Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4: le offerte a rate di TIM, Vodafone e WINDTRE

I nuovi Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4 sono tra le principali novità dell'estate per il settore smartphone. La nuova generazione di smartphone con display pieghevole di Samsung si prepara al debutto. Attualmente, infatti, i nuovi Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4 sono disponibili in preordine con le vendite che partiranno ufficialmente il 25 agosto. Nel frattempo, sono già disponibili le offerte per l' acquisto a rate da parte di TIM, Vodafone e WINDTRE . Ecco i dettagli completi:

La scorsa settimana, Samsung ha svelato i nuovi Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4. Si tratta della nuova evoluzione dei dispositivi con display pieghevole della casa coreana che rappresenta un punto di riferimento assoluto per il settore. I nuovi Z Flip 4 e Z Fold 4 sono, a tutti gli effetti, dei top di gamma e, come tali, arrivano sul mercato con un prezzo davvero elevato, anche maggiore rispetto ai Galaxy S22.

Per acquistare un nuovo Galaxy Z Flip 4 oppure un nuovo Galaxy Z Fold 4 è, quindi, possibile affidarsi alle offerte a rate degli operatori di telefonia mobile italiani. In particolare, TIM, Vodafone e WINDTRE hanno già presentato le loro offerte, mettendo a disposizione di nuovi e già clienti la possibilità di completare l’acquisto di uno dei nuovi smartphone pieghevoli di Samsung. Ecco i prezzi e le offerte per i nuovi smartphone:

Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4: i prezzi per l’acquisto standalone

I NUOVI SMARTPHONE DI SAMSUNG I PREZZI PER L’ITALIA Samsung Galaxy Z Flip 4 a partire da 1.149 euro Samsung Galaxy Z Fold 4 a partire da 1.879 euro

Prima di entrare nei dettagli delle offerte a rate degli operatori, andiamo a vedere quali sono i prezzi di listino dei nuovi Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4. Ricordiamo che entrambi gli smartphone possono contare sul processore Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, attuale chip di riferimento del mercato Android in grado di offrire prestazioni al top del mercato.

Per chi sceglie l’acquisto in un’unica soluzione è necessario mettere in conto una spesa superiore ai 1.000 euro. Per quanto riguarda il Samsung Galaxy Z Flip 4, il più “economico” del nuovo duo di Samsung, le varianti a disposizione sono tre. Ecco i prezzi:

8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna: 1.149 euro

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna: 1.199 euro

8 GB di RAM e 512 GB di memoria interna: 1.329 euro

Per il più costoso Galaxy Z Fold 4, invece, il listino è il seguente:

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna: 1.879 euro

12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna: 1.999 euro

12 GB di RAM e 1 TB di memoria interna: 2.249 euro (è un’esclusiva dello store di Samsung)

Da notare che acquistando un nuovo Galaxy Z (anche con le offerte degli operatori) e registrando lo smartphone su Samsung Members è possibile ottenere:

6 mesi di DAZN gratis

1 anno di Samsung Care+ (garanzia aggiuntiva contro i danni accidentali)

Le offerte a rate di TIM, Vodafone e WINDTRE per i Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4

OPERATORE SAMSUNG GALAXY Z FLIP 4 SAMSUNG GALAXY Z FOLD 4 TIM (vincolo 30 mesi) da 22 euro al mese da 42 euro al mese VODAFONE (vincolo 24mesi) da 27,99 euro al mese da 54,99 euro al mese WINDTRE (vincolo 30 mesi) da 26,99 euro al mese da 39,99 euro al mese

Acquistare uno dei nuovi Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4 a rate con le offerte degli operatori è decisamente più vantaggioso, garantendo la possibilità di ottenere un risparmio sulla spesa complessiva e di poter dilazionare il pagamento per un lungo periodo (24 o 30 mesi). Al momento, i nuovi Galaxy sono proposti a rate da TIM, Vodafone e WINDTRE che mettono a disposizione varie offerte per nuovi e già clienti.

Ecco tutte le migliori offerte disponibili in questo momento:

Le offerte TIM

Partiamo da TIM. Per nuovi e già clienti dell’operatore c’è la possibilità di puntare sul finanziamento TIMFin. Con questa soluzione, disponibile recandosi in un qualsiasi negozio TIM, è possibile acquistare il Galaxy Z Flip 4 a 22 euro al mese per la versione da 128 GB oppure a 24 euro al mese per il modello da 256 GB. Per il Galaxy Z Fold 4, invece, il prezzo è di 42 euro al mese per la versione da 256 GB, l’unica proposta da TIM.

Le offerte in questione prevedono anticipo zero e 30 rate mensili. Da notare, però, che è necessario aggiungere il costo della copertura assicurativa Trusty (+8,90 euro al mese) oppure Full (+11,90 euro al mese). Nel primo caso è inclusa la copertura dai danni accidentali mentre nel secondo c’è anche la protezione relativa al furto dello smartphone, un’eventualità da non sottovalutare considerando il costo elevato dei dispostivi.

I clienti TIM di rete fissa possono attivare TIM Premium Famiglia per poi abbinare uno degli smartphone Samsung a rate. L’offerta in questione include minuti, SMS e Giga illimitati in 4G e 5G al costo di appena 9,99 euro al mese. Disattivando la linea telefonica fissa, però, si perderà il diritto ai Giga illimitati. Il traffico incluso sarà solo di 5 GB. L’attivazione può avvenire direttamente online:

Scopri TIM Premium Famiglia »

Tra le offerte TIM da attivare per acquistare a rate uno dei nuovi smartphone Samsung c’è TIM 5G Power Smart. La tariffa in questione include minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G e 5G (con Giga illimitati per i clienti TIM di rete fissa). L’offerta proposta presenta un costo di 14,99 euro al mese con primo mese e attivazione gratis scegliendo l’attivazione online dal link qui di seguito.

Scopri TIM 5G Power Smart »

C’è poi TIM Wonder Six. La tariffa include minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G (Giga illimitati per clienti di rete fissa) al costo di 9,99 euro al mese con primo mese e attivazione gratis scegliendo l’attivazione online. L’offerta in questione è attivabile con portabilità del numero da un operatore virtuale oppure da Iliad, esclusivamente tramite procedura online disponibile al link qui di sotto:

Scopri TIM Wonder SIX »

Le offerte Vodafone

Per acquistare i nuovi Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4 con Vodafone è possibile accedere a diverse offerte. L’operatore propone l’acquisto a rate con carta di credito. I clienti dovranno sostenere un anticipo e il pagamento di 24 rate mensili. In caso di recesso anticipato (prima dei 24 mesi) sarà addebitato un corrispettivo aggiuntivo di importo variabile in base al modello scelto.

Per il Galaxy Z Flip 4 128 GB è previsto un anticipo di 99,99 euro oltre a rate da 27,99 a 30,99 euro al mese (l’importo della rata dipende dall’offerta attivata; con la gamma Infinito è possibile accedere alla rata più bassa). Per la versione da 256 GB, invece, l’anticipo resta di 99,99 euro mentre le rate mensili sono da 29,99 euro a 32,99 euro al mese (anche in questo caso dipende dal tipo di offerta attiva).

Discorso simile per il Samsung Galaxy Z Fold 4, disponibile nel taglio da 256 GB. L’anticipo richiesto è di 199,99 euro mentre le 24 rate mensili vanno da 54,99 euro a 57,99 euro al mese, in base al tipo di offerta attivato dal cliente. Queste promozioni sono valide sia per già clienti che per nuovi clienti Vodafone. Bisogna mettere in conto un costo di attivazione di 9,99 euro una tantum.

Tra le offerte Vodafone da sfruttare per acquistare uno dei nuovi smartphone Samsung ci sono le proposte della gamma Infinito con minuti, SMS e Giga illimitati a 24,99 euro al mese (ma con velocità limitata a 10 Mbps) oppure a 39,99 euro al mese (senza limiti di velocità, in 4G e in 5G). Per i clienti Iliad e di operatori virtuali ci sono le offerte Vodafone Special che includono minuti ed SMS illimitati e 100 GB a partire da 7,99 euro al mese.

Per verificare le offerte disponibili è possibile seguire il link qui di seguito. Dopo aver attivato la tariffa Vodafone desiderata sarà possibile recarsi in un negozio dell’operatore per prenotare uno dei due nuovi smartphone pieghevoli di Samsung.

Scopri le offerte Vodafone »

Le offerte WINDTRE

Il listino di offerte WINDTRE per i nuovi Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4 è particolarmente articolato con la possibilità di acquistare gli smartphone in abbinamento a varie offerte, sempre con addebito delle rate mensili su carta di credito oppure optando per il finanziamento. Le offerte in questione possono essere attivate in un negozio WINDTRE.

Tra le tante promozioni disponibili, segnaliamo la possibilità di acquistare gli smartphone in abbinamento alla tariffa Smart Pack Protect 200 5G Summer Edition che include minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 4G e 5G a 16,99 euro al mese. In abbinamento a quest’offerta, il Galaxy Z Flip 4 128 GB presenta un costo di 26,99 euro al mese per 30 mesi.

Per quanto riguarda il Galaxy Z Fold 4 256 GB, invece, c’è la possibilità di abbinare l’offerta a Di Più Unlimited 5G (minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati a 29,99 euro al mese) al costo di 39,99 euro al mese oppure a Di Più Full 5G (minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB a 14,99 euro al mese) al costo di 45,99 euro al mese. Viene richiesto un anticipo di 389,99 euro oppure di 199,99 euro scegliendo il finanziamento.

Scopri le offerte WINDTRE »