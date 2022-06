Passa a Kena Mobile da TIM, Vodafone, Iliad, Wind e Tre: le offerte di Giugno 2022

Passa a Kena per avere minuti illimitati e fino a 130 GB per sempre per navigare a 60 Mbs a seconda da quale operatore si richiede la portabilità

Kena Mobile è l’operatore di telefonia mobile low cost di TIM. Il marchio nasce per contrastare la rapida ascesa di Iliad ma in poco tempo ha superato la soglia di 1,8 milioni di utenti in Italia. Chi passa a Kena infatti trova tariffe dal prezzo estremamente economico a prescindere dall’operatore di provenienza che resteranno identiche per sempre in termini di costo mensile e servizi inclusi e senza vincoli o costi nascosti. Per tutte le tariffe è però richiesta la portabilità. Si tratta di una procedura che permette di mantenere gratuitamente il proprio numero che per completarsi richiede meno di 3 giorni lavorativi.

Passa a Kena da Iliad

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione Kena 5,99 50GB Gold minuti illimitati 500 SMS 50 GB per navigare fino a 60 Mbps in 4G 5,99 euro per sempre 3,99 euro Kena 4,99 minuti illimitati 500 SMS 1 GB per navigare fino a 60 Mbps in 4G 4,99 euro per sempre gratuita Kena 7,99 130GB Gold minuti illimitati 500 SMS 130 GB per navigare fino a 60 Mbps in 4G 7,99 euro per sempre 1,99 euro

Chi passa a Kena da Iliad ha l’imbarazzo della scelta in termini di offerte. Kena 4,99 è pensata principalmente per chi utilizza il telefono soprattutto per le chiamate. La seconda promozione chiamata Kena 5,99 50GB Gold invece prevede minuti illimitati, 500 SMS e 50 GB ad appena 5,99 euro al mese per sempre senza alcun costo di attivazione. La stessa offerte su una nuova SIM è possibile acquistarla anche in alcuni supermercati Esselunga, Pam o Panorama che aderiscono all’iniziativa SIM&GO.

La promozione migliore per rapporto qualità prezzo è probabilmente Kena 7,99 130GB Gold in quanto include un maggior quantitativo di traffico dati rispetto a Giga 120 ma a un costo inferiore (130 GB a 7,99 euro al mese contro 120 GB a 9,99 euro al mese). Bisogna però considerare che l’offerta di Iliad permette la navigazione in 4G+ e 5G mentre la velocità garantita da Kena è nettamente inferiore.

A seconda della tariffa scelta è possibile navigare in Ue utilizzando una parte del traffico dati incluso:

Kena 5,99 50GB Gold – 4 GB in 3G

Kena 7,99 130GB Gold – 5,5 GB in 3G

Kena 4,99- 1 GB in 3G

Kena Mobile tramite la rete di TIM permette di navigare fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload (non per tutte le tariffe) in 4G al 99% della popolazione italiana. Da ieri 13 giugno l’operatore ha avviato la dismissione della sua rete 3G per concentrare tutte le risorse sul 4G. Ai clienti verrà gradualmente abilitato il servizio VoLTE, che permette di chiamare, navigare e utilizzare le app anche contemporaneamente ma con il massimo della qualità dell’audio anche nei luoghi affollati. Per tutte le offerte SIM e consegna sono gratuite.

Passa a Kena da Vodafone, TIM o WindTre

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione Kena 11,99 100 GB Gold minuti illimitati 1000 SMS 100 GB per navigare fino a 60 Mbps in 4G 11,99 euro per sempre Gratuita

Chi passa a Kena da Vodafone, TIM o WindTre può attivare una sola offerta, che in realtà è aperta a tutti gli operatori. La tariffa in questione prevede una quantità di Gigabyte in linea con quelle dei grandi gestori ma a un prezzo leggermente inferiore. L’unico lato negativo è la velocità di navigazione ridotta. Nei Paesi dell’Unione Europea è possibile utilizzare fino a 8 GB in 3G. SIM e consegna sono gratuite.

Passa a Kena attivando un nuovo numero

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione Kena 7,99 100GB Nuovi Numeri minuti illimitati 1000 SMS 100 GB per navigare fino a 60 Mbps in 4G 7,99 euro per sempre 6,99 euro Kena 9,99 150GB Nuovi Numeri Plus minuti illimitati 1000 SMS 150 GB per navigare fino a 60 Mbps in 4G 9,99 euro per sempre gratuita

Per chi passa a Kena da qualsiasi operatore ma acquista una nuova SIM senza portabilità del numero sono disponibili due differenti tariffe. La prima proposta chiamata Kena 7,99 100GB Nuovi Numeri prevede minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB a 7,99 euro al mese per sempre. L’attivazione in questo caso è di 6,99 euro.

La seconda offerta è Kena 9,99 150GB Nuovi Numeri Plus, che al costo di 9,99 euro al mese per sempre permette di avere minuti illimitati, 1000 SMS e 150 GB in 4G con attivazione gratuita

Per queste offerte quando si è all’estero nei Paesi Ue è possibile utilizzare:

Kena 7,99 100GB Nuovi Numeri – 5,5 GB in 3G

Kena 9,99 150GB Nuovi Numeri Plus – 6,8 GB in 3G

Passa a Kena: come funzionano spedizione e attivazione

Chi passa a Kena può attivare direttamente online la nuova offerta sul sito dell’operatore o scaricando l‘app Kena Mobile, disponibile gratuitamente nei negozi autorizzati. Altrimenti ci si può recare presso uno dei tantissimi negozi autorizzati dell’operatore o effettuare l’acquisto con l’aiuto di un operatore chiamando il Servizio Assistenza Clienti al 181.

Recentemente Kena ha poi unificato il sistema di autenticazione per accedere alla propria area personale e gestire l’offerta. Per effettuare il login all’app Kena Mobile o MyKena sul sito si utilizzano infatti le stesse credenziali. Da qui è possibile attivare il Servizio di Ricarica Automatica, che ogni mese ricarica il credito dell’esatto importo necessario al rinnovo dell’offerta.

Chi passa a Kena può scegliere di ricevere gratuitamente e comodamente la SIM direttamente nella cassetta della posta tra il terzo e il nono giorno dalla conferma di pagamento o ritirarla personalmente presso un’edicola convenzionata Mooney. Nel primo caso il pagamento avviene tramite carta di credito (Visa, Mastercard, American Express, Maestro, Postepay) o PayPal e per l’attivazione prevista la videoidentificazione o Kena Check-in. Per avviare la procedura basta cliccare sul link presente nella mail di Spedizione o sul tasto Inizia il Kena Check In sul sito nella sezione dedicata.

Un operatore vi ricontatterà per verificare i dati anagrafici e vi chiederà di firmare elettronicamente le condizioni contrattuale già accettate in fase di acquisto. Chi passa a Kena per la videoidentificazione deve quindi disporre di:

documento d’identità registrato online

SIM Kena più quella del precedente operatore se si richiede la portabilità

Smartphone con fotocamera o PC con WebCam connessi a Internet

Numero d’ordine presente nella mail della conferma d’ordine

Il Kena Check-In può essere effettuato dal venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00 e sabato dalle ore 9:00 alle 14:00. Non è necessario prenotare, anzi, è possibile scegliere l’orario che si preferisce. Per concludere la procedura servono in media 10 minuti.

Per il ritiro presso il tabaccaio convenzionato serve invece selezionare il punto vendita più vicino sulla mappa. All’esercente andranno presentati il QR-code ricevuto via email dall’operatore, un documento d’identità e il codice fiscale. E’ possibile pagare direttamente in loco, anche in contanti. L’attivazione avverrà entro le 24 ore successive. In alternativa si può richiedere la consegna via corriere ma si deve prendere un appuntamento ed essere presenti personalmente per il ritiro mostrando un documento d’identità e consegnandone una copia fronte e retro. Il pagamento avviene con carta di credito, PayPal o contrassegno.

Passa a Kena: le opzioni aggiuntive, servizi e intrattenimento televisivo

Servizi aggiuntivi Costo mensile Opzione Kena Full 1000 minuti, 100 SMS e 70 GB 6 euro senza attivazione ma con rinnovo automatico SOS 30 GIGA 30 GB per 30 giorni 5 euro senza attivazione né rinnovo automatico SOS 10 GIGA 10 GB per 30 giorni 3 euro senza attivazione né rinnovo automatico SOS 500 MEGA 500 MB per 24 ore 1 euro senza attivazione né rinnovo automatico Opzione 100 minuti 100 minuti 1 euro senza attivazione ma con rinnovo automatico Opzione 100 SMS 100 SMS 2 euro senza attivazione ma con rinnovo automatico Kena TIMVISION Spring TIMVISION

DAZN

Infinity+

1 GB in 4G fino a 60 Mbps 19,99 euro per 4 mesi senza attivazione, poi 29,99 euro

Chi passa a Kena può ulteriormente personalizzare la sua offerta acquistando una delle opzioni per aggiungere minuti, SMS o traffico dati al proprio piano. Questo tipo di servizio diventa particolarmente utile quando si stanno per esaurire i Gigabyte inclusi nell’offerta.

Con Giga Amico invece è possibile condividere 1 GB con un altro numero Kena al prezzo 1 euro. Chi riceve il regalo lo potrà utilizzare entro i sette giorni successivi. Altro servizio interessante è Porta un amico in Kena. Per ogni conoscente che passa a Kena si ottiene un bonus di 5 euro fino a un massimo di 10 rimborsi (50 euro). Per ottenere il bonus si deve recuperare il codice OTP di invito dall’app Kena Mobile o dall’area clienti MyKena.

Oltre alle opzioni per il traffico voce e dati è disponibile anche una promozione dedicata all’intrattenimento televisivo chiamata Kena TIMVISION Spring che offre la visione di film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali di TIMVISION con Eurosport Player incluso per 12 mesi, Discovery+ e il meglio della programmazione di Mediaset degli ultimi 7 giorni, tutta la Serie A fino al 2024 su DAZN e tanti altri sport (tennis, corse automobilistiche, box, etc.), la Champions League con Infinity+ incluso per 12 mesi. E’ possibile guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea.

Kena TIMVISION Spring è disponibile per chi acquista una nuova SIM e ha un costo di 19,99 euro al mese per i primi 4 mesi, poi 29,99 euro al mese. Non previsti costo di attivazione né vincoli di durata. E’ quindi possibile disdire quando si vuole.