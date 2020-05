TIM 50 Giga: tutte le offerte con tanti Giga di TIM

Dalle offerte riservate ai privati a quelle di tipo business, dalle promozioni di tipo ricaricabile, con addebito diretto su credito residuo, a quelle con abbonamento e vincolo contrattuale: la proposta di TIM per la telefonia mobile è davvero molto ampia.

Si tratta di promozioni perfettamente in linea con i tempi e con i trend che caratterizzano anche le offerte di altri operatori: includono, infatti, nella maggior parte dei casi minuti e SMS illimitati e tanti Giga per la navigazione da mobile.

I piani tariffari più recenti sono quelli con i quali navigare alla velocità del 5G: si tratta di promozioni che possono essere trasformate in offerte con smartphone incluso. È importante ricordare, infatti, che non basta scegliere una promozione di tipo 5G, ma bisogna anche essere in possesso di uno smartphone che permette di avere accesso alla tecnologia, oltre che vivere in una zona che è già coperta dalla rete.

Per conoscere quali sono le migliori offerte di TIM e individuare quella che si adatta meglio alle proprie esigenze, sarà sufficiente utilizzare il compratore di tariffe online di SOStariffe.it.

Come funziona il comparatore

L’utilizzo del comparatore è davvero molto semplice e intuitivo. Basterà filtrare la ricerca indicando quali sono gli elementi ai quali si è interessati per il proprio abbonamento mobile e il gioco sarà praticamente fatto.

Si può per esempio scegliere fra:

la tipologia di piano, che può essere di tipo ricaricabile o abbonamento, per privati, business o giovani;

se si vuole effettuare la portabilità dal vecchio di numero , indicando anche il nome del proprio gestore di telefonia mobile: non è così inusuale trovare delle offerte destinate proprio ai clienti che scelgono di passare a TIM da un determinato operatore;

, indicando anche il nome del proprio gestore di telefonia mobile: non è così inusuale trovare delle offerte destinate proprio ai clienti che scelgono di passare a TIM da un determinato operatore; il quantitativo minimo di chiamate, messaggi e Internet che si vorrebbe avere nella propria offerta;

lo smartphone che si vorrebbe abbinare a una certa promozione, fra i vari modelli disponibili, che sono di solito di ultima generazione.

Abbiamo individuato alcune delle migliori promozioni TIM con le quali avere un piano mensile che includa almeno 50 Giga di traffico: ecco quali sono quelle attualmente disponibili per navigare da mobile.

TIM Advance 5G

Disponibile al costo di 29,99 euro al mese, TIM Advance 5G è una promozione con la quale si ha diritto ogni mese a:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

50 Giga di traffico, per navigare alla velocità del 5G.

Si tratta di una tariffa che prevede un contributo di attivazione di 9 euro e un costo della SIM di 5 euro. Chi decide di sottoscrivere la promozione online, inoltre, riceve 3G di traffico in più.

Per conoscere fin da subito i dettagli della tariffa e approfittare dei vantaggi dell’attivazione online, clicca sul box che trovi qui sotto.

Scopri TIM Advance 5G

TIM Advance 5G TOP

La promozione 5G TOP è disponibile al costo mensile di 49,99 euro: il costo di attivazione è gratuito, ma è previsto l’acquisto di una nuova SIM TIM al costo di 5 euro.

Nel piano mensile sono inclusi:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

50 Giga di traffico, per navigare alla velocità del 5G.

Per conoscere fin da subito i dettagli della tariffa e approfittare dei vantaggi dell’attivazione online, clicca sul box che trovi qui sotto.

Scopri TIM Advance 5G TOP

Gli smartphone inclusi nelle promozioni 5G di TIM

Le promozioni di tipo 5G di TIM possono essere integrate con l’aggiunta di uno smartphone di ultima generazione. Tra i modelli disponibili che si possono scegliere e acquistare, tramite il pagamento a rate, che è davvero molto conveniente, ci sono:

iPhone 11 64GB;

iPhone XR 64GB;

iPhone X 64GB;

iPhone 11 Pro 64GB;

iPhone XS Max 64GB;

iPhone Pro Max 64GB;

Huawei P30;

Huawei Mate 20 PRO;

Samsung Galaxy S10 512GB;

Samsung Galaxy J6;

Samsung Galaxy S10e 128GB;

Samsung Galaxy S10 + 512GB;

Samsung Galaxy Note9 128GB;

Samsung Galaxy A9;

Samsung Galaxy S9 + 64GB;

Samsung Galaxy A6;

Samsung Galaxy J6+;

Samsung Galaxy A6+.

Prima di procedere con l’attivazione di una tariffa di tipo 5G, si consiglia di verificare che il proprio Comune si residenza sia già coperto dalla tecnologia in questione.

Supergiga 50GB

Le promozioni TIM con la quali disporre di almeno 50 Giga di traffico al mese non si limitano alle sole tariffe di tipo 5G. Ci sono anche altre offerte a prezzi più vantaggiosi, tra le quali rientra Supergiga 50GB. Si tratta di una promozione che permette di navigare non solo su smartphone, ma anche su tablet o modem Wi-Fi al costo mensile di 13,99 euro.

La promozione include la possibilità di acquistare anche un tablet e di pagarlo comodamente a rate, scegliendo tra uno dei modelli del listino TIM, oppure un modem Wi-Fi di ultima generazione: comprando il modem congiuntamente all’attivazione dell’offerta, si riceverà uno sconto sul prezzo di vendita di ben 50 euro.

La promozione Supergiga 50GB permette di continuare a navigare anche in seguito al superamento di Giga disponibili grazie al Giga di scorta disponibile al costo di 1,90 euro ogni 200 Megabyte, fino a un massimo di 9,50 euro. Uno dei vantaggi di questa offerta è TIM MultiSIM, un servizio con il quale si possono condividere i Giga disponibili nel piano di Supergiga 50GB tra due dispositivi, anche nello stesso momento, senza dover sostenere costi aggiuntivi.

Questa opzione permette di condividere Internet non solo tra due smartphone, ma anche con tablet e modem. Per poter sfruttare i vantaggi di Supergiga 50GB, si dovrà abbinare alla SIM Card principale sulla quale è stata attivata l’offerta una seconda SIM card, che dovrà avere la stessa anagrafica delle principale:

in questo modo, in caso di utilizzo, anche simultaneo, delle due SIM il traffico Internet sarà decurtato dalla tariffa Supergiga 50GB attivata sulla prima SIM;

MultiSIM è un’opzione compatibile con tutte le offerte Internet, fatta eccezione per TIM Smart Mobile, SIM Plus e SIM Plus 4GB.

Come si attiva Supergiga 50GB

La promozione può essere attivata direttamente online: entro un massimo di 48 ore si riceverà un SMS di conferma dell’avvenuta attivazione. Ogni mese la tariffa si rinnoverà in automatico, al costo fisso di 13,99 euro.

Per verificare l’avvenuta attivazione o rinnovo, conoscere quanti Giga o traffico residuo si hanno ancora a propria disposizione, sarà sufficiente:

chiamare il numero 40916;

collegarsi alla sezione MyTIM Mobile del sito;

andare sulla pagina di benvenuto www.timinternet.it, nel caso in cui si navigasse da tablet o da modem.

TIM LARGE

Quelle che abbiamo passato in rassegna finora sono offerte riservate ai privati, ma TIM include nella sua proposta anche diversi piani di tipo Business. Tra questi, si annovera TIM LARGE, una promozione nella quale sono inclusi:

50 Giga di traffico mensile ;

; minuti illimitati in Italia e in Europa.

La promozione è davvero conveniente in quanto può essere attivata al costo di 10 euro al mese sia dai nuovi clienti sia da quelli che vorrebbero mantenere il vecchio numero effettuando la portabilità.

Si tratta di un’offerta valida esclusivamente online, che può essere sottoscritta senza dover sostenere alcun costo di spedizione. La tariffa è estremamente consigliata per i professionisti in quanto, a un prezzo davvero interessante, permette di poter usufruire della velocità e della stabilità della rete di TIM per lavorare in smart working e restare in contatto con colleghi, fornitori e clienti.

L’analisi delle promozioni TIM che permettono di navigare con almeno 50 Giga di traffico Internet mette in luce la presenza di opzioni molto diverse tra loro, che possono adattarsi perfettamente a quelle che sono le esigenze di budget e di consumo dei singoli consumatori. Se si fosse alla ricerca di una promozione ancora diversa basterà utilizzare il comparatore di tariffe, affinare la ricerca tramite i filtri e confrontare, in modo semplice e veloce, tutte le promozioni disponibili.