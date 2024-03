Il 5G promette di rivoluzionare moltissimi settori e in particolar modo quello delle telecomunicazioni. Una spinta ulteriore alla sua diffusione e avanzamento tecnologico arriverà dalla maggiore convergenza con l’intelligenza artificiale (AI), come confermano gli operatori di telefonia mobile e le più importanti aziende hi-tech a livello globale che si sono riunite al Mobile World Congress per discutere proprio di questa rivoluzione digitale.

L’impatto di 5G e IA sul settore delle telecomunicazioni

“Se il 2023 è stato un anno di sperimentazione, il 2024 sarà l’anno in cui verranno lanciati nuovi prodotti basati sull’IA“, ha dichiarato a Think with Google il VP of Google Distributed Cloud and Telecom, Ankur Jain. Il manager del colosso di Mountain View porta ad esempio il proprio contact center che permette agli operatori di “sintetizzare in modo rapido e accurato i problemi di rete, individuare i record passati e rispondere alle richieste dei clienti in tempo reale“. Con Orange, invece, sta testando l’IA generativa per “trascrivere le chiamate, riassumere gli scambi tra cliente e operatore e suggerire possibili azioni di follow-up all’impiegato in base alla discussione“.

Il machine learning o apprendimento automatico permetterà gli operatori analizzare le reti per una migliore gestione delle risorse, ad esempio aumentando la banda nei periodi di calma o di punta non pianificati. “Attualmente questo consente ai clienti, come Telefonica in Germania, di risparmiare fino al 30% sul consumo energetico“, spiega Jean Lawrence, VP of Marketing & Communications di Nokia.

La vera rivoluzione però arriverà quando gli operatori passeranno completamente al 5G standalone, ovvero autonomo. L’altra sfida è quella di monetizzare le reti di ultima generazione per creare un ecosistema che consente agli sviluppatori di creare applicazioni per consumatori e imprese anche senza avere competenze nel settore delle telecomunicazioni.

“La prossima evoluzione del 5G, il 5G Advanced, rafforzerà ulteriormente l’implementazione a livello aziendale, aumentando la velocità, massimizzando la copertura e migliorando la mobilità e l’efficienza energetica. – afferma Lara Dewar, Chief Marketing Officer di GSMA – Tra le altre cose, il 5G Advanced supporterà lo sviluppo di applicazioni di realtà aumentata riducendo la latenza di uplink e consentirà di automatizzare i processi produttivi migliorando la precisione del posizionamento basato su rete cellulare.

Ci sono casi anche in Italia in cui l’intelligenza artificiale viene combinata al 5G, come conferma Ignacio Juan Garcia, Chief Information Officer di Vodafone Group: “In Vodafone sfruttiamo la potenza dell’IA per creare reti più smart e migliorare l’assistenza clienti attraverso esperienze personalizzate in tempo reale. Ad esempio, Speech Analytics, la nostra soluzione di IA generativa in produzione in Italia, analizza attualmente 60.000 trascrizioni al giorno di clienti dei nostri contact center per identificare quelli che definiamo “grandi detrattori” e assegnare azioni di assistenza specifiche“.

Il manager di Vodafone ritiene che raggiungere una velocità “incredibile”, latenza prossima allo zero e capacità elevatissima sono tutte caratteristiche che si potranno raggiungere “molto presto” e ciò renderà possibile un ulteriore sviluppo di applicazioni trasformative come realtà virtuale e aumentata, Internet of Things (IoT) e auto connesse.

Le migliori offerte 5G dei nostri partner a marzo 2024

Offerte 5G Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Spusu 5G 150 2000 minuti e 500 SMS + 150 GB in 5G 7,98 €/mese per sempre Fastweb Mobile Full minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G 9,95 €/mese Flash 200 di Iliad minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G 9,99 €/mese per sempre Family+ di Vodafone minuti, SMS e Giga illimitati in 5G 9,99 €/mese TIM 5G Power Smart minuti illimitati e 1000 SMS + 50 GB in 5G 14,99 €/mese con TIM Ricarica Automatica

Fino a qualche tempo fa solo i grandi operatori prevedevano offerte 5G in Italia ma oggi alla lista si è aggiunto anche un MVNO (Mobile Virtual Network Operator) come Spusu, che potrebbe aprire la strada ad altri gestori virtuali. Per confrontare le proposte dei vari operatori e selezionare la soluzione più economica in base alle vostre esigenze e abitudini di consumo potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Potrete poi attivare la proposta che preferite direttamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Di seguito abbiamo selezionato le migliori offerte 5G del mese con inclusi minuti illimitati e almeno 100 GB:

Spusu 5G 150

2000 minuti e 500 SMS

150 GB in 5G

300 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso

Il prezzo dell’offerta di Spusu è di 7,98 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Potete anche richiedere online un’eSIM senza costi aggiuntivi.

Flash 200 di Iliad

minuti e SMS illimitati

200 GB anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia

in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia 11 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo dell’offerta di Iliad è di 9,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. In alternativa potete richiedere anche online un’eSIM al costo di 9,99 euro. Questa tariffa, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 4/4/24.

Scegliendo di acquistare Flash 200 o qualsiasi altra offerta da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito avrete anche la possibilità di attivare l’offerta Internet Casa di Iliad con uno sconto di 5 euro al mese. Con IliadBox avete inclusi una connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi), chiamate illimitate anche verso 60 destinazioni internazionali, attivazione e un modem con supporto al Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito. Il prezzo sarebbe di 24,99 euro al mese per sempre ma per i già clienti mobile è di 19,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e la protezione di McAfee Multi Access (2,99 euro al mese).

Fastweb Mobile Full

minuti illimitati e 100 SMS

200 GB in 5G

11 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo dell’offerta di Fastweb Mobile è di 9,95 euro al mese senza vincoli. Non è previsto il contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita. In alternativa potete richiedere in negozio un’eSIM al costo di 10 euro. Con FastwebUP Plus mobile avete inclusi ogni mese i seguenti vantaggi:

16 minuti di utilizzo gratuito sul noleggio di monopattini elettrici Helbiz

5 euro di sconto su giochi, console, accessori, giocattoli, merchandise e trading cards di Gamestop

un mese di abbonamento G+ a La Gazzetta dello Sport

5 euro di sconto su una spesa minima di 25 euro con Deliveroo

TIM 5G Power Smart

minuti illimitati e 1000 SMS

50 GB in 5G

16 GB per il roaming nei Paesi Ue (altrimenti 18 GB con credito residuo)

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo dell’offerta di TIM è di 14,99 euro al mese con TIM Ricarica Automatica ma il primo mese è gratis per i nuovi clienti acquistandola online, così come l’attivazione. Scegliendo l’addebito su credito residuo il prezzo è invece di 16,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. In negozio potete invece richiedere un’eSIM al costo di 10 euro. Per l’attivazione dell’offerta potrete poi effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID.

Anche chi è cliente mobile di TIM con attiva un’offerta dati a partire da 9,99 euro al mese può avere uno sconto di 6 euro al mese sulla fibra. Con TIM WiFi Power Smart avete inclusi una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in FTTH, chiamate illimitate (solo con acquisto online), modem TIM Hub+ Executive e TIM Navigazione Sicura. Il prezzo sarebbe di 27,90 euro al mese, invece di 30,90 euro al mese, con la Promo Primavera fino al 27/3/24 con domiciliazione e conto online. Se però si è già clienti mobili dell’operatore il prezzo diventa di 24,90 euro al mese. Acquistando l’offerta online entro il 23/3/24 il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro.

Chi è cliente di TIM per la rete fissa e mobile può poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) oltre a 6 GB in più al mese per il roaming in Ue al costo di 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta. Se però si abbinano almeno 3 SIM entro il 23/3/24 il prezzo è azzerato.

Family+ di Vodafone

minuti e SMS illimitati

Giga illimitati in 5G alla massima velocità

alla massima velocità un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico

Il prezzo dell’offerta di Vodafone è di 9,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis acquistandola online. Questa tariffa è disponibile solo per chi ha già la rete fissa con l’operatore.

Se cercate un’offerta per la fibra potete attivare Internet Unlimited con inclusi una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, chiamate illimitate, modem con Wi-Fi Optimizer e attivazione (5 euro al mese per 24 rate). Il prezzo è di 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese, o 22,90 euro al mese per chi è già cliente di Vodafone per il mobile. Il contributo per l”attivazione è gratis acquistandola online, invece di 39,90 euro.

