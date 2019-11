Vodafone, ecco le prime offerte 5G con giga, SMS e minuti illimitati

Vodafone è il primo operatore di telefonia mobile a introdurre in Italia delle offerte 5G con vantaggi e prezzi molto competitivi: ecco quali sono i benefici d i Vodafone Infinito e quali le soluzioni tariffarie che possono essere attivate da vecchi e nuovi clienti a partire dall’11 novembre 2019.

L’operatore di telefonia mobile Vodafone lancia, per la prima volta nel nostro Paese, un’offerta con la quale si avranno a disposizione Giga, minuti e SMS illimitati, alla velocità e alla potenza della Giga Network 5G: Vodafone Infinito.

La nuova soluzione tariffaria è riservata non solo ai nuovi clienti ma anche a chi è già cliente Vodafone, che potrà usufruire delle novità di Vodafone Infinito a un prezzo esclusivo. Grazie alle tecnologie avanzate della Giga Network 5G Vodafone si pone al servizio delle esigenze digitali dei clienti, che sono alla ricerca di una quantità di dati sempre maggiore, con un occhio di riguardo alla qualità del servizio offerto.

Considerato solo l’ultimo anno, infatti, è stato registrato un aumento del traffico dati da mobile pari al 60%, cifra che secondo le stime è destinata a triplicare nel corso nei prossimi 3 anni. Ogni cliente è libero di scegliere tra le soluzioni previste da Vodafone Infinito e sfruttare, prima dei clienti di altri operatori, tutti i vantaggi del 5G.

Vodafone Infinito: le offerte con giga, SMS e minuti illimitati alla velocità della rete 5G

I clienti che scelgono di attivare Vodafone Infinito, disponibile dall’11 novembre 2019 in tutti i negozi Vodafone e online, possono optare per l’offerta che si adatta meglio alle loro esigenze, che include sempre anche il traffico internazionale e in roaming. Sono presenti, infatti, 3 soluzioni tariffarie: ecco quali sono le loro caratteristiche specifiche.

1. Vodafone Infinito

Disponibile al costo di 26,99 euro al mese, alla velocità di 2 Mbps, è una tariffa pensata per chi naviga parecchio ed è abituato ad ascoltare la musica in streaming, con la quale si ha diritto a;

Giga illimitati;

messaggi illimitati;

chiamate nazionali e verso i Paesi Ue illimitate;

1.000 minuti da utilizzare per i Paesi extra Ue;

200 minuti di chiamate in roaming;

1 Giga di roaming dati;

ben 12 mesi di Tidal.

2. Vodafone Infinito Gold Edition

Una soluzione che si adatta perfettamente a chi generalmente guarda film in streaming e condivide foto e video online. Vodafone Infinito Gold Edition ha un costo di 29,99 euro al mese, e una velocità di 10 Mbps (i clienti Giga Family possono attivarla al costo di 19,99€) e prevede:

Giga illimitati;

messaggi illimitati;

chiamate nazionali e verso i Paesi Ue illimitate;

1.000 minuti da utilizzare per i Paesi extra Ue;

300 minuti di chiamate in roaming;

2 Giga di roaming dati;

12 mesi di Vodafone TV Mobile;

i ticket di Intrattenimento e Serie TV di NOWTV.

3. Vodafone Infinito Black Edition

Infine, l’ultima proposta con la quale sfruttare al massimo tutte le potenzialità della rete 5G si chiama Infinito Black Edition e ha un costo di 34,99 euro (24,99 euro per i clienti Giga Family). Con questa soluzione si naviga alla massima velocità consentita dal 5G e si possono infatti scaricare file pesanti in poco tempo, guardare video HD in streaming, giocare online o utilizzare servizi interattivi quali la Realtà Aumentata.

Vodafone Infinito Black Edition permette di avere:

Giga illimitati;

messaggi illimitati;

chiamate nazionali e verso i Paesi Ue illimitate;

1.000 minuti da utilizzare per i Paesi extra Ue;

500 minuti di chiamate in roaming;

5 Giga di roaming dati;

12 mesi di Vodafone TV Mobile;

i ticket di Intrattenimento e Serie TV di NOWTV;

Tidal Premium.

A proposito della rete 5G di Vodafone

La Giga NetworkTM 5G di Vodafone è la rete che integra le tecnologie di connessione più avanzate attualmente disponibili, al fine di offrire a tutti i clienti e su tutto il territorio nazionale servizi migliori, in termini di:

capacità della banda;

tempi di latenza;

qualità della voce;

stabilità del servizio e possibilità di personalizzazioni di vario genere.

Tutto questo è stato reso possibili grazie all’avanguardia di tecnologie quali:

il Real Time , che permette di interagire in tempo reale con applicazioni e dispositivi;

, che permette di interagire in tempo reale con applicazioni e dispositivi; la Giga Speed , con la quale si ha accesso alla migliore velocità di connessione esistente, che permette di scaricare, navigare e condividere con una qualità eccezionale;

, con la quale si ha accesso alla migliore velocità di connessione esistente, che permette di scaricare, navigare e condividere con una qualità eccezionale; Everything Connected , attraverso la quale è possibile collegare fra loro tutti i dispositivi;

, attraverso la quale è possibile collegare fra loro tutti i dispositivi; Power Voice , con la quale si ha la certezza di poter chiamare e navigare in contemporanea anche in ambienti molto rumorosi;

, con la quale si ha la certezza di poter chiamare e navigare in contemporanea anche in ambienti molto rumorosi; Agile Network , che garantisce la stabilità di tutti i servizi, anche nei luoghi particolarmente affollati;

, che garantisce la stabilità di tutti i servizi, anche nei luoghi particolarmente affollati; Secure Control, con cui è possibile tenere al sicuro da eventuali minacce tutti i dati inseriti in fase di navigazione.

Non resta che approfittare dei vantaggi infiniti che, a partire dall’11 novembre, sono messi a disposizione da Vodafone Infinito e dalla rete 5G.