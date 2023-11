Capita spesso gli operatori di telefonia mobile cerchino di convincere gli ex clienti a ritornare all’ovile proponendogli tariffe molto convenienti. Vodafone, ad esempio, ha già inviato gli SMS in annuncia un’offerta da 100 GB a meno di 8 euro al mese per gli utenti che lasciandolo hanno concesso l’utilizzo dei propri dati a scopo commerciale. L’offerta Vodafone vecchi clienti è riservata quindi a coloro che oggi hanno attiva una SIM di alcuni operatori selezionati e tornano richiedendo la portabilità del numero, che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di 3 giorni lavorativi.

Per confrontare le proposte di Vodafone con quelle di altri gestori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per avere sott’occhio un profilo preciso e dettagliato delle proposte più economiche in base alle vostre reali esigenze e abitudini di consumo. potrete poi attivare la migliore direttamente online con la massima comodità premendo sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà sul sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Vodafone vecchi clienti: come attivare Vodafone Silver a novembre 2023

Tutti i dettagli sull’offerta Vodafone Silver Cosa include? minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G Quando costa? 7,99 €/mese C’è un costo di attivazione? 1 cent Chi può attivarla? chi ha ricevuto l’apposito SMS di notifica e richiede la portabilità da Iliad e alcuni MVNO selezionati come Fastweb Mobile, CoopVoce e altri

L’SMS che invita ad attivare l’offerta Vodafone vecchi clienti è arrivato a coloro che attualmente sono clienti di Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, CoopVoce, PosteMobile e altri a cui è richiesta anche la portabilità del numero:

Vodafone Silver

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 4G

Il prezzo è di 7,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 1 cent mentre la SIM è gratuita. Per attivarla basta cliccare sull’apposito link presente nell’SMS inviato da Vodafone. Potete pagare con addebito su credito residuo o con pagamento automatico su carta di credito o conto corrente tramite Smart Pay. Il servizio permette anche di accedere gratuitamente a tutti i vantaggi di Vodafone Club come:

10 GB aggiuntivi inclusi al mese

navigazione in 5G

buono carburante da 5 euro per i distributori Q8

due biglietti al prezzo di uno per gli UCI Cinema

5 euro di sconto su 50 euro di spesa in tutti i punti vendita di Carrefour

5 euro di sconto su 20 euro di spesa su Just Eat

5 euro di sconto su una spesa minima di 39 euro su lafeltrinelli.it

5% di sconto su booking.com

10% di sconto su ogni acquisto su Amazon.it

sconti sui prodotti tech nei Vodafone Store

15% di sconto su una spesa minima di 60 euro su Efarma

L’offerta Vodafone vecchi clienti include anche 300 minuti internazionali verso numeri mobile e fissi di Paesi come Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania. Ogni mese avete inclusi anche minuti illimitati verso numeri di Vodafone di Romania e Albania e 100 minuti verso i numeri mobile e fisso di Bolivia, Cile, Ecuador, Egitto, Filippine, Sri Lanka, Nigeria, Turchia, Venezuela, oltre che verso i numeri fissi del Brasile.

Vodafone Silver prevede anche altri servizi aggiuntivi come l’ascolto gratuiti dei messaggi salvati in segreteria telefonica, Chiamami & Recall per non perdere neanche una chiamata, SMS di ricevuta di ritorno e un sistema per la verifica del credito residuo. Se avete uno smartphone compatibile potete attivare la navigazione in 5G con l’opzione 5G Start a 5 euro al mese.

Come sicuramente già sapranno i Vodafone vecchi clienti, potete facilmente gestire la vostra offerta tramite l’app My Vodafone, disponibile gratuitamente per iOS e Android. Dopo aver effettuato il login potrete, ad esempio, controllare consumi e credito residuo tramite gli appositi contatori e widget, modificare le opzioni attive sulla SIM, effettuare una ricarica online con il metodo di pagamento che preferite, visualizzare le offerte dedicate e accedere ai premi e regali del programma fedeltà Vodafone Happy.

Come avere uno sconto sulla rete fissa con Vodafone a novembre 2023

I dettagli sulle offerte fisso di Vodafone Internet Unlimited Casa Wireless+ Qual è la velocità di navigazione? fino a 2,5 Gbps in FTTH fino a 300 Mbps in FWA Le chiamate sono incluse? Sì e sono illimitate Sì e sono illimitate Quanto costa? 24,90 €/mese o 22,90 €/mese per i già clienti mobile 24,90 €/mese C’è un contributo pe l’attivazione? 39,90 o gratuita per i già clienti mobile 39,90 €

Chi attiva la promozione per i Vodafone vecchi clienti o qualsiasi altra tariffa dell’operatore per la telefonia mobile può accedere a un prezzo più vantaggioso alla sua offerta Internet Casa. Con Vodafone potete avere una connessione in fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) per navigare alla massima velocità e con latenza ridotta al minimo per una comunicazione sostanzialmente istantanea. In alternativa è disponibile un collegamento in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra la cabina stradale e la propria abitazione. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Internet Unlimited

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

Il prezzo è di 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. L’attivazione è di 39,90 euro in prima fattura più 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone dell’offerta.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Se avete già attiva una SIM mobile di Vodafone potete avere la fibra ottica a 22,90 euro al mese senza vincoli e con attivazione gratuita. I clienti fisso possono poi attivare Family+ per il cellulare con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 9,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite con acquisto online.

I clienti fisso e mobile poi con Infinito Insieme possono avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM. È previsto il pagamento con addebito automatica in bolletta o su borsellino, carta di credito o conto corrente.

Se non siete raggiunti dalla fibra ottica o abitate in un piccolo Comune potete attivare l’offerta FWA (Fixed Wireless Access) per navigare sulla fibra misto radio:

Casa Wireless+

navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download in FWA

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

antenna FWA da esterno in base alla copertura

Il prezzo è di 24,90 euro al mese. L’attivazione è di 39,90 euro in prima fattura più 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone dell’offerta.

