Con il mese di novembre 2023 entra in vigore il nuovo listino prezzi di Disney+. La piattaforma di streaming di Disney+ è ora disponibile con tre diversi piani di abbonamento e con possibilità di scelta tra la sottoscrizione mensile e quella annuale. Vediamo i nuovi costi: per accedere alla piattaforma bastano 5,99 euro al mese (con pubblicità) oppure 8,99 euro al mese.

Come anticipato nelle scorse settimane, cambia il sistema di abbonamenti di Disney+ che, a partire dal mese di novembre 2023, è attivabile con possibilità di scelta tra tre piani di abbonamento, a partire da 5,99 euro al mese, con possibilità anche di optare per l’abbonamento annuale che garantisce un risparmio sulla spesa complessiva.

Per attivare un nuovo abbonamento a Disney+ e accedere a tutto il catalogo disponibile sulla piattaforma è possibile seguire il link qui di sotto, accedendo subito al sito ufficiale. Ricordiamo che l’accesso ai contenuti è immediato. Basta aver attivato l’abbonamento per poter guardare in streaming tutti i contenuti.

Nuovi prezzi Disney+: le novità di novembre 2023

3 COSE DA SAPERE SUI NUOVI PREZZI DI DISNEY+ 1. Il listino parte da 5,99 euro al mese 2. Debutta il nuovo piano con pubblicità 3. Per risparmiare è possibile puntare sull’abbonamento annuale

Il nuovo listino di Disney+ entra in vigore a novembre mettendo a disposizione degli utenti gli abbonamenti:

Standard con pubblicità al costo di 5,99 euro al mese, con accesso ai contenuti fino a 1080p e due riproduzioni simultanee; i contenuti includono la pubblicità

al costo di con accesso ai contenuti fino a 1080p e due riproduzioni simultanee; i contenuti includono la pubblicità Standard al costo di 8,99 euro al mese oppure 89,90 euro per un anno , con accesso ai contenuti fino a 1080p e due riproduzioni simultanee; possibilità di download su fino a 10 dispositivi

al costo di oppure , con accesso ai contenuti fino a 1080p e due riproduzioni simultanee; possibilità di download su fino a 10 dispositivi Premium al costo di 11,99 euro al mese oppure 119,90 euro per un anno, con accesso ai contenuti fino al 4K con HDR e 4 riproduzioni simultanee; c’è anche l’Audio Dolby Atmos oltre alla possibilità di download su fino a 10 dispositivi

Il precedente abbonamento viene sostituito dal piano Premium, con un incremento di 3 euro al mese. Ci sono, in ogni caso, nuove opzioni per continuare a guardare Disney+ a prezzi contenuti. Scegliendo il piano con pubblicità è possibile ridurre in modo significativo la spesa.

Tutte le proposte di Disney+ sono accessibili direttamente tramite il sito ufficiale.

Con questo nuovo piano, Disney+ segue l’esempio di Netflix, che ha introdotto un piano con pubblicità ora disponibile a 5,49 euro al mese. Per il momento, però, non ci sono limitazioni sostanziali per quanto riguarda la condivisione, con la possibilità di 4 riproduzioni simultanee scegliendo il piano Premium e di 2 riproduzioni con i piani Standard. Novità maggiori in tal senso potrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi. Ricordiamo, in ogni caso, che tutti gli abbonamenti garantiscono un accesso completo al

