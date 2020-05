Internet 50 Giga di Wind: le offerte per internet mobile di WINDTRE

Oggi l’utente medio necessità di un quantitativo maggiore di Gigabyte rispetto al passato per poter utilizzare servizi online come i social network o le piattaforme di streaming video e musicale. Si può dire che 50 GB al mese siano sufficienti anche per i soggetti più esigenti. WindTre dispone di diverse tariffe con un quantitativo di traffico dati anche superiore e durante questo periodo di emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19 offre anche altri vantaggi:

Le offerte Internet mobile di WindTre

1. Cube Large

100 GB alla massima velocità per navigare in Internet su tablet, PC e mobile Wi-Fi

Modem WebPocket 4G+ incluso

L’offerta di WindTre ha un costo di 12,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se la tariffa resta attiva per almeno 24 mesi. All’offerta è possibile associare l’acquisto di:

Huawei Matebook D15 – 19,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 19,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Lenovo IdeaPad S145 – 21,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

2. Cube Medium

60 GB alla massima velocità per navigare in Internet su tablet, PC e mobile Wi-Fi

L’offerta ha un costo di 8,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 6,99 euro se la sottoscrizione avviene in negozio o 9,99 euro se avviene online invece di 49,99 euro se la tariffa resta attiva per almeno 24 mesi. All’offerta è possibile associare l’acquisto di:

Samsung Galaxy Tab S6 Lite – 12,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Le offerte Internet mobile permettono di acquistare una SIM dati che può essere utilizzata su modem Wi-Fi portatili o chiavette Internet. Questi dispositivi consentono di condividere la connessione con altri terminali (smartphone, tablet, PC) e di navigare sulla rete mobile alla velocità del 4G o 4G+. Le offerte Internet mobile sono quindi una soluzione efficace per poter accedere al web fuori casa o in qualunque situazione in cui non è disponibile una connessione wireless.

Per tutte le offerte WindTre, una volta esaurito il traffico dati incluso, è possibile continuare a navigare al costo di 99 cent per 1 GB ogni giorno fino alle 23.59.

Le offerte di telefonia mobile di WindTre con 50 GB e oltre

WindTre offre diverse tariffe di telefonia mobile con 50 GB o un quantitativo di traffico dati maggiore. Si tratta però principalmente di offerte tutto incluso, che quindi comprendono anche chiamate, SMS e altri servizi. Alcune di queste promozioni, inoltre, sono disponibili solo per chi arriva da specifici operatori:

1. Unlimited

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet alla massima velocità

5G Ready

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata per i nuovi clienti invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 28,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 28,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Huawei P40 Lite – incluso con vincolo di 24 mesi

2. XLarge con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

60 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 16,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 Pro da 256 GB – 37,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

da – 37,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi iPhone 11 da 64 GB – 19,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

3. Junior con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare numeri WINDTRE

100 minuti verso tutti

60 GB per navigare in Internet

app WINDTRE Family Protect

L’offerta ha un costo di 6,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 14 anni. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Huawei Nova 5T – 11,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 11,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy Watch Active 2 – 8,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

4. Junior+ con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

60 GB per navigare in Internet

app WINDTRE Family Protect

L’offerta ha un costo di 8,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 14 anni. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Huawei Nova 5T – 11,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 11,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy Watch Active 2 – 8,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

5. Student con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

80 GB per navigare in Internet

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 20 anni (fino al giorno prima del compimento dei 21 anni compiuti). La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Huawei P30 Lite New Edition – 5,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 5,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Huawei P Smart Z – 2,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

6. Young con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

80 GB per navigare in Internet

L’offerta ha un costo di 11,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 30 anni (fino al giorno prima del compimento dei 31 anni compiuti). La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Huawei P30 Lite New Edition – 5,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 5,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Huawei P Smart Z – 2,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Alle tariffe Student e Young è possibile associare la promozione “Connessi e Promossi” pensata per favorire la didattica a distanza durante l’emergenza Coronavirus. In riferimento all’articolo 120 del decreto-legge “Cura Italia”, l’operatore offre alle scuole 50 GB in più al mese per 4 mesi. La promozione è riservata agli studenti con una SIM WindTre al costo una tantum di 15 euro che sarà però sostenuto direttamente dalla scuola utilizzando gli appositi fondi ministeriali. La richiesta deve essere effettuata tramite PEC entro il 31/5/20.

La promozione “Studiare connessi – Un nuovo modo di fare scuola”, invece, consente alle scuole di avere una licenza gratuita per Microsoft Office 365 Education e 5 coupon per attivare altrettante 5 SIM WindTre per gli studenti con 100 GB al mese per 3 mesi. La promozione è disponibile fino al 31/5/20.

7. Go Fire 50+

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

50 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 6,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da Iliad, Fastweb e Poste Mobile. La tariffa non prevede un costo di attivazione mentre la spesa per la SIM è di 10 euro.

8. Go 50 Special+

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

50 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da Lycamobile. La tariffa non prevede un costo di attivazione mentre la spesa per la SIM è di 10 euro.

9. Go 50 Top+

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

50 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 5,99 euro al mese. La tariffa non prevede un costo di attivazione mentre la spesa per la SIM è di 10 euro.

La rete di WindTre e tutti i vantaggi offerti dall’operatore

Sia le offerte Internet mobile sia quelle di telefonia mobile di WindTre consentono di navigare sulla nuova rete ad alte prestazioni dell’operatore. L’infrastruttura dell’operatore ha ricevuto il certificato di Top Quality Network dalla società di analisi indipendente di umlaut. La rete garantisce una velocità media di navigazione in download di 79 Mbps e di 31 Mbps in upload. Nelle aree urbane la percentuale di successo nell’accedere ad Internet, così come quella relativa all’affidabilità del servizio voce, è superiore al 99%. La percentuale di successo per la fruizione di contenuti video è invece maggiore del 97%.

I clienti di WindTre possono gestire ogni aspetto della linea dall’app gratuita WindTre, disponibile per iOS e Android. Con pochi tap sullo smartphone si può monitorare il credito residuo, verificare i consumi di minuti, SMS e Gigabyte, effettuare una ricarica online o disattivare eventuali opzioni associate alla SIM.

In più, i clienti WindTre hanno a disposizione tutti i vantaggi e i premi del programma WINDAY. Il lunedì si ricevono Gigabyte aggiuntivi, martedì sconti sull’acquisto di uno smartphone e prodotti top di gamma, mercoledì si tiene un concorso per avere fantastici regali e da giovedì ci si può mettere alla prova con un quiz d’abilità o andare al cinema nel weekend con il 50% di sconto.