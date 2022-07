Il conto corrente più conveniente di Luglio 2022

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ControCorrente Semplice ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

I risparmiatori sono alla continua ricerca di conti corrente che tagliano costi fissi di gestione e commissioni. E in testa alla speciale classifica della convenienza ci sono i conti correnti online che di solito sono a zero spese e, proprio per questo motivo, sono i più apprezzati.

Ma come trovare i migliori conti correnti online di Luglio 2022? Quelli selezionati sono 3 e sono stati individuati grazie al comparatore di conti di correnti di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS).

Conto corrente online: operazioni e vantaggi per i clienti

PERCHÉ CONVIENE AVERE UN CONTO CORRENTE ONLINE Le principali operazioni che si possono eseguire: accredito di stipendio o pensione, domiciliazione delle bollette, versamenti, bonifici, prelievi e ricarica delle carte prepagate I principali vantaggi: nessun costo fisso di gestione, nessuna commissione sulle principali operazioni bancarie, nessuna spesa di apertura e nessuna spesa di chiusura

Se l’obiettivo principale di un risparmiatore è di abbattere le spese bancarie, la soluzione migliore sul mercato è l’apertura di un conto corrente online. Di solito, hanno un canone gratuito, o molto basso, anche se permetteno l’operatività quotidiana di un conto tradizionale.

Tuttavia, con il continuo abbassarsi dei tassi di interesse, il conto online zero spese è ormai diventato il modello più diffuso di conto corrente.

È vero che con un conto online non si ha un rapporto diretto con la filiale, poiché apertura, gestione e operazioni possono essere eseguite direttamente tramite home banking o mobile banking, ma è altrettanto vero che i conti online garantiscono sia la massima sicurezza nelle transazioni, sia un servizio clienti sempre pronto a fornire supporto a distanza e a risolvere i principali problemi.

I conti correnti online più vantaggiosi di Luglio 2022

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto BBVA canone gratuito per sempre

per sempre IBAN italiano

cashback del 20% su 100 euro il primo mese, poi cashback dell’1% fino a 30 euro nei successivi 12 mesi, 20 euro di regalo per ogni nuovo cliente che, invitato, apre un conto BBVA

del 20% su 100 euro il primo mese, poi cashback dell’1% fino a 30 euro nei successivi 12 mesi, 20 euro di regalo per ogni nuovo cliente che, invitato, apre un conto BBVA bonifici ordinari e istantanei senza commissioni

bonifici ordinari e istantanei senza commissioni carta di debito gratuita con collegamento ai wallet di Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay

carta di debito gratuita con collegamento ai wallet di Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay prelievi bancomat gratuiti da 100 euro o superiori Widiba Start di Banca Widiba canone annuo a zero spese se lo si apre entro il 13 Luglio

se lo si apre entro il 13 Luglio PEC e firma digitale gratuite fino a quando si è cliente della banca

carta di debito inclusa

inclusa collegamento ad Apple Pay e Google Pay

bonifici ordinari online senza commissioni ControCorrente Semplice IBL Banca canone annuo gratuito per sempre (con giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o un vincolo attivo), mentre è a zero spese per i primi 6 mesi per le altre 3 versioni

per sempre (con giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o un vincolo attivo), mentre è a zero spese per i primi 6 mesi per le altre 3 versioni interessi lordi fino a 0,50% per i primi sei mesi

carta di debito gratuita con pagamenti digitali con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay

e possibilità di vincolare somme per ottenere tassi di interessi più alti

Grazie al comparatore (online e gratuito) di SOStariffe.it, ecco la classifica delle migliori 3 promozioni di conti correnti online disponibili sul mercato bancario a Luglio 2022.

Conto BBVA

Il conto corrente online più conveniente di Luglio 2022 è quello proposto da BBVA. La banca multinazionale spagnola offre uno strumento bancario che permette ai nuovi clienti di ricevere fino a 230 euro in rimborsi e regali. Come? Con una serie di promozioni:

cashback del 20% fino a 100 eur o al mese;

o al mese; cashback dell’1% fino a 30 euro nei successivi 12 mesi;

regalo di 100 euro invitando 5 amici (20 euro ciascuno) ad aprire un conto in BBVA con l’iniziativa “Passaparola”.

Al di là della triplice promozione, il conto corrente online di BBVA è completamente gratuito: niente spese di apertura, niente imposta di bollo e nessun canone annuale di tenuta del conto. Inoltre la soluzione della banca spagnola prevede:

codice IBAN italiano ;

; accredito di stipendio/pensione gratis;

bonifico ordinario gratuito fino a un massimo di 6.000 euro d’importo;

bonifico istantaneo gratuito fino a un limite massimo di 1.000 euro;

carta di debito inclusa;

inclusa; prelievo gratuito da qualsiasi sportello ATM se pari o superiore a 100 euro;

anticipo dello stipendio con il pagamento di un tasso di interesse;

possibilità di rateizzare le proprie spese con il pagamento di un tasso di interesse.

Per saperne di più sull’offerta di BBVA:

Scopri il conto BBVA »

Conto Banca Widiba

Vantaggioso è anche il conto corrente online Widiba Start a zero canone per i primi 12 mesi per i nuovi clienti che lo aprono entro il 13 luglio.

Banca Widiba del Gruppo Montepaschi propone questo conto 100% paperless, che si apre in 5 minuti con riconoscimento via SPID o webcam.

Ai nuovi clienti è offerto anche il servizio di portabilità WidiExpress per trasferire il vecchio conto e tutte le operazioni collegate a esso (stipendio, utenze, bonifici) solo compilando un modulo online. Inoltre il conto Wibida Start prevede:

carta di debito gratuita

gratuita collegamento ai wallet digitali di Google Pay e Apple Pay per pagamenti con lo smartphone:

prelievo di contante da ATM pari o superiore a 100 euro su tutte le banche in Italia senza spese;

bonifico SEPA senza il pagamento di nessuna commissione;

deposito titoli incluso;

estratto conto digitale gratuito;

PEC e firma digitale gratuite fino a quando si è cliente della banca.

Dopo i primi 12 mesi di canone gratuito, il conto Widiba Start prevede un addebito di 3 euro al mese, ma la banca offre ai propri clienti la possibilità di personalizzare il proprio conto con prodotti e servizi per ridurre i costi del canone, fino ad azzerarlo. Ecco come:

3 euro in meno se non si hanno ancora 30 anni;

1 euro in meno con l’accredito dello stipendio o pensione;

1 euro in meno se si ha un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro;

2 euro in meno se si hanno 10.000 euro investiti in risparmio gestito (fondi, sicav, polizze);

1 euro in meno se si hanno 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (obbligazioni, azioni).

Le riduzioni sul canone mensile saranno calcolate e riconosciute l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Per saperne di più sull’offerta di Banca Widiba:

Scopri conto Widiba »

Conto IBL Banca

Nel panorama dei conti correnti convenienti di Luglio 2022 spicca anche ControCorrente Semplice, la versione base del pacchetto di conti online di IBL Banca. È un conto a canone gratuito a tempo indeterminato, con una giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o un vincolo attivo.

Va osservato che ControCorrente Semplice, con interessi lordi fino a 0,50% per i primi sei mesi se lo si apre entro il 31 Luglio, include gratuitamente anche:

una carta di debito , dotata di tecnologia contactless;

, dotata di tecnologia contactless; pagamenti online con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay;

e servizio Bancomat Pay per pagamenti gratuiti;

addebito dei pedaggi autostradali con Telepass;

ricariche telefoniche online;

possibilità di vincolare somme per avere interessi più alti.

Il conto online ControCorrente è disponibile anche in altre 3 versioni (Particolare, Originale e Straordinario) per le quali, dopo i primi sei mesi a zero spese, è previsto il pagamento di un canone, con possibilità di ulteriori sconti:

ControCorrente Particolare con canone di 1 euro al mese;

ControCorrente Originale con canone di 2 euro al mese;

ControCorrente Straordinario con canone di 3 euro al mese.

Ciascuna di queste tre versione offre una serie crescente di servizi e agevolazioni.

Per saperne di più dell’offerta di IBL Banca:

Scopri conto IBL banca »

