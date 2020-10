Stangata conti correnti: come risparmiare con le offerte di ottobre 2020

Tra le spese che continuano a lievitare con il trascorrere dei mesi, troviamo anche quella legata ai conti correnti . C’è un modo per riuscire a risparmiare nella gestione dei propri soldi? Ovviamente sì e in genere è rappresentato dalla scelta di un conto corrente online . Vediamo di seguito quali sono le migliori soluzioni tra quelle individuate con il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it.

I conti correnti non sono tutti uguali: lo dimostrano, in primo luogo, le spese relative alla loro gestione e alle singole operazioni che li caratterizzano, che in alcuni casi possono corrispondere a un vero e proprio salasso per il risparmiatore.

Come si risparmia quindi sulla scelta del conto corrente? Una delle soluzioni più rapide ed efficaci consiste nell’attivazione di un conto corrente online, che in genere è a zero spese e include tutta una serie di vantaggi in virtù dei quali rappresenta lo strumento ideale per la gestione dei propri risparmi.

Qual è la strada da seguire per individuare il miglior conto corrente online fra tutti quelli disponibili in circolazione? In questo articolo ti daremo una mano a capirlo, spiegandoti come utilizzare il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it e quali sono le migliori offerte disponibili nel mese di ottobre 2020.

Come usare il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it

Il meccanismo alla base del funzionamento del comparatore di conti correnti disponibile su SOStariffe.it (gratuitamente) è davvero molto semplice: da un lato basterà scegliere la tipologia di conto che si vorrebbe attivare, tra quelli presenti.

Si tratta, nello specifico, di:

conto standard;

conto famiglia;

conto giovani;

conto pensionati;

conto business.

Oltre al profilo di utilizzo, sarà possibile individuare un conto corrente online a misura delle proprie necessità attraverso l’utilizzo di alcuni filtri di ricerca. Questi ultimi permetteranno di ottimizzare i risultati ottenuti con il meccanismo della comparazione.

Si potrà quindi scegliere:

la fascia di età dell’utente del conto corrente;

la caratteristiche specifiche del conto;

il numero di operazioni mensili massime che si possono effettuare, tra bonifici e prelievi presso altre banche;

la giacenza media.

Ipotizzando di essere alla ricerca di un conto standard, che offra delle caratteristiche base, per un utente medio, i migliori conti correnti disponibili nel mese di ottobre 2020 sono:

My Genius di Unicredit;

il conto Buddybank;

il conto corrente Widiba;

il conto Smart di BNL;

il conto online di Crédit Agricole;

il conto N26;

il conto di Webank.

Analizziamo di seguito quali sono le loro caratteristiche principali e i vantaggi derivanti dalla loro attivazione.

1. My Genius di Unicredit

Il conto My Genius di Unicredit è un conto corrente online a zero spese con canone annuo e imposta di bollo gratuita. Prevede alcuni vantaggi che consistono, per esempio, nella gratuità di operazioni quali i bonifici SEPA oppure l’emissione della carta di debito, che non ha prezzo.

Chi apre online il conto corrente My Genius nel periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2020 ha la possibilità di aderire all’iniziativa “Un pieno di bonus” con la quale sarà possibile ricevere 150 euro direttamente sul conto corrente.

Come funziona di preciso? Nella pratica, si dovrà innanzitutto attivare l’app Mobile Banking entro il 31 marzo 2021. Dopodiché, sarà necessario accreditare lo stipendio o la pensione entro il 31 marzo 2021, oppure, sempre entro la stessa data, mantenere almeno 500 euro sul conto.

Per conoscere tutti i vantaggi del conto e sottoscriverlo direttamente online, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri il conto corrente online My Genius »

2. Conto corrente Buddybank

Buddybank è un’altra tipologia di conto promossa da Unicredit, che ha una particolarità: si tratta di un conto che funziona solo su smartphone. Il vantaggio di questo conto corrente online è dunque rappresentato dalla sua assoluta facilità di gestione che si muove al passo della modernità.

Tra le sue caratteristiche principali, ci sono:

il canone annuo gratuito;

una carta di debito a canone zero.

Per conoscere tutti i vantaggi del conto e sottoscriverlo direttamente online, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri il conto corrente online Buddybank »

3. Conto corrente online Widiba

Wediba è una digital bank che si è fatta parecchio apprezzare negli ultimi anni in virtù della convenienza e della sicurezza del suo conto corrente online, il cui canone è gratuito per il primo anno, ma può essere mantenuto tale per sempre se si rispettano alcune condizioni vincolanti.

Tra i vantaggi inclusi nel conto, si annoverano:

il canone e l’imposta di bollo gratuiti;

i bonifici online e i prelievi presso gli ATM di altre banche gratuiti;

la possibilità di fare trading online;

i pagamenti con Google Pay;

il tasso dell’1,4% per un vincolo di 6 mesi.

Per conoscere tutti i vantaggi del conto e sottoscriverlo direttamente online, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri il conto corrente online Widiba »

4. Conto corrente Smart di BNL

Si tratta di una particolare tipologia di conto corrente online, riservata agli utenti che hanno meno di 30 anni: come la maggior parte dei conti di nuova generazione, può essere gestito completamente dal PC o all’applicazione.

Tra i servizi gratuiti troviamo, oltre al canone annuo e all’imposta di bollo:

il prelievo allo sportello;

il canone e la ricarica della carta prepagata, mentre nel caso in cui si volesse attivare una carta di credito si dovrebbe sostenere un costo di gestione di 42 euro.

Per conoscere tutti i vantaggi del conto e sottoscriverlo direttamente online, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri il conto corrente online di BNL »

5. Conto Crédit Agricole online

Il conto corrente Crédit Agricole online è un conto a zero spese con canone e imposta di bollo gratuita. Include una carta di debito appartenente al circuito MasterCard completamente gratuita, che si può richiedere direttamente online.

I prelievi allo sportello e i bonifici online sono a costo zero, mentre per quanto riguarda il prelievo presso l’ATM di un’altra banca sono gratuiti soltanto i primi 24, mentre per gli altri è previsto un costo di 2,10 euro per singola operazione.

Per conoscere tutti i vantaggi del conto e sottoscriverlo direttamente online, clicca sul link che trovi qui sotto.

6. Conto corrente N26

Il conto corrente online N26 è un conto a zero spese con IBAN italiano che prevede:

canone annuo e imposta di bollo gratuiti;

pagamenti con carta in valuta estera gratuiti;

prelievi gratuiti in tutta Italia;

la possibilità di ricevere fino a 150 euro sul proprio conto grazie all’opzione Invita gli amici.

Per conoscere tutti i vantaggi del conto e sottoscriverlo direttamente online, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri il conto corrente online di N26 »

7. Conto corrente Webank

Quello di Webank, banca online del gruppo BPM, è uno dei migliori conti correnti online in termini di gratuità, in quanto non prevede il pagamento né di canone e imposta di bollo, né della maggior parte delle operazioni che si compiono nel quotidiano tramite il proprio conto.

Prevede, inoltre, sia una carta di debito sia una carta di credito, per le quali non sono previsti costi di gestione. Per conoscere tutti i vantaggi del conto e sottoscriverlo direttamente online, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri il conto corrente online di Webank »

