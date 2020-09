TIM Fibra: copertura estesa ad altri 500 comuni ad agosto, ecco le offerte disponibili

In attesa che il progetto della Rete Unica Nazionale entri nel vivo con la fusione tra la neonata FiberCop di TIM e Open Fiber, la rete in fibra ottica sul territorio italiano continua a registrare un'espansione costante. Questa settimana tocca a TIM annunciare l' estensione della copertura della sua rete in fibra ottica . Nel corso del mese di agosto, infatti, la banda ultra larga ha raggiunto altri 500 comuni italiani, buona parte dei quali situati nelle cosiddette "aree bianche".

TIM continua il suo programma di espansione della copertura della fibra ottica che ha l’obiettivo di superare il “digital divide” entro il 2021. L’operatore ha annunciato, infatti, che, nel corso del mese di agosto appena terminato, la rete in fibra ottica è stata estesa ulteriormente, raggiungendo altri 500 comuni. La maggior parte di questi comuni, come sottolineato da TIM, sono concentrati nelle “aree bianche”.

L’operatore ha confermato che nel corso degli ultimi sei mesi si è registrato un’importante potenziamento della copertura della fibra ottica in Italia. In totale, infatti, sono oltre 2.500 i comuni che sono stati collegati alla banda ultra larga. Negli ultimi mesi, la fibra ha raggiunto numerose aree rurali o a bassa densità abitativa che, in precedenza, erano raggiunte solo da soluzioni di connessione a basse prestazioni.

L’obiettivo di TIM è portare la fibra al 90% delle famiglie italiane entro il mese di dicembre 2020. Successivamente, l’operatore punta a chiudere il digital divide in Italia nel corso del 2021. L’espansione della copertura della fibra ottica prevede l’arrivo della banda ultra larga in oltre 5 mila comuni italiani. Nei prossimi mesi, il numero di utenti che potrà accedere ad Internet ad alta velocità crescere in misura considerevole.

Dove la banda ultra larga non è ancora disponibile, TIM continuerà a puntare sulla tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) che rientra nella categoria “fibra mista radio” delle offerte Internet casa. Questa soluzione prevede che il collegamento tra la rete TIM e l’abitazione dell’utente avvenga tramite connessione wireless, senza la necessità di realizzare un’infrastruttura “fisica”.

Per il futuro, invece, l’espansione della rete in fibra ottica con collegamento FTTH (ovvero la fibra che arriva sino alla casa dell’utente) dovrebbe poter contare sulla nascita della Rete Unica Nazionale, un progetto lanciato da TIM e che punta a coinvolgere anche altri “player” del mercato di rete fissa italiano.

Offerte fibra: le proposte di TIM e degli altri operatori

Negli ultimi mesi, la fibra ottica ha registrato una notevole espansione della copertura ed il numero di famiglie e imprese italiane che hanno la possibilità di collegarsi sfruttando la banda ultra larga è in costante crescita. Per scoprire se la propria abitazione è raggiunta dalla fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega, oppure dalla fibra mista rame FTTC che garantisce una velocità sino a 200 Mega, è necessario effettuare la verifica della copertura. Solo in questo modo sarà possibile scoprire, in anticipo, la velocità della connessione ad Internet disponibile per la propria abitazione.

Per individuare le migliori tariffe Internet da attivare, invece, è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte fibra ottica o l’App di SOStariffe.it, disponibile per dispositivi Android e iOS. Confrontando le offerte sarà possibile individuare facilmente la soluzione più adatta alle proprie esigenze da attivare direttamente online.

Per quanto riguarda la fibra TIM, l’operatore conferma che la rete in fibra ottica FTTH è disponibile in oltre 100 comuni italiani dove le famiglie hanno la possibilità di attivare un’offerta con connessione sino a 1000 Mega. In particolare, l’offerta di riferimento del listino TIM è TIM Super Fibra. La tariffa presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali

verso tutti i fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega oppure FTTC sino a 200 Mega o ancora tramite ADSL sino a 20 Mega

tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega oppure FTTC sino a 200 Mega o ancora tramite ADSL sino a 20 Mega TIM Vision incluso nel canone mensile

incluso nel canone mensile possibilità di attivare Disney+ con primo mese gratis e con un costo di 4,99 Euro al mese, invece di 6,99 Euro al mese, successivamente

con primo mese gratis e con un costo di 4,99 Euro al mese, invece di 6,99 Euro al mese, successivamente Giga illimitati per la propria SIM TIM grazie all’opzione gratuita TIM Unica

TIM Super Fibra ha un costo di 29,90 Euro al mese con attivazione (10 Euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5 Euro al mese per 48 mesi) già inclusi nel canone mensile.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra »