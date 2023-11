Bonus casa green alle battute finali. Dal 2024 è stop alla detrazione del 50% sull’Iva per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione in classe energetica A e B . Ecco come trarre il massimo vantaggio dall’incentivo a novembre 2023 e come calcolare i migliori preventivi per installare un impianto fotovoltaico a casa con il comparatore di SOStariffe.it .

Bonus Casa Green in scadenza: come richiederlo a Novembre 2023

Il bonus casa green è pronto ad andare in soffitta. Dal 2024 non sarà più possibile beneficiare dello sconto fiscale del 50% sull’Iva per l’acquisto di nuove abitazioni in classe energetica A e B, cioè efficienti dal punto di vista energetico.

Lo stop alla detrazione (dopo un solo anno dalla sua introduzione) è l’effetto della decisione del Governo Meloni di non rifinanziare il bonus casa green. E a riprova di ciò, nella manovra di bilancio 2024 ora all’esame di Palazzo Madama, non compaiono risorse ad hoc per questa agevolazione.

Restano, dunque, solo due mesi a disposizione per richiedere questo beneficio legato all’acquisto di nuovi immobili a basso impatto ambientale. Prima di passare ai raggi X le caratteristiche dell’agevolazione, ricordiamo che una soluzione per aumentare le prestazioni energetiche della propria casa e aumentarne il valore è quello di dotarla di un impianto fotovoltaico, così da puntare sull’indipendenza energetica con vantaggi anche sulle bollette luce.

Bonus casa green: come funziona la detrazione a Novembre 2023

BONUS CASA GREEN: COSA SAPERE 1 È una detrazione del 50% dell’Iva sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione di classe energetica A e B 2 L’acquisto, per ottenere l’incentivo, deve avvenire tramite l’impresa costruttrice, senza intermediari 3 Si può beneficiare del bonus casa green fino al 31 dicembre 2023. Dal 2024 questo incentivo non è più valido

Come anticipato poco sopra, il bonus casa green è una detrazione del 50% dell’importo corrisposto per l’Iva per gli acquisti di immobili di nuova costruzione ad alta efficienza energetica (in classe A e B) effettuati entro il 31 dicembre 2023.

Per essere considerato valido ai fini dell’ottenimento del bonus, l’acquisto deve:

riguardare unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B ;

a destinazione residenziale di ; avvenire direttamente tramite le imprese costruttrici , senza intermediari;

, senza intermediari; veder concluso l’iter di compravendita entro il 31 dicembre 2023.

La detrazione, rivolta a tutte le persone fisiche, sarà ripartita in 10 quote annuali di pari importo. La classe energetica A o B deve essere certificata tramite Attestato di Prestazione Energetica (la cosiddetta “APE” nel gergo tecnico), documento che deve essere obbligatoriamente allegato all’atto di acquisto.

A questo proposito, ricordiamo che la classe energetica di una casa è una certificazione che attesta l’efficienza energetica di un’abitazione, indicando quanto un edificio sia in grado di utilizzare in modo ottimale e sostenibile l’energia.

In linea generale, possiamo dire che le case di classe energetica contrassegnate dalla lettera A e B permettono un notevole risparmio energetico in tutte le stagioni dell’anno. In secondo luogo, possiamo aggiungere che la classe energetica A è il top dell’efficienza energetica, dato che in essa rientrano gli edifici dotati, tra l’altro, di cappotto termico, infissi di ultima generazione con telai ben isolati, pannelli solari o impianto fotovoltaico, così da fare ricorso a fonti energetiche rinnovabili.

Nel dettaglio, la classe energetica A corrisponde a un consumo inferiore ai 30 kW/mq, mentre quella B ha un consumo che va da 31 kW/mq a 50 kW/mq (la media delle case italiane si assesta sui 150 kW/mq). Fondamentale, dunque, per questa classificazione è il calcolo dei metri quadri di un edificio.

