Iliad smartphone incluso: le offerte di Giugno 2022

Iliad è tra i pochi operatori di telefonia mobile low cost a prevedere offerte smartphone incluso. Ciò significa che alle tariffe del gestore francese è possibile abbinare l’acquisto in unica soluzione o a rate di un cellulare. Nello specifico con le offerte Iliad smartphone incluso è possibile avere tutti i più recenti di iPhone. A listino quindi troviamo l’ultimo arrivato iPhone 13, dotato di schermo OLED per tutti i formati (Mini, Pro e Pro Max) e sistema a tripla fotocamera per il modello con schermo più ampio, ma anche iPhone SE e il meno recente iPhone 11 in diversi tagli di memoria e colorazioni.

Iliad smartphone incluso: le offerte di giugno

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile SIM + Attivazione Giga 120 illimitati 120 GB in 5G 9,99 euro 9,99 euro Giga 80 illimitati 80 GB in 4G/4G+ 7,99 euro 9,99 euro Voce illimitati 40 MB in 4G/4G+ 4,99 euro 9,99 euro

Le offerte Iliad smartphone incluso sono disponibili per chi ha acquistato una SIM dell’operatore da almeno 3 mesi e ha attivato l’addebito automatico su conto corrente o carta di pagamento (debito o credito) con 3D Secure. Per scegliere e acquistare il proprio telefono si deve accedere all’apposita sezione nell’Area Personale, accessibile da web o mobile. Le soluzioni con telefono incluso di Iliad non presentano vincoli. In qualsiasi momento, infatti, è possibile saldare le rate mancanti e passare ad altro operatore senza l’applicazione di costi extra.

Tra le offerte Iliad troviamo due opzioni in particolare: Giga 120 e Giga 80. Giga 120 è l’offerta di Iliad che permette di navigare in 5G fino a 855 Mbps in download. La tariffa include minuti e SMS illimitati in Italia verso 60 destinazioni all’estero e 120 GB a 9,99 euro al mese. In Ue sono disponibili 7 GB. L’attivazione è di 9,99 euro mentre la SIM è gratuita.

Attiva Giga 120 di Iliad »

Giga 80 prevede invece la navigazione in 4G/4G+. Il bundle include minuti e SMS illimitati in Italia verso 60 destinazioni all’estero e 80 GB a 7,99 euro al mese. In Ue sono disponibili 6 GB. L’attivazione è di 9,99 euro mentre la SIM è gratuita.

Attiva Giga 80 di Iliad »

I clienti di Iliad hanno poi uno sconto di 8 euro al mese sull’offerta fibra ottica dello stesso operatore. Per loro al prezzo di 15,99 euro al mese per sempre si possono avere navigazione illimitata da fisso fino a 5 Gbps complessivi in download in FTTH, chiamate, modem e attivazione.

Con le offerte Iliad smartphone incluso è possibile scegliere tra i seguenti modelli di smartphone:

iPhone 13 da 128 GB in 30 rate da 25 euro al mese + 179 euro una tantum (mezzanotte, galassia, rosa, blu, PRODUCT-RED)

in 30 rate da 25 euro al mese + 179 euro una tantum (mezzanotte, galassia, rosa, blu, PRODUCT-RED) iPhone 13 da 256 GB in 30 rate da 25 euro al mese + 179 euro una tantum (mezzanotte, galassia, rosa, blu, PRODUCT-RED)

in 30 rate da 25 euro al mese + 179 euro una tantum (mezzanotte, galassia, rosa, blu, PRODUCT-RED) iPhone 13 da 512 GB in 30 rate da 32 euro al mese + 319 euro una tantum (mezzanotte, galassia, rosa, blu, PRODUCT-RED)

in 30 rate da 32 euro al mese + 319 euro una tantum (mezzanotte, galassia, rosa, blu, PRODUCT-RED) iPhone 13 Pro Max da 128 GB in 30 rate da 32 euro al mese + 319 euro una tantum (grafite, argento, oro, azzurro sierra)

in 30 rate da 32 euro al mese + 319 euro una tantum (grafite, argento, oro, azzurro sierra) iPhone 13 Pro da 128 GB in 30 rate da 30 euro al mese + 279 euro una tantum (grafite, argento, oro, azzurro sierra)

in 30 rate da 30 euro al mese + 279 euro una tantum (grafite, argento, oro, azzurro sierra) iPhone 13 Mini da 128 GB in 30 rate da 22 euro al mese + 169 euro una tantum (mezzanotte, galassia, rosa, blu, PRODUCT-RED)

in 30 rate da 22 euro al mese + 169 euro una tantum (mezzanotte, galassia, rosa, blu, PRODUCT-RED) iPhone 13 Mini da 256 GB in 30 rate da 25 euro al mese + 199 euro una tantum (mezzanotte, galassia, rosa, blu, PRODUCT-RED)

in 30 rate da 25 euro al mese + 199 euro una tantum (mezzanotte, galassia, rosa, blu, PRODUCT-RED) iPhone 12 da 64 GB in 30 rate da 21 euro al mese + 189 euro una tantum (nero, blu)

in 30 rate da 21 euro al mese + 189 euro una tantum (nero, blu) iPhone 12 da 128 GB in 30 rate da 22 euro al mese + 219 euro una tantum (nero)

in 30 rate da 22 euro al mese + 219 euro una tantum (nero) iPhone 12 Mini da 64 GB in 30 rate da 18 euro al mese + 159 euro una tantum (nero, bianco, verde, PRODUCT-RED)

in 30 rate da 18 euro al mese + 159 euro una tantum (nero, bianco, verde, PRODUCT-RED) iPhone 11 da 64 GB in 30 rate da 16 euro al mese + 119 euro una tantum (nero)

in 30 rate da 16 euro al mese + 119 euro una tantum (nero) iPhone SE da 64 GB in 30 rate da 13 euro al mese + 99 euro una tantum (nero)

L’utente in ogni momento può scegliere di corrispondere l’intero ammontare delle rate all’operatore in un’unica soluzione senza il pagamento di penali. Il telefono viene spedito via corriere gratuitamente e consegnato entro 5 giorni lavorativi all’indirizzo segnalato in fase di acquisto online. Si dovrà essere personalmente presenti alla consegna e al corriere si dovranno mostrare il codice PIN ricevuto via email e fornire una copia fronte/retro del proprio documento d’identità.

Per tutte le offerte Iliad, una volta esaurito il traffico dati incluso e previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. In Europa si applica invece la tariffa sovrapprezzo di 0,00427 euro ogni 1 MB.

Entro 14 giorni dalla data di consegna è possibile esercitare il diritto di ripensamento inviando l’apposito modulo:

via posta: Iliad Italia S.p.A. – Casella postale 14106 – 20146 Milano

via fax: +39 02 30377960 (raggiungibile dall’Italia o dall’estero)

L’utente è tenuto a restituire lo smartphone completo di tutti gli accessori e nelle stesse condizioni in cui l’ha ricevuto inviandolo tramite posta raccomandata a Iliad Italia c/o XPO Logistics – via Casilina Km 48, Loc. Piombinara, CAP: 00034 Colleferro (RM). In caso di recesso o passaggio ad altro operatore è possibile corrispondere le rate residue in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento.

Come acquistare e attivare le offerte di Iliad

Le tariffe di Iliad si possono attivare direttamente online sul sito dell’operatore cliccando sulla voce Registrati in corrispondenza dell’offerta desiderata. Vi verrà richiesto di inserire alcuni dati e se volete effettuare la portabilità del numero, che, come per tutti gli operatori, è sempre gratuita. L’acquisto avviene solo tramite carta di pagamento (credito/debito/prepagata) dei circuiti Visa o Mastercard.

La consegna della SIM è gratuita e avviene tramite Poste Italiane entro 2-5 giorni lavorativi o via corriere. Nel primo caso non serve la firma per il ritiro della SIM e l’attivazione avviene a seguito della videoidentificazione. La procedura richiede meno di 3 minuti e prevede la verifica di alcuni documenti d’identità con il supporto di un operatore. Con la spedizione via corriere invece si deve essere presenti personalmente alla consegna in quanto non sono ammesse deleghe. Al corriere va presentato il documento d’identità utilizzato in fase di registrazione online e consegnata una copia fronte/retro dello stesso.

L’alternativa è quella di acquistare la SIM in modalità self-service utilizzano una delle Simbox presenti nei 26 Iliad Store nei centri storici delle principali città italiane e in più di 1.200 Iliad Corner nei centri commerciali e GDO. Sono anche disponibili oltre 350 Iliad Point, ovvero edicole, bar e tabaccherie aderenti al circuito Snaipay, e nei supermercati, ipermercati, bookstore e negozi di elettronica della rete Iliad Express. In entrambi i casi è possibile pagare anche in contanti. Negli Iliad Express le SIM si trovano in appositi espositori dell’operatore e tra le ricariche e card alla barriera alle casse. Per l’attivazione si dovranno inserire il codice ICCID della SIM e il PIN stampati sul pre-scontrino sul sito www.iliad.it/attiva.

