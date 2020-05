Bollette a rata fissa con NeN Energia: stop alle sorprese sulla fornitura di luce e gas

Vorreste sapere in anticipo quanto spenderete per luce e gas? NeN Energia propone un innovativo sistema di abbonamento con rate fisse per le vostre utenze. Questa startup promette di rivoluzionare le offerte del mercato libero dell’energia e del gas in Italia, spalmando il costo complessivo dei vostri consumi annuali su 12 mesi. Scopriamo come funzionano le tariffe NeN per luce e gas

Stop a bollette fluttuanti e ai temuti conguagli: queste sono le promesse del nuovo fornitore NeN Energia. Ma come può garantire di riuscire a rispettarle?

La startup si propone con un nuovo sistema di fatturazione delle bollette di luce e gas, la soluzione adottata è una formula in stile abbonamento. In pratica, anziché ricevere la tradizionale bolletta, sarà calcolato l’importo complessivo annuo in base ai vostri consumi storici e la spesa sarà proiettata e distribuita in 12 rate mensili fisse, ognuna delle quali verrà fatturata il primo giorno lavorativo del mese, come fanno i più comuni abbonamenti di streaming, in modo da eliminare anche l’incertezza sulle tempistiche di pagamento. Al termine dei 12 mesi, la rata verrà aggiustata in base ai reali consumi, in modo che sia sempre allineata al vostro stile di vita.

Gli utenti potranno contare quindi su fatture precise, senza sorprese nella spesa da sostenere mensilmente, e su una burocrazia molto ridotta grazie alle innovazioni tecnologiche e alla gestione online dell’offerta e dei servizi ad essa connessi. Con NeN Energia anche la sottoscrizione del contratto è più semplice e veloce: per scoprire quale potrebbe essere la propria rata, e ricevere un preventivo personalizzato al centesimo, bastano due minuti e una vecchia bolletta da caricare sul sito. Se poi il preventivo dovesse essere soddisfacente, in ulteriori due minuti potrete registrarvi, confermare i dati raccolti dalla bolletta del vecchio fornitore (Nome e cognome, POD, indirizzo, consumo annuo, etc.) e scegliere il metodo di pagamento. Da quel momento in poi tutta la burocrazia passa a NeN e voi potrete seguire lo stato di avanzamento del cambio fornitore tramite app o area personale sul sito.

I nuovi clienti che scelgono di passare a NeN, oltre a contare sul nuovo sistema di pagamento a rata fissa , avranno la possibilità di avere accesso anche all’offerta di benvenuto di questo nuovo fornitore. Si tratta di uno sconto in bolletta di 60 euro per ogni fornitura, quindi per chi decide di sottoscrivere sia luce che gas lo sconto sarà di 120€.

La startup NeN, energia green e offerte semplici

Ci sono di certo tre caratteristiche che rendono le proposte di NeN allettanti per tutti:

nessun costo di attivazione, penali di uscita o vincoli contrattuali

rata fissa mensile per 12 mesi, aggiornata ogni anno sulla base dei consumi reali

energia elettrica 100% green proveniente solo da fonti rinnovabili su territorio nazionale

Il fornitore punta su una proposta che risponde a molti dubbi degli utenti ancora restii a passare dal mercato a Maggiori tutele a quello libero, fornendo delle offerte semplici e senza tecnicismi..

Un altro elemento del DNA di questa nuova società è l’attenzione all’ambiente, non a caso lo slogan con cui si presenta la startup recita: “il primo fornitore di energia 100% digitale e 100% green del mercato italiano”.

In quel “green” sono racchiuse diverse caratteristiche dell’offerta NeN, prima su tutte la garanzia che l’energia elettrica che si andrà ad acquistare provenga solo da fonti rinnovabili come vento, acqua, sole.

Oltre a questo, la società non invierà alcuna bolletta cartacea, tutto il materiale relativo all’offerta e le fatture di ogni mese saranno disponibili sulla pagina personale di ciascun cliente, accessibile da sito web e da app.

Come funzionano le bollette NeN

Approfondiamo meglio questa formula abbonamento proposta da NeN Energia. Uno degli incubi degli utenti sono le continue variazioni degli importi in bolletta: chi ha un riscaldamento centralizzato o l’impianto di climatizzazione sa che le fatture dei mesi estivi e invernali saranno molto più corpose.

A volte possono anche riportare una cifra doppia rispetto al solito e se non si fa l’autolettura con costanza le brutte sorprese possono essere dietro l’angolo.

Per evitare tutto questo stress da bolletta, NeN ha innovato il sistema con cui calcolerà le fatture. La bolletta non sarà più sui consumi stimati o reali di quei 2 mesi, ma calcolerà i vostri consumi annuali e vi proporrà un programma di pagamento a rate fisse per 12 mesi. Un metodo molto simile al canone delle offerte mobile o internet casa. L’unica differenza sarà che il fornitore a fine anno andrà a ricalcolare la rata per i successivi 12 mesi, in base ai consumi effettivi e voi potrete controllare l’andamento dei vostri consumi reali direttamente dall’app, che vi segnalerà anche lo scostamento rispetto a quanto state già pagando per aiutarvi nella gestione dei consumi.

Il calcolo delle rate

Vediamo come funziona nello specifico questo sistema di rate fisse e il calcolo del pagamento mensile. L’algoritmo di NeN analizzerà i consumi della vecchia bolletta da voi fornita, moltiplicando i kWh e smc per la tariffa del fornitore.

A questo importo verranno aggiunti altri costi, come:

gli oneri di sistema

le spese di trasporto e gestione

le tasse

Il costo totale annuale stimato da NeN, verrà poi diviso per 12 mesi, ottenendo così l’importo mensile che andrete a pagare.

Allo scadere dei 12 mesi, la rata verrà ricalcolata in base ai consumi effettivi: se l’energia consumata sarà inferiore rispetto alla rata, nei successivi 12 mesi l’importo calerà. Viceversa, se l’energia consumata dovesse essere più alta la rata aumenterà.

In ogni caso, la stima della nuova rata verrà comunicata 3 mesi prima dello scadere, in modo che l’utente non riceva sorprese all’ultimo minuto.

Per ottenere la rata migliore e non subire cambiamenti troppo consistenti al termine del primo anno di fatturazione, il consiglio è di caricare una bolletta che sia quanto più recente e rappresentativa dei vostri effettivi consumi.

No conguagli

Una delle promesse di questa startup è di non inviare conguagli di centinaia di euro ai propri utenti. Anche in questo caso è stato studiato un sistema per ammortizzare le spese di eventuali errori di calcolo dei consumi o di addebiti dovuti ad un allineamento tra consumi effettivi e ipotetici.

Gli altri operatori inviano delle maxi bollette che possono anche calcolare in un’unica soluzione diversi mesi o anni di vecchi consumi. Per evitare queste sorprese, NeN utilizza una formula definita dalla stessa società “cuscinetto”, questa soluzione consiste nel distribuire sulle 12 rate annuali gli eventuali costi da addebitare o detrarre. In questo modo la rata non subirà un’impennata improvvisa e la spesa sarà più sostenibile per l’utente.

Tariffe luce e gas di NeN

Ma quanto si pagherà? Una cifra esatta è difficile da stimare, molto dipende dai consumi, dal numero di persone con cui convivete e dagli elettrodomestici che avete in casa. Le tariffe NeN che sono attivabili al momento sono un’offerta luce monoraria e la promozione gas.

Per quel che riguarda la tariffa per l’energia elettrica si tratta di un’offerta con un costo della luce pari a 0,057 euro/kWh. Il prezzo della materia prima, che in genere incide per il 40% sulle spese in bolletta, sarà fisso per 36 mesi.

Con questo costo dell’energia e considerando i consumi medi di una famiglia il conto annuale con NeN Energia potrebbe essere di circa 488,61 euro, grazie anche allo sconto di benvenuto di 60 euro per chi attiva la tariffa luce del fornitore. La stessa famiglia con le attuali offerte del mercato a Maggiori tutele avrebbe una bolletta annuale intorno ai 500,12 euro.

Come accennato, se la famiglia combina l’attivazione di luce e gas potrà avere uno sconto in bolletta con NeN di 120 euro. La tariffa applicata ai consumi del gas sarà di 0,184 euro/smc. La stima del conto complessivo del consumo annuale della famiglia presa come esempio sarà di 1.065,36 euro, ben al di sotto dunque della spesa ipotizzata (1.122,07 euro in 12 mesi) per lo stesso gruppo di conviventi con un’offerta del mercato tutelato.

Come attivare le promozioni

Attivare le offerte NeN è molto semplice e veloce: l’utente può collegarsi al sito e caricare la propria bolletta, il sistema rileverà in automatico i dati della fornitura e, dopo averne confermato l’esattezza, comunicherà la rata fissa.

Per completare la sottoscrizione basterà procedere con la registrazione del proprio profilo e all’impostazione del metodo di pagamento.

Le offerte NeN possono essere gestite dalla pagina personale sul sito o dall’app, disponibile sia per iOS che Android. Per ottenere assistenza e supporto è attiva la chat sul sito, dalle 9 alle 18, mentre se si volesse parlare direttamente con NeN è possibile prenotare una telefonata in call me back dall’Area clienti, selezionando un orario comodo. Chi non è ancora cliente può accedere al contatto telefonico tramite richiesta in chat.