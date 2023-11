Alcune offerte PosteMobile ben si adattano alle esigenze degli anziani. Potete avere fino a 300 GB a meno di 10 euro al mese . Scopri le migliori offerte per over 60 dell'operatore

PosteMobile è tra i migliori operatori di telefonia mobile quando si tratta di dare risposta alle esigenze degli anziani. Il marchio di Poste Italiane infatti propone sia offerte con chiamate a consumo per chi utilizza il cellulare soprattutto per telefonare sia promozione con tanti Giga per accedere ai servizi online e tanto altro ancora. Ecco quindi le migliori offerte PosteMobile per gli over 60 di novembre.

Offerte PosteMobile per over 60 di novembre 2023

Offerte PosteMobile anche per over 60 Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Super 20 minuti e SMS a consumo + 20 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 4 €/mese Creami Extra WOW Week 100 minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 8 €/mese Creami Extra WOW 150 minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 8,99 €/mese 300% Digital minuti e SMS a consumo + 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 9,99 €/mese Creami Extra WOW 300 minuti e SMS illimitati + 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 11,99 €/mese

Le offerte PosteMobile prevedono un sistema molto particolare per il conteggio del traffico voce e dati incluso basato sui credit. Ad ogni credito corrisponde un minuto, un SMS e 1 MB per navigare su Internet da mobile. I credit non possono essere utilizzati per acquistare servizi a sovrapprezzo come sfondi, suonerie, etc. e se non vengono consumati durante il mese si perdono e non sono più disponibili. Se arrivate da un altro operatore e richiedete la portabilità a PosteMobile potete mantenere gratuitamente il vostro numero di telefono.

Per confrontare le offerte PosteMobile con quelle di altri operatori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per avere tutte le informazioni che vi servono per scegliere la proposta più economica in base alle esigenze deli anziani e le rispettive abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sull’apposito tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

A novembre potete scegliere tra le seguenti offerte PosteMobile:

Super 20

chiamate a 18 cent al minuto

SMS a 18 cent

20 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download 3,64 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 4 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita. Dovete poi aggiungere altri 10 euro per una prima ricarica.

Creami Exta WOW Week 100

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download 7,29 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 8 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre SIM e spedizione sono gratuite. Dovete però aggiungere 20 euro per una prima ricarica. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 30/11/23.

Creami Extra WOW 150

minuti e SMS illimitati

150 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download 8,19 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 8,99 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita. Dovete poi aggiungere altri 10 euro per una prima ricarica.

300% Digital

chiamate a 18 cent al minuto

SMS a 18 cent

300 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download 8,19 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita. Dovete poi aggiungere altri 10 euro per una prima ricarica. Se poi si consumano meno di 100 GB durante il mese, l’operatore vi regala 20 credit per acquistare minuti e SMS aggiuntivi.

Creami Extra WOW 300

minuti e SMS illimitati

300 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download 10,92 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 11,99 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita. Dovete poi aggiungere altri 20 euro per una prima ricarica.

In tutte le offerte PosteMobile sono inclusi servizi come “Richiama ora”, “Ti cerco”, avviso di chiamata, controllo del credito e la navigazione hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi. Potete gestire la vostra offerta dall’app PostePay ed effettuare operazioni come:

monitorare credito e consumi

attivare le opzioni dedicate

visualizzare lo storico del traffico e delle ricariche effettuate

acquistare una ricarica online

L’app è disponibile gratuitamente per iOS e Android.

Se avete esaurito il traffico dati incluso nella promozione la connessione viene bloccata in automatico da PosteMobile. Potete però riprendere a navigare su Internet quando volete acquistando l’opzione Giga Extra con incluso 1 GB a 1,99 euro.

Nel caso in cui invece non abbiate sufficiente credito per il rinnovo del piano, si attiva in automatico la tariffa extra soglia di 18 cent al minuto per le chiamate, SMS a 18 cent e navigazione a 2 euro al giorno per 500 MB che vi verranno addebitati alla prima connessione. Quando avete superato anche questa soglia di traffico si applica la tariffa di 1 cent per 100 KB a scatti anticipati di 100 KB. Potete comunque abilitare o disabilitare la navigazione Internet a consumo inviando un SMS gratuito al 4071160 con testo NO BLOCCO/SI BLOCCO, dall’Area Personale, chiamando il 160 o dell’app Postepay.

Per acquistare online le offerte PosteMobile dovete inserire alcune informazioni personali compilando l’apposito form. Fatto questo vi verrà richiesto di firmare il contratto e scegliere la modalità di pagamento tra carta di credito, PostePay o contanti alla consegna. Da PC o smartphone dovrete poi effettuare la video identificazione all’indirizzo www.postemobile.it/riconoscimento. La SIM vi verrà spedita direttamente a casa entro 5 giorni lavorativi. Per attivarla in modalità self care basterà inserire codice fiscale, numero d’ordine ricevuto via email e il codice ICCID della nuova SIM.

Se avete bisogno di assistenza potete contattare il Servizio Clienti al 160 dalle 7 alle 24 per supporto tecnico, commerciale e amministrativo. In caso di furto e smarrimento è invece attivo 24 ore su 24. Chiamando il 401212, invece, potete conoscere minuti e Giga residui, la data del rinnovo e il credito residuo. Il servizio è disponibile 24 ore su 24.

Le offerte PosteCasa per la rete fissa di novembre 2023

Caratteristiche PosteCasa Web PosteCasa Ultraveloce Start PosteCasa Ultraveloce Qual è la velocità di navigazione? fino a 300 Mbps in 4G+ fino a 1 Gbps in FTTH fino a 1 Gbps in FTTH Le chiamate sono incluse? non sono incluse non sono incluse ma si possono acquistare a 5 €/mese non sono incluse ma si possono acquistare a 5 €/mese Qual è il costo mensile? 22,90 €/mese primo mese gratis, poi 23,90 €/mese primo mese gratis, poi 26,90 €/mese C’è un costo di attivazione? 29 € 39 € 49 €

Alle offerte PosteMobile potete aggiungere anche una connessione per la rete fissa di altissima qualità. Con PosteCasa potete attivare un’offerta Internet Casa per navigare sulla fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) alla massima velocità. In alternativa è disponibile un collegamento in fibra misto rame – FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in base alla distanza tra l’abitazione e la cabina stradale. Se non siete raggiunti dalla fibra o abitate in un piccolo Comune potete attivare un collegamento in fibra misto rame attivando la sua offerta FWA (Fixed Wireless Access). Con SOStariffe potete verificare gratis la copertura con pochi clic.

PosteCasa Web

navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download in 4G+

modem trasportabile incluso. Basta collegarlo a una presa di corrente per iniziare a navigare

Il prezzo è di 22,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29 euro con spedizione gratuita.

PosteCasa Ultraveloce Start

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload

modem in comodato d’uso gratuito

chiamate illimitate a 5 euro in più al mese

Il prezzo è di 23,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese, ma il primo mese è gratis con richiesta di portabilità del numero fisso entro il 31/12/23. Attivazione, consegna e installazione costano 39 euro in promozione, invece di 99 euro.

PosteCasa Ultraveloce

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload

modem in comodato d’uso gratuito

chiavetta USB con Giga illimitati per navigare sulla rete mobile

chiamate illimitate a 5 euro in più al mese

Il prezzo è di 26,90 euro al mese, invece di 30,90 euro al mese, ma il primo mese è gratis con richiesta di portabilità del numero fisso entro il 31/12/23. Attivazione, consegna e installazione costano 49 euro in promozione, invece di 99 euro.

