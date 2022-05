Il nuovo Decreto Aiuti introduce una nuova misura di sostegno per le famiglie. Nel corso dei prossimi mesi, infatti, è prevista l'erogazione di un bonus una tantum di 200 euro , destinato a circa 28 milioni di lavoratori e pensionati . Il bonus arriverà nelle prossime settimane e sarà riconosciuto in modo automatico. Ecco tutti i dettagli sulla nuova agevolazione prevista dal Decreto Aiuti per le famiglie.

Decreto Aiuti famiglie: come ottenere il bonus 200 euro in busta paga

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA E.ON ValoreMercato Luce 1.178,55 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

È in arrivo una nuova misura di sostegno per le famiglie. Il nuovo Decreto Aiuti varato dal Governo Draghi, infatti, introduce un nuovo bonus una tantum da 200 euro. Si tratta di sostegno in arrivo per circa 28 milioni di lavoratori e pensionati italiani. L’erogazione del bonus sarà automatica, sia per i lavoratori che per i pensionati. L’arrivo del contributo è previsto per le prossime settimane.

Bonus di 200 euro per le famiglie con il Decreto Aiuti: ecco come ottenerlo

IL NUOVO BONUS UNA TANTUM PREVISTO DAL DECRETO AIUTI TUTTI I DETTAGLI Qual è l’importo 200 euro una tantum A chi si rivolge Lavoratori e pensionati con reddito fino a 35 mila euro lordi Quando sarà erogato nel corso del mese di giugno per i lavoratori (in busta paga) e a luglio per i pensionati (come contributo extra nell’assegno pensionistico) Come presentare domanda per il bonus il bonus viene riconosciuto in automatico agli aventi diritto, non è necessario presentare una domanda

Il nuovo bonus da 200 euro sarà una misura di sostegno una tantum prevista dal Governo Draghi per aiutare le famiglie in questo momento di grande difficoltà, tra crisi energetica e inflazione galoppante. L’agevolazione sarà riconosciuta a lavoratori e pensionati con reddito fino a 35 mila euro lordi. Come detto, si tratta di un bonus una tantum che, quindi, verrà erogato una sola volta (in un’unica soluzione) e non dovrebbe essere ripetuto. Ci troviamo di fronte ad una misura straordinaria per contrastare il delicato momento economico e supportare al massimo le famiglie.

Stando alle prime informazioni emerse in queste ore a seguito dalla definizione del nuovo Decreto Aiuti, il bonus da 200 euro sarà riconosciuto in automatico. Per i lavoratori, infatti, il bonus sarà incluso in busta paga. Per i pensionati, invece, sarà integrato con un prossimo assegno della pensione. Per quanto riguarda le tempistiche di erogazione, invece, il bonus dovrebbe arrivare tra giugno e luglio. In particolare, i lavoratori dovrebbero riceverlo nel mese di giugno mentre i pensionati a luglio.

Da notare, quindi, che non sarà necessario presentare una domanda. Il riconoscimento avviene in automatico a tutti gli aventi diritto. Il bonus per i lavoratori, inoltre, sarà erogato direttamente dalle imprese che potranno poi beneficiare di un ristoro al successivo pagamento fiscale. Ancora da valutare, invece, le modalità di riconoscimento del bonus per i lavoratori autonomi. Ulteriori dettagli in tal senso arriveranno nel corso delle prossime settimane quando il meccanismo dell’agevolazione e le tempistiche di riconoscimento saranno definite nel minimo dettaglio.

Il nuovo bonus è stato così giustificato dal premier Draghi che ha dichiarato: “Nel clima di grandissima incertezza che c’è, il Governo fa il possibile per poter dare un senso di direzione, di vicinanza, a tutti gli italiani e le azioni, le decisioni di oggi rappresentano bene questa determinazione del governo. In un certo senso, è il senso del governo stesso. I provvedimenti di oggi affrontano il caro-vita, l’accelerazione dei prezzi dipende in larghissima misura dai prezzi dell’energia. E questo significa che si tratta di una situazione temporanea che va affrontata con strumenti eccezionali”.

Annunci Google

Le altre misure del Decreto Aiuti

Il bonus da 200 euro è sicuramente un’agevolazione molto importante in questo momento di crisi. In ogni caso, però, non si tratta dell’unica novità prevista dal nuovo decreto. Tra le misure definite in queste ore c’è il carattere retroattivo dei Bonus Luce e Gas per le bollette. Ricordiamo che i Bonus Luce e Gas sono stati recentemente estesi alle famiglie con ISEE fino a 12.000 euro (in precedenza il limite era 8.265 euro). Tale estensione è valida per tutto il 2022 e consente ad un numero maggiore di famiglie di poter beneficiare del bonus in bolletta.

Per queste famiglie, quindi, è previsto il riconoscimento del bonus anche per i primi mesi dell’anno. Sulla questione, la bozza del decreto sottolinea: “in caso di ottenimento di attestazione che permette l’applicazione dei bonus sociali elettricità e gas l’eventuale intervenuto pagamento, nell’anno in corso ma in data antecedente all’ottenimento dell’attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell’applicazione del bonus, è oggetto di automatica compensazione da effettuare nelle bollette immediatamente successive“.

Da segnalare anche una conferma del taglio delle accise sui carburanti. Il provvedimento è stato esteso fino al prossimo 8 luglio e rappresenta una conferma di quanto già applicato in precedenza. L’imposta viene ridotta di 25 centesimi al litro che diventano 30,5 centesimi al litro considerando anche l’IVA. Da notare un azzeramento dell’accisa sul metano utilizzato per autotrazione. In questo si registra anche una riduzione dell’IVA che passa dal 22% al 5%.