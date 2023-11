Debutta ufficialmente Sky Mobile . L'annuncio è arrivato in queste ore: dopo il successo ottenuto sul mercato delle connessioni Internet casa, infatti, Sky espande il suo raggio d'azione e si prepara a ritagliarsi uno spazio di primo piano anche nel mercato di telefonia mobile. Il debutto in questo segmento di mercato avverrà grazie a una partnership con Fastweb che permetterà anche l'utilizzo del 5G.

Sky annuncia il debutto ufficiale di Sky Mobile powered by Fastweb. Si tratta di un nuovo operatore del mercato di telefonia mobile che consentirà di ampliare il raggio d’azione di Sky, già punto di riferimento del settore della Pay TV e ora anche player di riferimento del settore delle connessioni Internet casa, con un market share del 3,6% nel settore consumer (dati AGCOM – Osservatorio sulle Comunicazioni n..3 2023).

Per il momento, non sono ancora disponibili dettagli precisi sull‘offerta commerciale di Sky Mobile. È molto probabile, però, che il nuovo operatore metterà a disposizione dei suoi utenti tariffe molto convenienti, per essere competitivo fin da subito sul mercato. Non è da escludere l’arrivo di tariffe agevolate per i già clienti Sky TV e/o Sky WiFi.

Vediamo, quindi, tutti i dettagli dell’annuncio di oggi che ufficializza l’arrivo sul mercato di Sky Mobile.

Sky entra nel mercato di telefonia mobile: debutta Sky Mobile

3 COSE DA SAPERE SU SKY MOBILE 1. Sky entra nel settore di telefonia mobile con il nuovo marchio Sky Mobile 2. Il servizio sarà erogato in partnership con Fastweb e avrà il 5G 3. Il debutto commerciale è previsto per i primi mesi del 2024

Sky Mobile powered by Fastweb è il nuovo brand di Sky che, dopo il settore TV e quello di telefonia fissa, espande il suo raggio d’azione puntando sulla telefonia mobile. Il debutto avverrà grazie a una partnership con Fastweb, punto di riferimento del mercato delle telecomunicazioni in Italia e già partner di Sky per le connessioni Internet casa. I nuovi clienti Sky Mobile avranno accesso alla rete 5G.

In questo modo, Sky sarà il sesto operatore italiano a proporre l’accesso alla rete mobile di nuova generazione (dopo Fastweb, Iliad, WINDTRE, TIM e Vodafone). Il lancio dell’offerta commerciale non sarà immediato. Per il momento, infatti, non è stata fornita una data ufficiale ma l’azienda ha chiarito che il debutto avverrà “nei primi mesi del 2024“. Maggiori dettagli, quindi, arriveranno a breve.

L’amministratore delegato di Sky Italia, Andrea Duilio, sottolinea: “Siamo entusiasti di annunciare il lancio di Sky Mobile grazie a un accordo con Fastweb, partner tecnologico anche per il broadband di Sky Wifi. Dopo essere entrati nelle case di milioni di italiani con i nostri contenuti esclusivi e l’ultra broadband di Sky Wifi, con il lancio di Sky Mobile vogliamo completare la nostra offerta di servizi diventando un punto di riferimento per le famiglie Sky anche per tutte le esigenze di connettività”.

Sarà necessario attendere qualche settimana per poter avere informazioni precise in merito alle offerte Sky Mobile. È chiaro che il nuovo operatore si ritroverà a dover contrastare una concorrenza agguerrita. Basta una rapida occhiata al comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile per verificare la disponibilità di tante offerte da attivare a meno di 10 euro al mese e in grado di garantire tanti GB per navigare in mobilità.

Sky Mobile, molto probabilmente, punterà sulla convergenza con la rete fissa di Sky WiFi e con la Pay TV, creando un’offerta multiservizio tra le più complete del mercato italiano. Ulteriori aggiornamenti in merito a Sky Mobile arriveranno, probabilmente, nel corso delle prime settimane del prossimo anno. Sky ha tutta l’intenzione di bissare il successo ottenuto con Sky WiFi anche nel settore della telefonia mobile.

