SIM dati con Internet illimitato: le 11 offerte di Maggio 2022

Una SIM dati con Internet illimitato è tra le opzioni più economiche e funzionali per chi non ha una connessione fissa a casa. Una volta trovata l’offerta Internet mobile giusta si può inserire la SIM in un modem Wi-Fi portatile o una chiavetta Internet per navigare anche contemporaneamente su PC, tablet, smartphone e collegare anche altri dispositivi, come ad esempio un altoparlante smart.

SIM dati con Internet illimitato con Vodafone

Vodafone non permette di acquistare SIM dati con Internet illimitato ma permette di scegliere tra due offerte 5G con Giga illimitati alla massima velocità che appartengono alla famiglia Infinito. E’ previsto traffico dati senza limiti anche per chi è già cliente di Vodafone per la rete fissa e attiva la tariffa di telefonia mobile dedicata. Scegliendo Smart Pay si attiva l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito per evitare di dover acquistare ogni mese una ricarica manuale. Non solo, si ottiene anche uno sconto sul costo mensile del piano.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Infinito illimitati (200 minuti in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (1 GB in roaming in Ue – velocità fino a 2 Megabit al secondo in 5G) 24,99 euro con Smart Pay (altrimenti 36,99 euro) 6,99 euro se si consumano 384 euro di ricariche Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Black Edition illimitati (500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (5 GB in roaming in Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo in 5G) 39,99 euro con Smart Pay (altrimenti 59,99 euro) 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Family+ (solo clienti rete fissa) illimitati 10 GB in 4.5G o illimitati in 5G per chi addebita in fattura l’offerta mobile 9,99 euro 6,99 euro Gratuita

Vodafone raggiune in 5G il 90% nei Comuni di Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Genova, Verona, Firenze, Palermo e Bari e alcune aree di Alessandria, Ancona, Arezzo, Bergamo, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Catania, Catanzaro, Como, Ferrara, Foggia, Forlì, Giugliano in Campania, Grosseto, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, L’Aquila, Messina, Modena, Monza, Novara, Padova, Parma, Perugia, Pescara, Pisa., Pistoia, Pozzuoli, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio nell’Emilia, Rimini, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Terni, Torre del Greco, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia e Vicenza.

Top Service è un servizio di assistenza con un team dedicato disponibile in ogni momento. Una volta fatta richiesta di supporto si verrà ricontattati in meno di un minuto. In alternativa, è possibile ottenere assistenza via chat 24 ore su 24 o ponendo il proprio quesito l’assistente digitale TOBi.

Tutte le offerte Vodafone inoltre includono:

Smart Passport + : fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo. Ricevuta di ritorno SMS : informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto. Continuità del servizio : permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

(12 cent al giorno solo in caso di utilizzo) Modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi

SIM dati con Internet illimitato con TIM

Anche TIM non consente di acquistare SIM dati con Internet illimitato ma tale possibilità è offerta a chi è già suo cliente per la rete fissa e sottoscrive una delle sue tariffe Internet mobile. A tali condizioni infatti è possibile attivare gratuitamente TIM Unica per avere ogni mese Gigabyte illimitati per i telefoni di tutta la famiglia (massimo 6 SIM), 3 mesi di Disney+ (poi 9,99 euro al mese), TIM Safe Web per la protezione di tutti i dispositivi connessi alla rete e una giocata extra ogni giorno su TIM Party per vincere uno smartphone Xiaomi 12. Il pagamento delle linee mobili e di quella fissa avviene con domiciliazione in bolletta con TIM Ricarica Automatica.

Le offerte Internet mobile TIM oggi disponibili sono:

Gigabyte Costo mensile Attivazione Note Supergiga 40 40 GB per 3 mesi, poi 20 GB primo mese gratuito, poi 9,99 euro Gratuita Google One 100 GB Try&Buy incluso per 3 mesi Supergiga 100 100 GB per 3 mesi, poi 50 GB primo mese gratuito, poi 13,99 euro Gratuita Google One 100 GB Try&Buy incluso per 3 mesi Supergiga 200 200 GB per 3 mesi anche in 5G, poi 100 GB primo mese gratuito, poi 19,99 euro Gratuita Google One 100 GB Try&Buy incluso per 3 mesi Internet 100GB 100 GB 49,99 euro, poi 49 euro ogni 6 mesi Gratuita TIM MultiSIM per condividere la connessione Internet 200GB 200 GB 99,99 euro, poi 99 euro ogni 12 mesi Gratuita TIM MultiSIM per condividere la connessione

Con tutte le offerte è possibile acquistare nei negozi TIM un modem 4G a partire da 29,90 euro.

TIM oggi raggiunge in 5G alcune aree dei Comuni di Milano, Roma, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Genova, Brescia, Verona, Ferrara, Benevento e Ivrea oltre a località turistiche come Cortina, Sanremo, Livigno, Selva di Val Gardena, Portovenere, Courmayeur, Portofino e altre come Crosio della Valle, Villadossola, Bonate Sopra, Busalla, Venaria Reale, Beinasco, Baranzate, Paderno d’Adda, San Martino Siccomario, San Vincenzo, Cascinette d’Ivrea, Gessate, Vedano al Lambro, Monza e Osio Sotto.

In tutte le tariffe è anche incluso il servizio Giga di scorta. Quando si esaurisce il traffico dati incluso nel piano, in assenza di un’altra opzione dati, è possibile continuare a navigare fino a 1 GB al prezzo di 1,90 euro ogni 200 MB per un importo massimo di 9,50 euro. L’utente riceverà un SMS quando il traffico sta per esaurirsi.

Google One offre 100 GB di spazio d’archiviazione per foto, video e documenti Google Drive, Gmail e Google Foto salvate nella qualità originale. Sul telefono è sempre disponibile un backup e il piano può essere condiviso con altre 5 persone. E’ possibile richiedere assistenza (al momento solo in inglese) via chat, email o telefono senza costi aggiuntivi. Per gli abbonati Google One sono poi disponibili vantaggi extra come i crediti di Google Play e l’estensione dei periodi di prova di servizi come YouTube Premium e Stadia.

SIM dati con Internet illimitato con WindTre

WindTre è l’unico operatore a permettere di acquistare una SIM dati con Internet illimitato, anche se con un’offerta pensata principalmente per chi non ha la rete fissa domestica. Nel piano è incluso anche un modem Wi-Fi portatile che si attiva semplicemente anche fuori casa collegandolo a una presa di corrente.

L’alternativa è scegliere tra due offerte di telefonia mobile con Giga illimitati per navigare in 5G alla massima velocità. Una è un’offerta tutto incluso mentre l’altra è una tariffa smartphone incluso per avere insieme al piano uno smartphone top di gamma da pagare a rate senza anticipo. E’ previsto un costo di attivazione di 4,99 euro e il ritiro del dispositivo in negozio. Scegliendo Easy Pay si attiva l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito.

1. Super Internet Casa

Navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload

modem Super Internet Wi-Fi incluso

La tariffa è disponibile solo in alcuni Comuni per chi è cliente di WindTre per la telefonia mobile e si può attivare in negozio al prezzo di 19,99 euro al mese. L’attivazione di 49 euro una tantum si può pagare in un’unica soluzione o con rate da 1,80 euro al mese per 24 mesi e una quota iniziale di 6,99 euro. Nel secondo caso viene riconosciuto uno sconto sul costo mensile del piano. Per la SIM servono 10 euro.

2. Di Più Unlimited 5G

Minuti e SMS illimitati (200 minuti verso l’estero)

Giga illimitati alla massima velocità in 5G con Priority Pass

Assistenza dedicata al 159

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita se la tariffa resta attiva per almeno 24 mesi. La SIM ha un costo di 10 euro. Sono inoltre inclusi i servizi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS ricevuta di ritorno

Family permette di aggiungere all’offerta altre SIM per i membri della famiglia con minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB alla massima velocità a 9,99 euro al mese con Easy Pay.

WindTre attualmente ha raggiunto una copertura in modalità 5G FDD DDS, che permette di usare in modo dinamico lo spettro FDD per connettersi a seconda del dispositivo in 4G o 5G, del 95,7% della popolazione italiana e del 53,1% nella variante TDD. La copertura in 4G è del 99,7%.

3. Smart Pack Reload Plus 5G con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

Giga illimitati per navigare in 5G

Call center senza attese

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese. L’attivazione è di 49 euro o rate da 2,08 euro al mese per 24 mesi. La SIM invece costa 10 euro. Con questa offerta è possibile aggiungere fino a 3 SIM con Family per gli altri membri della famiglia da 9,99 euro al mese.

A Smart Pack Reload Plus 5G può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Xiaomi 12 19 euro al mese Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB 20 euro al mese Samsung Galaxy S22 Ultra 5G da 128 GB 33 euro al mese iPhone 13 da 128 GB 30 euro al mese iPhone 13 Pro da 128 GB 43 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 24 mesi.

Modello Rata Xiaomi 12 15 euro al mese Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB 16 euro al mese Samsung Galaxy S22 Ultra 5G da 128 GB 26 euro al mese iPhone 13 da 128 GB 24 euro al mese iPhone 13 Pro da 128 GB 34 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 30 mesi.

Nel piano è inoltre compreso il servizio Reload Plus, che a partire dal 13esimo mese dall’attivazione permette di cambiare il telefono con un modello più aggiornato. Il nuovo modello può essere ritirato in negozio consegnando quello vecchio. Il servizio prevede un vincolo di durata di 24 mesi. Se il proprio smartphone si danneggia, invece, è possibile sostituirlo con lo stesso modello o uno simile fino a 5 volte nell’arco di 30 mesi. Il terminale sostitutivo verrà consegnato in un giorno lavorativo nelle principali città (Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Firenze e Bari) e di due giorni in qualsiasi altra località in italia. E’ previsto un corrispettivo di sostituzione di 170 euro. Reload Plus normalmente avrebbe un costo di 6,99 euro al mese con attivazione a 4,99 euro.