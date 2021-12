SIM Giga illimitati: le migliori offerte SIM dati di dicembre 2021

Oggi ci sono alcuni operatori di telefonia mobile che propongono delle SIM con Giga illimitati: si tratta di gestori che hanno intercettato fin da subito il bisogno crescente di restare sempre connessi da parte dei consumatori.

Nelle prossime righe, analizzeremo le promozioni proposte dai principali operanti in questo momento in Italia al fine di comprenderne:

l’effettiva convenienza;

se esistano delle soluzioni alternative, con le quali è possibile avere accesso a un costo più basso, pur mantenendo il fattore “Giga illimitati” su mobile.

SIM Giga illimitati: quali offerte si possono attivare

Nonostante ci siano ricerche in rete da parte degli utenti, al momento non sono disponibili offerte con Giga illimitati proposte da Kena Mobile (operatore virtuale di TIM), PosteMobile, Fastweb o Very Mobile (operatore virtuale di WINDTRE).

Ci sono, invece, delle promozioni con Giga illimitati per lo smartphone proposte da:

TIM; Vodafone; WINDTRE.

Vediamo di seguito quali sono le caratteristiche di ogni singola SIM Giga illimitati e quali sono i costi da sostenere per attivarne una.

1. SIM Giga illimitati TIM

La promozione TIM con la quale poter acquistare una SIM con Giga illimitati si chiama TIM Super Unlimited 5G: si tratta di una promozione 5G disponibile al costo di 39,99 euro al mese.

Al suo interno, sono inclusi i seguenti servizi:

Giga veloci illimitati;

minuti e SMS illimitati;

roaming Ue incluso;

250 minuti per parlare verso l’estero;

PRIMA CLASSE, ovvero l’accesso prioritario al 199 e alla rate TIM;

MULTISIM per condividere i Giga dell’offerta con un’altra SIM e utilizzarli su 2 dispositivi in contemporanea, senza pagare costi aggiuntivi;

TIMMUSIC incluso, con streaming illimitato su 50 milioni di brani;Google One 100 GB incluso, che comprende 100 Giga di spazio di archiviazione condiviso tra Google

Drive, Gmail e Google Foto.

Si ricorda che il 5G di TIM è considerato il numero 1 in Europa per la velocità: si è infatti aggiudicato l’Opensignal Awards – 5G Global Mobile Network Experience Awards 2021, sulla base di un’analisi indipendente di Opensignal, su misurazioni mobile registrate tra il mese di gennaio e il mese di giugno 2021.

2. Come avere giga illimitati gratis Vodafone?

Vodafone propone due tipologie di offerte mobile con Giga illimitati, ovvero:

Infinito;

Infinito Black Edition.

Infinito ha un costo in offerta di 24,99 euro al mese invece di 36,99 euro e comprende:

Giga illimitati fino a 10 Mbps;

SMS illimitati;

minuti illimitati, anche verso Ue;

1.000 minuti extra verso i Paesi extra Ue;

1 Giga di roaming extra Ue + 200 minuti;

il Top service incluso, che prevede l’accesso privilegiato al 90, con l’assistenza di un team dedicato in ogni momento, e disponibile ogni giorno, h24, anche in chat.

Infinito Black Edition ha un costo di 39,99 euro al mese (invece di 59,99 euro al mese) e comprende:

Giga illimitati alla velocità massima disponibile;

SMS illimitati;

minuti illimitati, anche verso Ue;

1.000 minuti extra verso i Paesi extra Ue;

5 Giga di roaming extra Ue + 500 minuti;

il Top service incluso, che prevede l’accesso privilegiato al 90, con l’assistenza di un team dedicato in ogni momento, e disponibile ogni giorno, h24, anche in chat.

In entrambi i casi, è previsto il pagamento di un costo di attivazione pari a 6,99 euro e si potranno attivare le offerte solo in modalità SmartPay, quindi con addebito diretto su carta di credito o su conto corrente. Si tratta, inoltre, di due promozioni di tipo 5G, con le quali è possibile guardare film in streaming in HD e non avere problemi di stabilità o lentezza della velocità di rete.

3. Offerte Giga illimitati mobile WINDTRE

La promozione mobile proposta da WINDTRE e che prevede Giga senza limiti si chiama Di Più Unlimited 5G con Easy Pay, ha un costo di 29,99 euro al mese e comprende:

Giga illimitati con 5G Priority Pass , il quale garantisce un’ottima copertura ed è in grado di coprire il 95,4% della popolazione;

, il quale garantisce un’ottima copertura ed è in grado di coprire il 95,4% della popolazione; Call Center senza attese, con assistenza dedicata al 159, priorità di risposta, 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

200 minuti verso l’estero;

minuti illimitati;

200 SMS.

Per modalità Easy Pay, si intende che la promozione in questione potrà essere attivata soltanto con addebito diretto su carta di credito, conto corrente o carta conto. In aggiunta, è attivo il blocco dei servizi a sovrapprezzo e si potrà attivare un’offerta con la quale se si invitano i propri amici ad attivare la stessa promozione, si riceveranno fino a 200 euro di bonus di traffico telefonico.

SIM con Giga illimitati: sono davvero convenienti?

Quello che emerge attraverso l’analisi delle migliori offerte di SIM con Giga illimitati proposte dagli operatori Vodafone, TIM e WINDTRE è che si tratta, certamente, di soluzioni molto pratiche, perché si potrà avere accesso a Giga illimitati direttamente sul proprio smartphone.

Di contro, se analizziamo il fattore prezzo, non si tratta di soluzioni economiche in quanto sarà comunque necessario spendere più di 20 euro ogni mese. Quali sono le soluzioni alternative?

Nella pratica, oggi la soluzione più conveniente e con la quale si potrà risparmiare di più consiste nell’attivare prima una promozione Internet casa con uno dei 3 operatori menzionati: si potrà in questo modo accedere a una SIM mobile con Giga illimitati in modo gratuito, oppure spendendo qualche euro in più al mese.

SIM Giga illimitati con la fibra WINDTRE

La Super Fibra di WINDTRE, che prevede un costo di 26,99 euro al mese, comprende:

Giga illimitati ogni mese fino a 3 SIM , scegliendo tra le offerte mobile che si adattano meglio alle proprie esigenze;

, scegliendo tra le offerte mobile che si adattano meglio alle proprie esigenze; Internet illimitato;

il modem con Wi-Fi 6 incluso;

chiamate illimitate da fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

12 mesi di Amazon Prime Video.

SIM giga illimitati con la fibra Vodafone

I clienti Vodafone Internet casa potranno aggiungere alla propria offerta base Family+, ovvero una SIM di tipo 5G, che prevede un contributo di attivazione una tantum pari a 6,99 euro al mese e un costo mensile di 9,99 euro.

Tale SIM comprende Giga illimitati in 5G, oltre che minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, e si aggiunge al costo base di Vodafone Internet Unlimited, che è pari a 24,90 euro al mese (prezzo scontato invece di 29,90 euro al mese).

SIM Giga illimitati con la fibra TIM

I clienti che hanno Internet casa con TIM già attivo e hanno scelto anche TIM UNICA potranno usufruire di Giga illimitati sulla propria offerta mobile: in questo caso, si potranno attivare i Giga senza limiti su ben 6 linee mobili.

