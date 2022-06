Bollette luce e gas: gli extra profitti delle aziende alle famiglie, la richiesta di ARERA

Le bollette di luce e gas continuano a viaggiare su valori da record negativo con le famiglie che sono costrette a sostenere costi elevatissimi per le forniture energetiche di casa. All'orizzonte, per il momento, non c'è un "ritorno alla normalità". ARERA , l'autorità italiana dell'energia, in una relazione inviata a Governo e Parlamento, ha sottolineato la possibilità di indirizzare parte del gettito derivante dagli extraprofitti delle aziende del settore energetico verso i clienti finali. Ecco i dettagli:

La crisi del mercato energetico è ancora lontana dal terminare e per i clienti finali, famiglie e imprese, c’è ancora da fare i conti con prezzi alle stelle per luce e gas che si traducono in bollette salatissime. Per contrastare l’emergenza, il Governo ha già preso una serie di provvedimenti, utili, per ora, ad attenuare e non ad eliminare gli aumenti sulle bollette nel corso degli ultimi mesi.

Nelle ultime ore, ARERA, l’autorità italiana per l’energia, ha trasmesso a Governo e Parlamento la relazione “Monitoraggio dei contratti di approvvigionamento destinati all’importazione di gas in Italia“. Si tratta di una relazione molto tecnica e dettagliata sullo stato del mercato all’ingrosso italiano e sugli equilibri emersi in questi ultimi mesi in cui le quotazioni sono progressivamente aumentate. L’intera relazione è consultabile tramite il sito ARERA.

La presentazione di tale relazione è anche l’occasione per ARERA di rivolgere un invito al Governo. Secondo quanto riferito dall’Autorità, infatti, è necessario destinare ai clienti finali una parte del gettito derivante dagli extra profitti delle aziende energetiche. Ecco, nel dettaglio, la posizione dell’Autorità:

Il parere di ARERA: extra profitti delle aziende energetiche da indirizzare agli utenti per tagliare le bollette

Secondo quanto riferito da ARERA, è necessario che “una parte del gettito derivante dai provvedimenti fiscali a carico delle aziende del settore sia destinato ai clienti finali che ne hanno sostenuto l’onere“. Nello stesso tempo, nell’identificazione e nella quantificazione di eventuali extra-profitti bisogna considerare “anche tutti i costi e i margini che si generano lungo la filiera e che ricadono, in ultima analisi, sui consumatori finali”

Sulla base di tali valutazioni, i provvedimenti di prelievo sui possibili extra stabiliti dal Governo e dal Parlamento possono generare un gettito sufficiente per sostenere, almeno in parte, i consumatori finali in questo momento di emergenza, secondo il parere di ARERA sullo sviluppo del mercato energetico nel corso del prossimo futuro illustrato nella relazione “Monitoraggio dei contratti di approvvigionamento destinati all’importazione di gas in Italia”.

Il Governo punta ad ottenere circa 11 miliardi di euro di gettito dalla tassa sugli extra profitti (al 25%) introdotta con il Decreto Aiuti. Tale tassazione, però, è a rischio di incostituzionalità. La questione è, quindi, ancora tutta da definire. Una volta che la tassa sugli extra profitti diventerà effettiva, il gettito derivante, secondo ARERA, dovrà essere indirizzato (almeno in parte) ai consumatori finali per alleggerire il più possibile le bollette.

Sarà necessario attendere le prossime settimane per scoprire in che modo si evolverà la situazione e come sarà utilizzato il gettito derivante dagli extra profitti.

Bollette luce e gas: cosa succederà nei prossimi mesi e come risparmiare

LE NOVITA’ DELLE PROSSIME SETTIMANE PER LUCE E GAS COSA COMPORTANO Aggiornamento dei prezzi di luce e gas di ARERA I prezzi dei clienti del mercato tutelato saranno adeguati a seguito dell’aggiornamento trimestrale di ARERA

C’è il rischio di nuovi rincari per chi è in regime di Maggior Tutela Nuovo decreto del Governo in arrivo Proroga degli aiuti a famiglie e imprese

Ulteriori strumenti di sostegno in arrivo

Nel corso delle prossime settimane è atteso il nuovo aggiornamento di ARERA sui prezzi di luce e gas per il Mercato Tutelato. L’aggiornamento entrerà in vigore a partire dal prossimo 1° luglio. Contestualmente, il Governo dovrebbe emanare un nuovo decreto con la proroga delle agevolazioni per le bollette di luce e gas delle famiglie. Il decreto dovrebbe essere pronto nel giro di poche settimane.

Al momento, non ci sono ancora informazioni precise su tale decreto. In arrivo dovrebbe esserci un nuovo azzeramento degli oneri di sistema per luce e gas mentre il taglio dell’IVA al 5% per il gas (valido fino a fine giugno) potrebbe essere affiancato da un intervento simile per le bollette della luce che, durante i mesi estivi, diventano decisamente più elevate rispetto a quelle del gas.

In arrivo potrebbero esserci nuove forme di sostegno ancora da definire. Maggiori dettagli sulla questione arriveranno soltanto nel corso dei prossimi giorni. Il decreto includerà diversi interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. Oltre alle agevolazioni in bolletta, infatti, dovrebbe esserci spazio anche per nuove forme di sostegno contro il caro carburanti.

Nel frattempo, per risparmiare sulle bollette è possibile affidarsi alle migliori offerte del Mercato Libero che rappresentano l’unico strumento con cui gli utenti possono ridurre il costo dell’energia e, quindi, massimizzare il risparmio. La scelta delle tariffe più vantaggiose può avvenire facilmente tramite il comparatore di SOStariffe.it, disponibile al link qui di sotto oppure tramite l’App di SOStariffe.it.

Per avviare una comparazione delle offerte è sufficiente inserire una stima del proprio consumo annuo (il dato è disponibile in bolletta oppure è calcolabile tramite lo strumento integrato nel comparatore). Per ottenere supporto nella scelta delle tariffe è, invece, possibile contattare il numero 02 5005 111 e accedere al servizio gratuito di consulenza di SOStariffe.it.