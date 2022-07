Le migliori offerte gas di Luglio 2022: taglia le bollette da ora

Dagli esperti di SOStariffe.it arriva la classifica delle 5 offerte di gas più convenienti di Luglio 2022 . Ecco quali sono le promozioni per giocare d’anticipo e mettersi al riparo da eventuali rincari invernali già dall’estate.

Offerte in evidenza Iren Revolution Luce Verde Variabile 1.134,74 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Energia alla Fonte 995,36 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Mantenere la rotta del risparmio nelle acque tumultuose della crisi energetica. Centrare questo obiettivo è possibile già a Luglio 2022 grazie alle offerte gas del Mercato libero, il cui prezzo della materia prima si attesta su cifre inferiori rispetto a quelle stabilite dal regime di Maggior Tutela.

Come trovare l’offerta per riscaldare casa quest’inverno che assicuri bollette del gas più leggere nonostante le turbolenze del mercato energetico? Basta utilizzare il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento online e gratuito che consente ai titolari di utenze domestiche di individuare le promozioni più vantaggiose del Mercato libero (in termini di costi e servizi) a partire dai propri dati reali di consumo.

Clicca al link di seguito per accedere al comparatore di SOStariffe.it, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS.

SCOPRI MIGLIORI OFFERTE GAS »

Le offerte gas “ambasciatrici” della convenienza a Luglio 2022

NOME DELL’OFFERTA TIPOLOGIA DELLA TARIFFA CARATTERISTICHE Gas alla Fonte wekiwi prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) scontato di 0,15 €/Smc bonus di di 30 euro con il codice sconto SOSW22

con il codice sconto SOSW22 evita i consumi stimati con il sistema della “carica mensile” Edison World Gas Plus prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + 0,03 €/Smc di contributo al consumo servizio Edison Resolve gratuito

gestione in autonoma della fornitura con area Clienti online e App MyEdison Iren 10 per Tre Gas Variabile prezzo indicizzato in base al TTF + 0,11 €/Smc di contributo al consumo bonus di benvenuto di 30 euro (3 rate da 10 euro ciascuna)

di 30 euro (3 rate da 10 euro ciascuna) bolletta elettronica

pagamento tramite RID o bollettino postale EcoTua Index Casa Promo Gas prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi extra gestione online della fornitura con area Clienti online e App Iberdrola Clienti

pagamento con addebito bancario o bollettino postale Trend Casa Gas prezzo indicizzato in base al PSV + contributo di 0,1080 €/smc Gas con C0₂ compensata

sconto (1€/mese per 24 mesi) con domiciliazione bancaria

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo selezionato le 5 offerte di gas che mettono in moto la convenienza a Luglio 2022. In particolare, sono state confrontate le offerte proposte dai fornitori del Mercato Libero a partire dai consumi reali di una “famiglia tipo” che utilizza 1.400 Smc di metano all’anno con fornitura attiva nel comune di Milano.

Le promozioni che seguono sono, dunque, quelle più “appetibili” per un nucleo familiare che abbia al suo interno tre componenti e utilizzi il gas per cuocere cibi, riscaldare casa (un appartamento di 100m2) e avere l’acqua calda.

Gas alla Fonte wekiwi

La web company wekiwi (parte del gruppo Tremagi) è “campionessa” del risparmio a Luglio 2022 grazie a una soluzione che si affida al prezzo all’ingrosso del gas, quindi in linea con l’andamento del mercato (se calano i prezzi, si alleggeriscono le bollette).

Essa si caratterizza per:

prezzo indicizzato in base all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) scontato di 15 centesimi per ogni Smc;

in base all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) scontato di 15 centesimi per ogni Smc; sconto di benvenuto di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22;

in bolletta con il codice sconto SOSW22; sconto del 10% sullo shop online dedicato ai prodotti per l’illuminazione ad alta efficienza energetica, demotica e altri accessori elettronici.

Scegliendo la promozione gas messa a punto da wekiwi, la “famiglia tipo” spenderebbe 127,78 euro al mese in bolletta.

Clicca al link di seguito per ulteriori dettagli:

SCOPRI GAS ALLA FONTE WEKIWI »

Edison World Gas Plus

Podio della convenienza anche per Edison Energia che scommette sul prezzo variabile della sua promozione per garantire vantaggi al ribasso ai suoi clienti nel caso di prezzi in discesa della materia prima.

Con una patente “green”, l’offerta ha le seguenti caratteristiche:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) con un contributo al consumo di 0,03 €/Smc;

(Punto di Scambio Virtuale) con un contributo al consumo di 0,03 €/Smc; attivazione gratuita online, con un semplice click;

gestione 100% digitale della fornitura grazie a bolletta online e domiciliazione bancaria.

Per sottoscrivere questa promozione, la “famiglia tipo” dovrebbe preventivare un budget di spesa di 150,81 euro al mese.

Clicca al link di seguito per ulteriori dettagli:

Annunci Google

SCOPRI EDISON WORLD GAS PLUS »

Iren 10 per Tre Gas Variabile

Anche la promozione di Iren Mercato, il fornitore di energia elettrica e gas che parte del gruppo IREN, fa affidamento sul prezzo indicizzato della materia prima, il cui valore è calcolato sull’indice TTF, il mercato di scambio del gas naturale olandese, vero e proprio riferimento per tutta Europa.

L’offerta prevede:

prezzo indicizzato in base al TTF con l’aggiunta di un contributo al consumo pari a 0,11€/Smc;

con l’aggiunta di un contributo al consumo pari a 0,11€/Smc; bonus di benvenuto di 30 euro (suddiviso in 3 rate da 10 euro ciascuno);

(suddiviso in 3 rate da 10 euro ciascuno); pagamento tramite RID o bollettino postale.

Con questa soluzione, la spesa stimata per la “famiglia tipo” è pari a 157,54 euro al mese.

Clicca al link di seguito per consultare le condizioni contrattuali complete dell’offerta e per richiederne l’attivazione online gratuita:

Attiva Iren 10 per Tre Gas Variabile »

EcoTua Index Casa Promo Gas

Tra le carte vincenti di questa offerta firmata Iberdrola, multinazionale spagnola con sede a Bilbao e leader nel settore energetico europeo, ci sono:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi extra ;

(Punto di Scambio Virtuale) ; gestione online della fornitura con App Iberdrola e servizio di bolletta online;

pagamento con bollettino postale e RID.

Con questa offerta, le bollette del gas avrebbero un impatto economico sul budget mensile della “famiglia tipo” pari a 160,47 euro.

Clicca al link di seguito per ulteriori dettagli:

SCOPRI ECOTUA INDEX CASA PROMO GAS »

Trend Casa Gas

Anche Eni Plenitude (ex Eni gas e luce) cala l’asso del prezzo all’ingrosso del gas per garantire ai propri clienti il massimo risparmio. La sua soluzione, attivabile anche in modalità Dual Fuel (sottoscrivendo cioè un unico contratto di luce e gas), prevede:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) con l’aggiunta di un contributo al consumo di 0,1080 €/smc;

in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) con l’aggiunta di un contributo al consumo di Gas con C0₂ compensata;

sconto in bolletta (1€/mese per 2 anni) con domiciliazione bancaria.

Attivando Trend Casa Gas, la spesa stimata per la “famiglia tipo” si aggirerebbe sui 165,87 euro al mese

Clicca al link di seguito per ulteriori dettagli:

Scopri Trend Casa Gas »

È bene ricordare che non esistono promozioni più economiche in assoluto. Per alleggerire le bollette del gas, è necessario confrontare le offerte (attraverso il comparatore di SOStariffe.it) a partire dai dati reali di consumo di ciascuna utenza, così da individuare le migliori tariffe per il proprio fabbisogno.

Per ottenere assistenza nella scelta dell’offerta più adatta alle proprie esigenze è possibile contattare il servizio di consulenza di SOStariffe.it, gratuito e disponibile al numero 02 5005 111.