Migliori conti deposito per investire i propri risparmi in modo sicuro e con un rendimento garantito nel tempo. Conti deposito che offrono tassi di interesse del 5% anche per investimenti di breve durata, come per esempio 12 mesi. Conti deposito vantaggiosi soprattutto a novembre 2023, dopo che l’inflazione dal 5,3% registrata dall’ISTAT a settembre 2023 in Italia, è crollata all’1,8% di ottobre 2023, secondo l’ultima rilevazione dell’Istituto nazionale di statistica.

Per questo motivo, con il comparatore di SOStariffe.it è possibile trovare i migliori conti deposito per far crescere i propri risparmi senza lasciarli parcheggiati sul conto corrente. Per avere una panoramica delle alternative più redditizie di novembre 2023, clicca sul pulsante verde qui di seguito:

SCOPRI I MIGLIORI CONTI DEPOSITO »

Migliori conti deposito: le 6 offerte più vantaggiose di Novembre 2023

CONTO DEPOSITO TIPOLOGIA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Cherry Vincolato di Cherry Bank Vincolato Deposito di 12 mesi, tasso del 5% lordo 2 ViViConto Extra di ViVi Banca Vincolato Deposito di 12 mesi, tasso del 5% lordo 3 X Risparmio di Banca AideXa Vincolato Deposito di 12 mesi, tasso del 4,75% lordo 4 Deposito Flessibile di BBVA Non vincolato Deposito di 12 mesi, tasso del 4,25% lordo 5 Conto Arancio di ING Non vincolato Deposito di 12 mesi, tasso del 4% lordo 6 Cherry Recall di Cherry Bank Non vincolato Deposito di 12 mesi, tasso del 3,5% lordo

Prima di procedere con il confronto dei migliori conti deposito di novembre 2023 per trovare le soluzioni più remunerative, è necessario ricordare che questo prodotto finanziario può essere vincolato e non vincolato. Questa è la differenza:

con la formula conto deposito vincolato si intende che la somma non può essere svincolata durante l’arco di tempo della durata del vincolo (per esempio, 12 mesi), a meno di non perdere l’interesse maturato e di pagare eventuali penali. Questo tipo di conti deposito pagano tassi di interesse più alti;

si intende che la somma non può essere svincolata durante l’arco di tempo della durata del vincolo (per esempio, 12 mesi), a meno di non perdere l’interesse maturato e di pagare eventuali penali. Questo tipo di conti deposito pagano tassi di interesse più alti; con l’espressione conto deposito non vincolato (o a deposito libero) si intende un deposito libero e, come tale, il tasso è meno remunerativo, ma il risparmiatore può rientrare in possesso in qualsiasi momento delle giacenze depositate, beneficiando degli interessi maturati.

Inoltre, occorre precisare che il conto deposito è un investimento sicuro, poiché anche nel caso di un eventuale fallimento della banca, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi garantisce ai risparmiatori il risarcimento della somma investita fino a un massimo di 100 mila euro.

Cherry Vincolato e Cherry Recall di Cherry Bank

Il conto deposito “Cherry Vincolato” di Cherry Bank offre un rendimento lordo annuo del 5% (3,70% netto) con un vincolo di 12 mesi, 18 mesi o 24 mesi. Con un vincolo di 6 mesi propone un tasso del 4,5% lordo (3,33% netto), mentre per vincoli di 36, 48 e 60 mesi eroga un interesse del 5,4% lordo annuo (4% netto). Queste le altre caratteristiche dell’offerta:

zero costi di attivazione e di estinzione;

importo minimo 3.000 euro e massimo di 3 milioni di euro ;

e massimo di ; liquidazione degli interessi a 3 mesi.

Optando per Cherry Vincolato, il risparmiatore che investa una somma di 10.000 euro, otterrà un guadagno netto di 370 euro.

Cherry Bank propone anche il conto deposito svincolato “Cherry Recall“, con queste caratteristiche:

depositi di 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mes i;

i; tasso è del 3,5% lordo annuo (2,59% netto) indipendentemente dalla durata del deposito;

lordo annuo (2,59% netto) indipendentemente dalla durata del deposito; unico requisito da soddisfare: per riavere la somma investita è un preavviso di 32 giorni.

Sempre con Cherry Bank è anche possibile sottoscrivere “Cherry Box” con linea libera e con queste caratteristiche:

depositi senza vincolo della durata a scelta di 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi ;

; tasso di interesse lordo annuo per questa soluzione è del 0,40% indipendentemente dalla durata del deposito;

indipendentemente dalla durata del deposito; non essendo sottoposta ad alcun vincolo, la somma depositata può essere ritirata in qualsiasi momento.

Per avere maggiori informazioni sull’offerta di Cherry Bank, segui il link:

SCOPRI IL CHERRY VINCOLATO E CHERRY RECALL »

ViViConto Extra di Vivi Banca

ViVi Banca propone il conto deposito non svincolabile ViViConto Extra che offre le seguenti opzioni di vincolo e relativi tassi di rendimento lordo:

vincolo di 6 mesi, tasso del 4,25%;

vincolo di 12 mesi, tasso del 5% ;

; vincolo di 18 mesi, tasso del 5,25% ;

; vincolo di 24 mesi, tasso del 5,5% ;

; vincolo di 30 mesi, tasso del 5,25%;

vincolo di 36 mesi, tasso del 5%;

vincolo di 42 mesi, tasso del 4,75%;

vincolo di 48 mesi, tasso del 4,5%;

vincolo di 54 mesi, tasso del 4,40%;

vincolo di 60 mesi, tasso del 4,25%.

Per esempio, con un vincolo di 12 mesi, il guadagno per un deposito di 10.000 euro sarebbe di 370 euro netti.

Questa soluzione di ViVi Banca si contraddistingue per essere completamente a zero spese, mentre per l’attivazione occorre la sottoscrizione di ViviConto, il conto corrente di deposito online di ViVi Banca che assicura un interesse certo e garantito dello 0,10% lordo all’anno. L’importo minimo vincolabile è di 1.000 euro e massimo di 500 mila euro. La liquidazione degli interessi è alla scadenza.

Per conoscere più dettagli dell’offerta di ViVi Banca, vai al link qui sotto:

SCOPRI VIVICONTO EXTRA »

X Risparmio di Banca AideXa

Banca AideXa mette sul piatto un’offerta vantaggiosa con il conto deposito vincolato X Risparmio. Per esempio, con un vincolo di 12 mesi, il tasso d’interesse è del 4,75% (3,52% netto). Così, investendo 10.000 euro, il guadagno netto sarebbe di 352 euro. L’offerta include:

zero spese di apertura, gestione e chiusura;

liquidazione degli interessi alla scadenza del vincolo;

somma minima di investimento di 1.000 euro;

importo massimo di investimento di 100.000 euro;

possibilità di recuperare la somma depositata entro 32 giorni dalla scadenza del vincolo senza penali e senza perdere gli interessi maturati.

Per saperne di più sul conto deposito vincolato di Banca AideXa:

SCOPRI X RISPARMIO DI BANCA AIDEXA »

Deposito Flessibile di BBVA

Con BBVA non solo è possibile avere un conto corrente online a zero spese per sempre e con una remunerazione del 4% sul saldo indipendentemente dall’importo e fino al 31 gennaio 2025. Ma la banca multinazionale spagnola propone per i suoi clienti anche “Deposito Flessibile“, il conto deposito senza vincoli che offre un rendimento del 4,25% lordo per 12 mesi. È possibile richiedere la cancellazione anticipata (che avviene gratuitamente e senza l’applicazione di penali), ottenendo comunque un interesse dell’1% in base al periodo di permanenza. La somma minima è di 500 euro, l’importo massimo è di 50.000 euro.

Tornando al conto corrente BBVA, l’offerta include:

carta di debito fisica o digitale con canone annuale gratuito, con ad Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

fisica o digitale con canone annuale gratuito, con ad Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay; prelievo bancomat gratuito a partire da 100 euro (anche da altra banca) in Italia e in tutti i paesi di zona Euro;

a partire da 100 euro (anche da altra banca) in Italia e in tutti i paesi di zona Euro; zero commissioni per bonifici istantanei in area SEPA fino a un massimo di 1.000 euro;

per bonifici istantanei in area SEPA fino a un massimo di 1.000 euro; bonifici ordinari SEPA gratuiti fino a un massimo di 6.000 euro;

fino a un massimo di 6.000 euro; servizi pay per-use, come accredito dello stipendio in anticipo e pagamento rateizzato dei propri acquisti.

Inoltre, il conto BBVA propone le seguenti promozioni per i nuovi clienti:

Gran Cashback 20% BBVA (fino all’8 novembre 2023) : il primo mese si recuperano fino a 100 euro su tutti gli acquisti in modo automatico ed è valido sui primi 500 euro del mese;

: il primo mese si recuperano fino a 100 euro su tutti gli acquisti in modo automatico ed è valido sui primi 500 euro del mese; Cashback 5% Shopping BBVA: nei 3 mesi successivi è possibile guadagnare fino a 30 euro;

nei 3 mesi successivi è possibile guadagnare fino a 30 euro; Passaparola: si possono ottenere bonus fino a 200 euro massimo se si presentano nuovi clienti alla banca (fino a un massimo di 5 persone): 40 euro per ogni persona che si invita e apre un conto BBVA. La persona invitata riceverà 40 euro.

Per conoscere l’offerta di BBVA, clicca al link qui sotto:

Scopri il conto BBVA »

Conto Arancio di ING

Tra i migliori conti deposito senza vincoli di novembre 2023, c’è Conto Arancio di ING. Si tratta di un prodotto finanziario abbinato a Conto Corrente Arancio, conto corrente online gratuito, Il conto deposito Conto Arancio offre, fino al 31 dicembre 2023, il rendimento lordo annuo del 4% per 12 mesi per un importo massimo di 100.000 euro. Senza spese di apertura e chiusura, Conto Arancio, anche dopo i 12 mesi, fa crescere i risparmi offrendo un tasso dell’1% lordo.

Tornando invece a Conto Corrente Arancio, va segnalato che è in promozione la formula “Modulo Zero Vincoli”, con canone gratuito per i primi 12 mesi. Poi il costo sarà di 2 euro al mese, ma azzerabile accreditando stipendio o pensione oppure con entrate di almeno 1.000 euro al mese. La formula “Modulo Zero Vincoli” include gratuitamente:

prelievi di contante in Italia e in Europa;

in Italia e in Europa; carta di debito (circuito MasterCard);

(circuito MasterCard); carta prepagata MasterCard virtuale;

bonifici Sepa fino a 50.000 euro online e al telefono;

1 modulo di assegni all’anno;

carta di credito Mastercard Gold (facoltativa), con canone di 24 euro l’anno, ma azzerabile;

(facoltativa), con canone di 24 euro l’anno, ma azzerabile; carta prepagata Mastercard (facoltativa), con canone gratuito nella versione virtuale, mentre per il rilascio della versione fisica si pagano 10 euro.

Per i nuovi clienti, fino al 31 dicembre 2023, c’è la possibilità di ricevere buoni regalo Amazon.it da 50 euro presentando i propri amici alla banca. È possibile ricevere fino a 10 buoni da 50 euro presentando massimo 10 amici.

Per maggiori informazioni sull’offerta di Conto Arancio di ING, vai al link qui sotto:

SCOPRI CONTO ARANCIO »

Offerte in evidenza Cherry Vincolato Tasso netto: 5.40% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Deposito X Risparmio Tasso netto: 4.75% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Deposito Premium - non svincolabile Tasso netto: 5.75% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA