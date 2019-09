TIM smartphone incluso: le offerte di settembre 2019

Se volete acquistare l’ultimo modello di smartphone ma siete indecisi su quale operatore scegliere per acquistarlo ad un prezzo conveniente, ecco a voi tutte le offerte telefono incluso di Tim e i motivi per cui il primo provider italiano è la scelta migliore

Tim come altri operatori di telefonia mobile comprende nel suo listino anche proposte telefono incluso. Questo tipo di promozioni consentono di dilazionare la spesa per l’acquisto di un dispositivo top di gamma dei principali produttori come Apple, Samsung e Huawei e di risparmiare su una spesa solitamente elevate e non proprio alla portata di tutte le tasche.

Per quanto riguarda Tim, è possibile scegliere tra diversi modelli, compresi quelli più recenti come Galaxy Note10 e Galaxy Note10+. L’azienda permette di associare l’acquisto di uno smartphone a tutte le sue offerte ricaricabile con un piano dati attivo. L’utente deve semplicemente selezionare la tariffa e il terminale che gli interessa e pagare le rate previste dal contratto che si aggiungono all’addebito mensile per accedere ai servizi voce e Internet. Per alcuni modelli è possibile che sia richiesto un anticipo. Il pagamento è previsto solo con carta di credito dei circuiti abilitati Visa, Mastercard e Amex. Non sono accettate le carte prepagate.

Tim per poter attivare una delle sue offerte telefono incluso richiede di non recedere dal contratto prima di 24 o 30 mesi a seconda del terminale che si vuole acquistare. Nel caso in cui non si rispettino tale condizioni, l’utente dovrà corrispondere le rate rimanenti se vuole tenersi il suo smartphone di ultima generazione.

Tim rispetto ad altri operatori offre una maggiore possibilità di scelta anche per quanto riguarda le modalità di rateizzazione. Il primo provider in Italia per numero di linee attive consente per esempio di cambiare o restituire il telefono in proprio possesso già dopo 6 mesi per sostituirlo con un terminale più recente. Gli iscritti a Tim Party, ovvero il programma di vantaggi e promozioni riservato ai clienti dell’operatore, permette di ottenere un terminale di fascia alta ad un prezzo ulteriormente scontato. Inoltre, l’azienda insieme a Vodafone è attualmente l’unica a proporre i primi smartphone con supporto nativo al 5G. Il motivo è che Tim e l’operatore britannico sono le sole a disporre di un’offerta di telefonia mobile dedicata al nuovo standard di comunicazione.

Tim a livello puramente di costi non è l’opzione più economica sul mercato. Aziende come Tre, ad esempio, ha un miglior indice di risparmio, ovvero la differenza tra la spesa finale della modalità rateizzata e quella prevista dal pagamento in un’unica soluzione. L’operatore italiano però offre il vantaggio di poter usufruire di una rete 4G che copre tutto il territorio nazionale e che difficilmente ha riscontrato disservizi. Tim inoltre permette di navigare alla velocità del 5G nelle città di Torino, Napoli e Roma. Non bisogna poi dimenticare i tanti servizi aggiuntivi come l’assistenza tecnica dedicata.

Di seguito sono descritte nel dettaglio le tariffe telefono incluso di Tim, i modelli di telefono tra cui scegliere e le modalità con cui sottoscrivere le offerte.

Confronta le offerte di Tim

Le offerte telefono incluso di Tim

1. Tim Next

Il servizio permette di tenere, cambiare o restituire lo smartphone. E’ previsto costo attivazione di 9.99 euro per avere:

Apple iPhone XS da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

da – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo Apple iPhone XS da 256 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 319 euro di anticipo

da – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 319 euro di anticipo Apple iPhone XS da 512 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 429 euro di anticipo

da – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 429 euro di anticipo Apple iPhone XS Max da 64 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 129 euro di anticipo

da – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 129 euro di anticipo Apple iPhone XS Max da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 299 euro di anticipo

da – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 299 euro di anticipo Apple iPhone XS Max da 512 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 529 euro di anticipo

da – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 529 euro di anticipo Apple iPhone XR da 64 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

da – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo Apple iPhone XR da 128 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 209 euro di anticipo

da – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 209 euro di anticipo Apple iPhone XR da 256 GB – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 169 euro di anticipo

da – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 169 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

da – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 89 euro di anticipo

da – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 89 euro di anticipo Samsung Galaxy S10e – 19 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo

– 19 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo Huawei P30 – 15 euro al mese per 30 rinnovi più 29 euro di anticipo

– 15 euro al mese per 30 rinnovi più 29 euro di anticipo Huawei P30 Pro – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 29 euro di anticipo

Tim Next Unlimited

Minuti illimitati per chiamare

20 GB di traffico per navigare su Internet in 4G

Il servizio permette di scegliere tra:

Apple iPhone XS da 64 GB – 59,9 euro al mese per 24 rinnovi più 239 euro di anticipo

da – 59,9 euro al mese per 24 rinnovi più 239 euro di anticipo Apple iPhone XS Max da 64 GB – 59,9 euro al mese per 30 rinnovi più 339 euro di anticipo

E’ prevista la sottoscrizione per la protezione dello smartphone da danni accidentali a 6,9 euro al mese o a 9,9 euro al mese se incluso il furto. La riparazione del telefono per danni accidentali o da liquidi prevede il ritiro e consegna a domicilio con corriere espresso entro massimo 7 giorni lavorativi dall’approvazione della richiesta di assistenza a fronte di un contributo di 138 euro. Nel caso di aggiunta dell’opzione per il furto il contributo è di 249 euro.

2. Tim telefono incluso ricaricabile

Tim permette di associare l’acquisto di uno smartphone a tutte le sue offerte ricaricabile. E’ possibile scegliere tra i seguenti modelli:

Apple iPhone XS da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

da – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo Apple iPhone XS da 256 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 319 euro di anticipo

da – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 319 euro di anticipo Apple iPhone XS da 512 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 429 euro di anticipo

da – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 429 euro di anticipo Apple iPhone XS Max da 64 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 129 euro di anticipo

da – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 129 euro di anticipo Apple iPhone XS Max da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 299 euro di anticipo

da – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 299 euro di anticipo Apple iPhone XS Max da 512 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 529 euro di anticipo

da – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 529 euro di anticipo Apple iPhone XR da 64 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

da – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo Apple iPhone XR da 128 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 209 euro di anticipo

da – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 209 euro di anticipo Apple iPhone XR da 256 GB – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 169 euro di anticipo

da – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 169 euro di anticipo Huawei Mate 20 – 23 euro al mese per 30 rinnovi più 109 euro di anticipo

– 23 euro al mese per 30 rinnovi più 109 euro di anticipo Huawei Mate 20 Pro – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 169 euro di anticipo

– 30 euro al mese per 30 rinnovi più 169 euro di anticipo Huawei Mate 20 Lite – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo Huawei P20 Pro – 23 euro al mese per 30 rinnovi più 59 euro di anticipo

– 23 euro al mese per 30 rinnovi più 59 euro di anticipo Huawei P20 – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo

– 20 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo Huawei P20 Lite – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo Huawei P30 – 15 euro al mese per 30 rinnovi più 69 euro di anticipo

– 15 euro al mese per 30 rinnovi più 69 euro di anticipo Huawei P30 Pro da 128 GB – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

da – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Huawei P30 Pro da 256 GB – 23 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

da – 23 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Huawei P30 Lite – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo Samsung Galaxy S9+ – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

– 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy S9 – 26 euro al mese per 30 rinnovi più 179 euro di anticipo

– 26 euro al mese per 30 rinnovi più 179 euro di anticipo Samsung Galaxy Note10 – 26 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

– 26 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo Samsung Galaxy Note10+ – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 129 euro di anticipo

– 30 euro al mese per 30 rinnovi più 129 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

da – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 512 GB – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 89 euro di anticipo

da – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 89 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 89 euro di anticipo

da – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 89 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 512 GB – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 129 euro di anticipo

da – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 129 euro di anticipo Samsung Galaxy S10e – 19 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo

– 19 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 5G – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

– 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo Samsung Galaxy A7 – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 59 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 59 euro di anticipo Samsung Galaxy J6 – 5 euro al mese per 30 rinnovo più 49 euro di anticipo

– 5 euro al mese per 30 rinnovo più 49 euro di anticipo Samsung Galaxy J6+ – 5 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo

– 5 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo Samsung Galaxy A8 – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy A9 – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 29 euro di anticipo

– 20 euro al mese per 30 rinnovi più 29 euro di anticipo Honor View 20 – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 19 euro di anticipo

– 20 euro al mese per 30 rinnovi più 19 euro di anticipo Honor View 10 Lite – 10 euro al mese per 24 rinnovi più 49 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 24 rinnovi più 49 euro di anticipo Honor 7A – 5 euro al mese per 24 rinnovi

– 5 euro al mese per 24 rinnovi Xiaomi Mi8 – 15 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo

– 15 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo Xiaomi Mi8 Lite – 10 euro al mese per 24 rinnovi più 49 euro di anticipo

Con Tim Advance 5G TOP è possibile acquistare in promozione i seguenti modelli:

Samsung Galaxy S10 5G – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Xiaomi Mi Mix 3 5G da 128 GB – 199 euro di anticipo

da – 199 euro di anticipo Oppo Reno 5G – 199 euro di anticipo

3. Smartphone per Under 30

Offerta disponibile nei negozi di Tim per gli under 30 che permette di accedere a: