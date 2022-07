Sky e stop al digitale terrestre: le novità di luglio 2022

Offerte in evidenza Amazon Prime Video GRATIS con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Disney+ 8,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Dopo lo stop di Sky al digitale terrestre, i clienti che vogliono restare in Sky hanno la possibilità di sottoscrivere un abbonamento con il decoder Sky Q, che potrà essere attivato nella versione via Internet, oppure in quella via satellite (che prevede l’installazione di una parabola).

La cessazione dell’offerta è avvenuta in automatico, senza alcun addebito per i già clienti Sky, i quali potranno continuare a vedere i contenuti Sky aderendo all’offerta Sky Q. Sarà prevista per loro un’offerta dedicata, senza costi di attivazione, con la quale si potranno vedere i contenuti di Sky e il pacchetto Sky che si preferisce, come per esempio Sky Calcio e Sky Sport, in versione HD.

Per aderire a questa promozione, sarà sufficiente chiamare il numero verde Sky 800 922 305. Nelle prossime righe illustreremo il funzionamento di Sky Q e quali sono i pacchetti Sky che si possono attivare a luglio 2022. Se nel frattempo fossi interessato a conoscere le promozioni Sky TV del momento, clicca sul link che trovi qui sotto.

Confronta le offerte Sky di luglio 2022 »

Come funziona il decoder Sky Q

DECODER SKY Q COME FUNZIONA Cos’è Sky Q? Si tratta di un decoder attraverso il quale è possibile vedere tutti i contenuti che si preferiscono (anche quelli di altre piattaforme di streaming, tipo Netflix) in un unico posto, collegandosi tramite Internet oppure via satellite (anche in 4K HDR) Quanto costa Sky Q? Bisogna distinguere tra: Sky Q via Internet, che funziona con la semplice connessione di casa e ha un costo di attivazione una tantum pari a 9 euro

Sky Q via satellite, che può prevedere un costo di installazione di 29 euro in caso di adeguamento del proprio impianto satellitare, oppure di 49 euro nel caso in cui l’impianto dovesse essere installato ex novo Cos’è Sky Q Platinum? Nell’ipotesi in cui si volesse avere un’esperienza di visione più completa, su tutti gli schermi di casa, si consiglia in attivare Sky Q Platinum, che prevede un costo di attivazione una tantum pari a 29 euro (in offerta rispetto ai 199 euro di prezzo di listino) In fase di installazione, il tecnico Sky valuterà l’eventuale necessità di installare un nuovo impianto satellitare, al costo di 20 euro, o se aderire gratuitamente quello già esistente

Uno dei vantaggi principali di Sky Q consiste nel fatto di essere compatibile con il nuovo digitale terrestre DVB-T2: questo significa che potrà essere utilizzato senza la necessità di dover acquistare un nuovo televisore. Vediamo di seguito quali sono le principali differenze che intercorrono tra Sky Q via Internet e Sky Q via satellite. Se hai già deciso su quale offerta puntare, invece, clicca sul link che trovi qui sotto per procedere con la richiesta di attivazione.

Attiva Sky Q»

Sky Q via Internet

I vantaggi di Sky Q via Internet, per il quale è previsto un contributo di attivazione una tantum (quindi che si paga una sola volta) di 9 euro, sono i seguenti:

non è necessaria l’installazione da parte di un tecnico , in quanto viene installato in autonomia, con una semplice collegamento alla propria rete Internet;

è possibile vedere i contenuti in HD , quindi con una qualità delle immagini in alta definizione;

si avrà a propria disposizione un dispositivo Wi-Fi compatto e leggero, che si potrà utilizzare in tutte le stanze.

Considerato che per poter utilizzare Sky Q via Internet sarà necessario avere una connessione Internet casa, si potrebbe per esempio approfittare dell’offerta in fibra ottica proposta da Sky, ovvero Sky Wifi, la quale ha un costo mensile di 29,90 euro, e attivare una promozione Internet + TV, la quale risulta più conveniente.

Annunci Google

L’offerta combinata Sky WiFi + Sky TV costa 34,80 euro al mese e garantisce la possibilità di aggiungere ulteriori pacchetti per arricchire i contenuti disponibili. Per maggiori dettagli e per attivare l’offerta è possibile cliccare sul link qui di seguito:

Attiva Sky Wifi + Sky TV»

Uno dei vantaggi attualmente disponibili consiste nell’attivazione di Sky Wifi con Prova Sky Q, ovvero avere al contempo:

la fibra 100% ultraveloce di Sky, in grado di raggiungere la velocità nominale di 1 Giga in download;

lo Sky Wifi Hub incluso;

le chiamate a consumo;

30 giorni di Prova Sky Q, al costo di 9 euro, con i quali si potrà vedere il meglio della programmazione Sky, quindi i vari pacchetti legati all’intrattenimento, senza vincoli.

Per la promozione Internet casa, che non prevede vincoli di durata contrattuale, si dovrà sostenere un contributo di attivazione di 29 euro, invece di 49 euro. Clicca sul link in basso per saperne di più.

Attiva Sky Wifi con Prova Sky Q»

Sky Q via satellite

Oltre alla differenza nel costo di attivazione, che è pari a 29 euro una tantum (ma può anche essere maggiore nell’ipotesi in cui fosse necessario un nuovo impianto satellitare) ecco quali sono le peculiarità di Sky Q via satellite:

la consegna e l’installazione del decoder sono a carico di un tecnico Sky, il quale valuterà le condizioni dell’impianto Sky presente in casa;

si potranno vedere anche programmi on demand (scopri cosa vedere su Sky on demand a luglio 2022 ), oltre che in diretta (si pensi per esempio a una competizione sportiva che non si è fatto in tempo a vedere), in 4K HDR, grazie a Sky Ultra HD;

si potranno registrare fino a 4 programmi, mettere in pausa e riprendere nella stanza e sullo schermo che si preferisce.

Confronta le offerte Sky e attiva Sky Q via satellite»

Parlando dei pacchetti Sky che si potrebbero eventualmente aggiungere al pacchetto base Sky TV, si annovera la proposta Sky TV + Sky Cinema, la quale ha un costo scontato di 24,90 euro al mese per 18 mesi (invece di 39 euro) e comprende:

200 prime visioni all’anno;

il meglio del cinema italiano e internazionale;

più di 20 produzioni Sky Original;

il piano intrattenimento con pubblicità di Discovery+, disponibile senza costi aggiuntivi per 12 mesi;

la programmazione di Sky TV

Scopri Sky TV + Sky Cinema»