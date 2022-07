Film da vedere su Sky on demand: la programmazione di luglio 2022

Sky on demand è un servizio gratuito già incluso per i clienti Sky Q, che sarà possibile utilizzare con il proprio decoder connesso a Internet. Ecco come fare a vedere un film su Sky on demand e quali sono i migliori titoli disponibili nel mese di luglio 2022, per passare una serata estiva da soli o in compagnia.

Offerte in evidenza Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Calcio 19,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Sky on demand è un servizio già incluso nel pacchetto dei clienti che hanno scelto di sottoscrivere un abbonamento a Sky Q o per quelli intenzionati a puntare su Sky Q nei prossimi giorni o settimane. Per i clienti con decoder My Sky HD, invece, il servizio dovrà essere attivato verificando che il proprio My Sky sia collegato a Internet (lo si potrà collegato tramite cavo ethernet, Wi-Fi oppure Sky Link).

Nelle prossime righe elencheremo alcuni dei film che si possono vedere su Sky on demand nel mese di luglio 2022 e che si possono adattare ai gusti di tutti i membri della famiglia, dai più grandi ai più piccini. Per avere invece una panoramica delle offerte TV disponibili su Sky oggi, si consiglia di cliccare sul link presente qui sotto.

Confronta le offerte Sky disponibili a luglio 2022 »

Sky on demand: programmazione luglio 2022

CATEGORIA TITOLO FILM Prime Visioni Animali Fantastici – I segreti di Silente (disponibile fino al 22 dicembre 2022)

Aline – La voce all’amore (disponibile fino al 4 settembre 2023)

Moonfall (disponibile fino al 10 ottobre 2023)

Clifford – Il grande cane rosso (disponibile fino al 15 giugno 2023)

Ultima notte a Soho (disponibile fino al 31 maggio 2023)

Spencer (disponibile fino al 19 agosto 2023)

Sonic 2 – Il film (disponibile fino al 15 ottobre 2022)

Black Box – La scatola nera (disponibile fino al 31 dicembre 2023)

Corro da te (disponibile fino al 29 giugno 2023)

La notte più lunga dell’anno (disponibile fino all’11 agosto 2023)

Le parole che voglio dirti (disponibile fino al 28 settembre 2023)

2 fantasmi di troppo (disponibile fino al 20 luglio 2023)

All My Life (disponibile fino al 4 aprile 2023)

Zlatan (disponibile fino al 22 agosto 2023)

Il colore della libertà (disponibile fino al 1° settembre 2023)

Freaks Out (disponibile fino all’11 marzo 2023) Grandi Ritorni The Experiment (disponibile fino al 29 giugno 2023)

Joy (disponibile fino al 30 giugno 2023)

Il fuggitivo (disponibile fino al 30 dicembre 2024)

Big Fish – Le storie di una vita incredibile (disponibile fino al 29 giugno 2023)

The Legend of Zorro (disponibile fino al 29 giugno 2023)

C’era una volta in America (disponibile fino al 31 marzo 2024)

Colossal (disponibile fino al 30 giugno 2023)

Joker (disponibile fino al 4 dicembre 2022)

La finestra di fronte (disponibile fino al 17 giugno 2023)

Le regole del caos (disponibile fino al 3 giugno 2024)

Star Trek (disponibile fino al 31 marzo 2023)

L’ultimo imperatore (disponibile fino al 31 marzo 2024)

Duplicity (disponibile fino al 21 aprile 2023)

Io, loro e Lara (disponibile fino al 6 gennaio 2024) Film più visti Burlesque (disponibile fino al 29 giugno 2023)

La finestra di fronte (disponibile fino al 31 marzo 2025)

Inferno (disponibile fino al 21 aprile 2025)

Il codice da Vinci (disponibile fino al 21 aprile 2025)

Angeli e demoni (disponibile fino al 21 aprile 2025)

Troppo Cattivit (disponibile fino al 10 ottobre 2022)

The Imitation Game (disponibile fino al 31 marzo 2024)

Un giorno come tanti (disponibile fino al 31 marzo 2023)

Morbius (disponibile fino al 21 settembre 2022)

City of Angels – La città degli angeli (disponibile fino al 30 dicembre 2024)

La vita di Adele (disponibile fino al 30 novembre 2024)

Umma (disponibile fino al 14 settembre 2022)

Notti magiche (disponibile fino al 31 agosto 2023) In arrivo Frammenti dal passato – Reminescence

La crociata

Volami via

The Rising Hawk – L’ascesa del falco

La crociata

Blacklight

Caro Evan Hansen

La scuola cattolica

C’era una volta il crimine Primafila The Stranger (disponibile fino al 4 ottobre 2022)

La giusta vendetta (disponibile fino al 5 novembre 2022)

Apocalypse (disponibile fino al 24 novembre 2022)

Last Man Down (disponibile fino al 6 settembre 2022)

I giganti (disponibile fino al 30 agosto 2022)

The Batman (disponibile fino all’11 novembre 2022)

The Bunker Gam (disponibile fino al 27 agosto 2022)

Marry Me – Sposami (disponibile fino al 13 settembre 2022)

Liz e l’uccellino azzurro (disponibile fino al 31 luglio 2022)

Oltre alle categorie che sono state inserite in tabella, c’è poi la possibilità di poter selezionare un film da guardare su Sky on demand in base al genere, quindi i titoli saranno suddivisi per:

commedia;

genere drammatico;

azione;

family;

romantico;

fantastico;

thriller;

crime;

fantascienza;

horror.

Come si può, ci sono alcuni titoli che hanno scadenza breve e che, quindi, potranno essere visti entro un determinato periodo di tempo, mentre hanno saranno disponibili per più tempo (alcuni anche fino al 2025).

Ci sarà poi una suddivisione per Collezioni (Famiglie ingombranti, Storie di campioni, Amori bugiardi, Vite da film, 100% animation, W gli sposi, Road Movies, Legal drama, Cannes Cannes, Family Adventure e così via), per film in 4k e un’intera sezione dedicata ai film di Spider-Man (che rientrano tra i film Marvel disponibili su Sky on demand).

Scopri quali sono le migliori offerte Sky di luglio 2022 »

Film per ragazzi su Sky

Annunci Google

Tra i film per ragazzi che si possono vedere nel mese di luglio su Sky on demand, ci sono per esempio:

Shrek terzo;

Sette minuti dopo la mezzanotte;

Il mistero di Arkandias;

Il viaggio di Fanny;

La lettera di fuoco;

Rango;

Trolls;

Ruby Red;

Dragon Girl;

Sheeba;

Sorelle Vampiro 3 – Ritorno in Transilvania;

Mister Link;

La marcia dei pinguini;

Il viaggio di Norm;

Mostri contro alieni;

Le 5 leggende;

Cosmoball;

Il mio vicino è un pirata;

la saga di Karate Kid;

Il Grinch;

Hugo Cabret;

È arrivato il broncio;

La principessa incantata;

I Goonies;

Bugiardo bugiardo;

Peter Rabbit;

Wonder e tanti altri.

Qualora si fosse interessati a scoprire quale dei pacchetti proposti da Sky si adatti meglio ai propri gusti si avrà la possibilità di attivare per 30 giorni Prova Sky Q, al costo di 9 euro e senza vincoli

In questo modo, si potrà avere accesso al contempo a tutta la programmazione di Sky TV, Netflix, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio e Sky Kids. Clicca sul link per saperne di più e approfittare della convenienza di questa super promozione.

Scopri di più sui vantaggi di Prova Sky Q»

Film da vedere su Netflix con Sky

Tra i pacchetti offerti da Sky, troviamo l’offerta Intrattenimento Plus, disponibile al costo scontato di 19,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30 euro. Questa promozione, in pratica, aggiungere ai contenuti di Sky TV anche il piano standard di Netflix (che attivato singolarmente ha un costo di 12,99 euro al mese) e che permette di vedere contenuti diversi in contemporanea su due diversi dispositivi.

Oltre alle serie TV, come per esempio Stranger Things, sarà possibile vedere diversi film. Tra quelli disponibili a luglio, ci sono per esempio:

Sotto il sole di Amalfi;

Bill Burr: Live at Red Rocks;

Wonder Woman 1984;

L’assassino di mia figlia;

L’uomo d’acciaio;

Malnazidos – Nella valle della morte;

Unfriended: Dark Web;

Déjame Vivir;

Isolerad;

Sasvim Iicno;

Utolér;

Off the Beaten Track;

Anton;

La scelta Impossibile;

Blockbuster;

Damtoletten;

Emma;

Melting Pot;

Il mostro dei mari;

Incantation;

Le relazioni pericolose e diversi altri titoli.

Tra i film più visti in Italia su Netflix alla data del 26 giugno 2022, ci sono i seguenti titoli che si consiglia di prendere in considerazione:

Spiderhead; Love & Gelato; The Man from Toronto; Hustle; La paranza dei bambini; La parata dei cuori; La ira de Dios; Gli infedeli; Odio l’estate; Centauro.

Clicca sul link per attivare la promozione con cui avere Sky TV e Netflix con un solo abbonamento

Scopri la promozione Intrattenimento Plus»