB e Internet 200GB, invece, includono rispettivamente 100 e 200 GB al costo di 49 euro per 6 mesi di navigazione e di 99 euro per 1 anno, pari a circa 8 euro al mese. Con MultiSIM è possibile condividere la connessione Internet con un’altra SIM e navigare fino a due dispositivi anche contemporaneamente.

Per tutte le offerte l’attivazione è gratuita per i nuovi clienti mentre la SIM ha un costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso se sottoscritte online. Per i già clienti l’attivazione è invece di 5 euro. La SIM in negozio invece si acquista a 10 euro con 1 cent di traffico incluso. Con Giga di Scorta una volta esaurito il traffico dati si può continuare a navigare a 1,90 euro ogni 200 MB (massimo 1 GB e 9,50 euro).

Chi sceglie le proposte di TIM può inoltre acquistare in tutti i negozi dell’operatore un modem Wi-Fi al costo di partenza di 29,90 euro.

WindTre permette di scegliere tra tre differenti opzioni per la connessione casa meno di 10 euro. Cube Lite con Easy Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di pagamento, offre 70 GB per navigare in 4G a 9,99 euro al mese. Le tariffe Internet Card invece permettono di avere 100 o 200 GB per 3 mesi con una spesa inferiore ai 10 euro al mese.

Per tutte le offerte l’attivazione è di 49,99 euro, pagabili in 24 rate mensili da 2,08 euro se sottoscritte online o in 24 rate da 1,80 euro al mese più 6,99 euro una tantum in negozio. La SIM invece costa 10 euro.

Connessione casa meno di 10 euro: le offerte di telefonia mobile

Gigabyte Costo mensile 300% Digital 300 GB in 4G 8,99 euro Kena 9,99 150GB Nuovi Numeri Plus 150 GB in 4G 9,99 euro ho 8,99 150 GB in 4G 8,99 euro Very 5,99 Nuovi Numeri 50 GB in 4G 5,99 euro Fastweb Mobile 90 GB in 4G/5G 7,95 euro Giga 120 120 GB in 4G+/5G 9,99 euro Elite 150 GB in 4.5G fino al 31/8/22, poi 120 GB 9,99 euro

Chi cerca una connessione casa meno di 10 euro può anche scegliere di attivare un’offerta di telefonia mobile e inserire poi la SIM con un nuovo numero in una chiavetta Internet o modem Wi-Fi portatile. In questo caso però si pagherebbe per un servizio che all’utente non interessa, ovvero i minuti e SMS inclusi nel piano, ma data la bassa spesa si può dire che il gioco vale la candela.

Tra le offerte più interessanti c’è 300% Digital di PosteMobile. La promozione infatti prevede chiamate e SMS a consumo e 300 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download. Il prezzo è scontato a 8,99 euro al mese se la si sottoscrive online entro il 15/6/22. L’attivazione della SIM è di 10 euro con 10 euro di traffico incluso.

Kena Mobile a chi acquista una SIM senza portabilità propone Kena 9,99 150GB Nuovi Numeri Plus. La tariffa include minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download. In Ue si possono utilizzare 6,8 GB in 3G. L’attivazione, SIM e consegna sono gratuite.

ho. Mobile invece permette di avere minuti e SMS illimitati più 150 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps in download a 8,99 euro al mese. L’attivazione è di 9,99 euro ma la SIM è gratuita. Al momento dell’acquisto dovrà anche acquistare una ricarica da 9 euro da cui sarà poi scalato il primo rinnovo. Il vantaggio di questo operatore è che con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati si può provare l’offerta per un mese e poi eventualmente richiedere il rimborso di tutte le spese sostenute direttamente online con un clic.

Chi acquista una SIM di Very Mobile con un nuovo numero può avere minuti e SMS illimitati e 50 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps in download a 5,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite se la tariffa viene sottoscritta online. L’operatore low cost di WindTre per le SIM con nuovo numero permette di arrivare anche fino a 220 GB al mese.

A meno di 10 euro al mese è possibile trovare anche offerte per navigare in 5G. Fastweb Mobile, ad esempio, propone una tariffa con minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB a 7,95 euro al mese. Nel pacchetto sono compresi anche i costi della Fastweb Digital Accademy per ottenere nuove competenze digitali tra le più richieste oggi dalle aziende. E’ inoltre possibile aggiungere spazio di memoria illimitato per salvare foto, video e documenti su WOW Space a 9,95 euro l’anno.

Iliad dispone di offerte senza vincoli né costi nascosti. Chi le attiva può quindi disattivare l’offerta senza penali o spese aggiuntive. Il prezzo del piano è fissato per sempre, in quanto non sono previste rimodulazioni, e non ci sono nemmeno limiti alla velocità di navigazione. Giga 120 include minuti e SMS illimitati e 120 GB per navigare in 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite.

Elimobile è un operatore che ha fatto il suo ingresso sul mercato da poco ma con l’offerta Elite permette di avere minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB per navigare in 4.5G fino al 31/8/22 per chi la sottoscrive entro il 30/6/22. Il piano costa 9,99 euro al mese a cui si aggiungono 9,99 euro per l’attivazione e una prima ricarica da 9,99 euro. La tariffa prevede anche 100 elicoin (una moneta digitale) più 1.000 di bonus da spendere per acquistare bonus in ricarica o servizi a pagamento sull’app Elisium. Con Run with Me si possono ottenere 10 elicoin per ogni chilometro percorso.

