TIM DAZN: le novità sull'accordo di giugno 2022

Offerte in evidenza Amazon Prime Video GRATIS con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

TIM ha manifestato una certa delusione sulla partnership con DAZN: per questo sono stati avviati nuovi colloqui e si dovrà trovare un equilibrio sull’accordo prima che DAZN possa aprire nuove partnership, come quella con Sky e Amazon.

L’obiettivo di DAZN sarebbe infatti quello di riuscire a raggiungere il maggior numero di tifosi, anche se per il momento “Il prodotto però resterà in esclusiva e non sarà condiviso come ad esempio accadde nei primi tre anni di DAZN in Italia, quando furono attivati specifici canali satellitari sul bouquet della pay-tv di Comcast”.

Scopri di più su DAZN»

Quanto costa DAZN?

Costo mensile: 29,99 euro al mese Account senza vincoli di durata, che può essere messo in pausa fino a un massimo di 4 mesi Contenuti disponibili: tutta la Serie A TIM, la UEFA Europa League e i migliori match della UEFA Conference League, la Serie BKT, LaLiga e il calcio internazionale

i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD con tennis, basket, ciclismo, sport invernali e tanto altro

NFL, UFC, Matchroom, Golden Boy per la boxe e le freccette Dispositivi supportati: Smart TV, smartphone, tablet, mobile.

TIM DAZN e AGCOM

L’AGCOM, ovvero l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha respinto gli impegni che erano stati presi da DAZN e TIM al fine di rimediare a possibili violazioni della concorrenza legate all’accordo siglato a marzo 2021.

Al contempo, la Codacons, ovvero l’associazione dei consumatori, ha presentato un esposto contro l’aumento degli abbonamenti della stagione 2022-23. Qual è la situazione attuale? DAZN trasmetterà tutte le partite del campionato di serie A non solo per il 2022-2023, ma anche per il 2023-2024. L’esclusiva è stata ottenuta pagando una somma di 840 milioni di euro all’anno.

TIM, invece, pagherà alla piattaforma DAZN ben 340 milioni di euro per lo streaming dei contenuti di DANZ: tuttavia, come ufficializzato da TIM in un recente comunicato stampa, la partnership con DAZN non ha dato i risultati sperati, quindi è in corso una rinegoziazione degli accordi, al termine della quale potrebbero entrare in gioco altre società, delle quali la più quotata è Sky.

È stata proprio Sky Italia, assieme ad altri operatori telefonici, a denunciare una possibile restrizione alla libera concorrenza derivante dall’accordo tra TIM e DAZN, che ha portato AGCOM ad aprire un’istruttoria.

L’antitrust aveva deciso di non applicate misure cautelari, permettendo alle due società di trasmettere le partite sulla base degli accordi presi. Di recente il Codacons ha però affermato che quanto sottoscritto tra le due società non basta a eliminare “i profili anticoncorrenziali individuati nella delibera di avvio dell’istruttoria“, che “non si sono tradotti in modifiche contrattuali condivise, tali da eliminare le criticità concorrenziali“.

La scadenza per la conclusione del procedimento, prima fissata al 30 giugno 2022, è stata fatta slittare al 31 marzo 2023. TIM ha affermato che procederà con la valutazione della azioni da intraprendere, mentre DAZN che “prende atto del provvedimento dell’autorità che proroga il termine di conclusione del procedimento e, in attesa della comunicazione delle risultanze istruttorie, continuerà ad agire al fine di assicurare la conformità dell’accordo“.

Scopri come funziona oggi l’offerta TIMVISION con DAZN incluso »

Accordo TIM DAZN: cosa potrebbe accadere

Riassumiamo brevemente cosa è accaduto tra TIM e DAZN al fine di comprendere al meglio quali potrebbero essere gli scenari futuri. In primo luogo è emersa l’insoddisfazione da parte del Consiglio di amministrazione di TIM, che ha messo in evidenza in ricavi derivanti dall’esclusiva firmata con DAZN.

Nonostante i 340 milioni spesi per aggiungere la programmazione di DAZN a uno dei pacchetti di TIMVISION, il numero degli abbonati alla piattaforma di streaming è stato più basso rispetto a quelle che erano le previsioni.

La rinegoziazione del contratto tra le due società dovrebbe portare due conseguenze:

TIM pagherà soltanto 100 milioni all’anno per le stagioni 2022/2023 e 2023/2024;

all’anno per le stagioni 2022/2023 e 2023/2024; rinuncerà però all’esclusiva con DAZN, dando così la possibilità ad altri operatori di firmare degli accordi commerciali.

Annunci Google

Sky è uno dei partner maggiormente interessati non a caso: prima che DAZN si aggiudicasse le 10 partite settimanali della serie A (il campionato di calcio più seguito in Italia) era proprio Sky ad averne l’esclusiva, mentre su DAZN erano disponibili soltanto 10 partite.

Sulla base delle norme previste nel nostro Paese, nel caso in cui l’Antitrust dovesse decidere che TIM e DAZN abbiano violato le norme di concorrenza del mercato, i due gruppi potrebbero rischiare una multa fino al 10% del loro fatturato.

Secondo il Codacons, il procedimento dell’Autorità riguarda “un’ipotesi di intesa restrittiva della concorrenza, relativamente alle previsioni dell’accordo che limitano commercialmente e tecnicamente DAZN nell’offerta di servizi di televisione a pagamento, riducendo la capacità di quest’ultima di proporre sconti agli utenti e di scegliere ulteriori modalità di trasmissione che ritiene più consone”.

Il 13 giugno 2022 l’Antitrust ha emanato un provvedimento con cui “considerato che gli impegni presentati da Telecom Italia S.p.A., Dazn Limited e Dazn Media Services S.r.l. appaiono, sia complessivamente sia singolarmente considerati, inidonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali individuati nella delibera di avvio dell’istruttoria, in quanto non suscettibili di risolvere le preoccupazioni concorrenziali evidenziate nel provvedimento di avvio, laddove non si sono tradotti in modifiche contrattuali condivise, tali da eliminare le criticità concorrenziali sopra descritte; delibera di rigettare gli impegni presentati da Telecom Italia S.p.A., DAZN Limited e DAZN Media Services S.r.l.”.

La nota del Codacons si conclude con le seguenti parole: “Attendiamo ora le prossime mosse dell’Antitrust sul caso DAZN-TIM, con l’Autorità che dovrà pronunciarsi anche sul nuovo esposto presentato proprio oggi dal Codacons contro gli aumenti tariffari per la visione del campionato di calcio 2022/2023 disposti da DAZN”, conclude l’associazione.

In altri termini, l’accordo attuale ostacola gli operatori di telecomunicazioni concorrenti di TIM dall’intraprendere iniziative commerciali, incidendo anche su rapporti contrattuali già in essere e impedendo di replicare la possibilità di applicare sconti o di concedere ai propri utenti voucher promozionali per l’offerta dei contenuti relativi alle partite. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi mesi.

Scopri quali sono gli sport che si possono vedere su DAZN»

TIM + DAZN: i vantaggi dell’offerta combinata

NOME OFFERTA COSTO DAZN 29,99 euro al mese TIMVISION 6,99 euro al mese TIMVISION Calcio e Sport zero euro fino al 31 agosto 2022

poi 19,99 euro al mese per 12 mesi

Nel frattempo, potrebbe essere molto utile analizzare quali sono i vantaggi derivanti dalla sottoscrizione di TIM + DAZN rispetto a un abbonamento singolo delle due offerte. Quanto si può risparmiare ogni mese?

Intanto, la promozione avrà un costo di zero euro al mese fino al 31 agosto 2022. In seguito:

il prezzo sarà di 19,99 euro al mese dal 1° settembre 2022 fino al 31 agosto 2023;

a partire dal 1° settembre 2023, invece, il prezzo del pacchetto aumenterò a 29,99 euro al mese.

La promozione include:

DAZN con tutta la Serie A TIM;

Infinity+ con la UEFA Champions League;

tutti i contenuti di TIMVISION;

il TIMVISION Box.

Come si può intuire, il risparmio non è poco: DAZN ha un costo mensile di 29,99 euro al mese, mentre se ne dovrebbero spendere altri 6,99 euro per avere accesso ai contenuti di TIMVISION e 7,99 per l’abbonamento a Infinity+.

Considerato che in questo periodo l’offerta è anche a costo zero, conviene approfittare fin da subito dei vantaggi che ne derivano in modo tale da poter vedere fin da subito i contenuti ai quali si è maggiormente interessati, in attesa dell’inizio della serie A.

Attiva TIMVISION + DAZN in offerta a zero euro al mese»