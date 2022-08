Sky e stop al digitale terrestre: le novità di Agosto 2022

Dopo la chiusura dell’offerta Sky sul digitale terrestre, ecco le indicazioni per non perdersi il meglio della programmazione messa in onda dalla media company. Con una fotografia delle promozioni attivabili ad Agosto 2022 .

Dopo la chiusura dell’offerta Sky sul digitale terrestre (lo scorso 1° aprile), i clienti che vogliano continuare a beneficiare della visione dei programmi messi in onda dalla pay tv potranno attivare un abbonamento con il decoder Sky Q, che è disponibile sia nella versione via Internet sia in quella via satellite.

A questi clienti, il cui abbonamento sul digitale terrestre è cessato in automatico e senza addebiti per la chiusura del contratto, sarà riservata un’offerta dedicata che non prevede costi attivazione. L’offerta, che consentirà l’accesso a contenuti e pacchetti Sky su misura per la propria famiglia, potrà essere sottoscritta contattando il numero verde Sky 800 922 305.

Di seguito analizzeremo le differenze tra il decoder Sky Q via Internet e quello Sky Q via satellite, così come scatteremo una panoramica di alcune delle offerte Sky attivabili ad Agosto 2022.

Il decoder Sky Q sotto la lente d’ingrandimento

TIPOLOGIA DI DECODER CARATTERISTICHE DEL DECODER Sky Q via Internet collegamento alla propria rete Internet e installazione in autonomia (senza l’intervento di un tecnico)

dispositivo Wi-fi leggero e compatto che può essere spostato in tutti i locali di casa

visione dei programmi in HD Sky Q via satellite installazione a cura di un tecnico Sky

si potranno vedere anche programmi on demand, oltre che in diretta, in 4K HDR , grazie a Sky Ultra HD

, grazie a Sky Ultra HD fino a 4 programmi Sky in registrazione contemporaneamente

esperienza multiscreen wireless per guardare Sky Q sulle altre televisioni di casa, o su smartphone, tablet e pc nello stesso momento

Sky Q è il decoder che abilita alla visione dei programmi di Sky (e anche quelli trasmessi da altre piattaforme di streaming, come Netflix) attraverso un collegamento a Internet oppure via satellite (anche in 4K HDR). Il decoder è compatibile con il nuovo digitale terrestre DVB-T2 e potrà, dunque, essere utilizzato senza la necessità di dover acquistare un nuovo televisore.

Come illustrato in tabella, il decoder Sky Q via Internet non necessita dell’intervento di un tecnico: basta collegare il dispositivo alla connessione Internet di casa, in pochi, semplici passi. Per l’installazione del decoder Sky Q satellitare, invece, è necessario l’intervento di un tecnico che realizzerà un nuovo impianto satellitare Sky oppure provvederà ad adeguare l’impianto esistente alle funzionalità di Sky Q.

Di seguito analizziamo alcuni dei pacchetti Sky attivabili ad Agosto 2022.

Prova Sky Q

Attivando questa offerta (al costo di 9 euro), si avranno a disposizione 30 giorni di tempo per godersi tutti i contenuti di Sky e Netflix in alta risoluzione. Durante questo arco temporale, si avrà accesso alla visione di:

Sky Calcio;

Sky Sport;

Sky TV;

Netflix;

Sky Cinema;

Sky Kids.

Terminati i 30 giorni, non è previsto alcun rinnovo automatico: è possibile decidere se attivare il pacchetto Sky su misura per la propria famiglia, oppure se restituire il decoder Sky Q (ricevuto a casa dopo la sottoscrizione dell’offerta stessa).

Sky Calcio

Tra i pacchetti Sky attivabili ad Agosto 2022 c’è anche il pacchetto Sky Calcio, con una promozione valida fino al 4 settembre 2022. Essa permetterà agli abbonati amanti del calcio di beneficiare della visione di:

campionato di serie A con 3 partite su 10 a turno per le stagioni 2021-24: il match del sabato sera alle 20.45 , della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45 ;

con 3 partite su 10 a turno per le stagioni 2021-24: il match del , della e del ; le migliori partite di Premier League per le stagioni 2022/25, di Bundesliga per le stagioni 2021/25 e di Ligue 1 per le stagioni 2021/24;

per le stagioni 2022/25, di per le stagioni 2021/25 e di per le stagioni 2021/24; la serie BKT con tutte le 380 partite stagionali (+ playoff e playout) per le stagioni 2021/24;

con tutte le 380 partite stagionali (+ playoff e playout) per le stagioni 2021/24; Sky Sport 24.

Incluse nell’offerta anche Sky TV (con le produzioni Sky Original) e Sky Go per guardare i programmi Sky anche da smartphone, tablet e PC.

Il pacchetto Sky Calcio costa 14,90 euro al mese (anziché 30 euro al mese) per 18 mesi. Per gli abbonati con decoder Sky Q via Internet, è previsto un costo iniziale una tantum di 9 euro per l’attivazione di Sky Q via Internet. Per gli abbonati con decoder Sky Q black, è previsto un costo di 29 euro per l’installazione e l’attivazione di Sky Q Black (comprensivo di installazione della parabola), oppure di 59 euro (senza l’installazione della parabola).

Intrattenimento Plus

I clienti Sky che vogliano sottoscrivere questo abbonamento potranno affiancare alla visione delle produzioni Sky Original, serie tv italiane e internazionali e i documentari per tutta la famiglia l’intrattenimento firmato Netflix. Questa soluzione Sky, infatti, unisce tutti i vantaggi del pacchetto base Sky TV ad un abbonamento Netflix piano standard, la cui App è già installata nel decoder Sky Q.

Ecco una panoramica dell’offerta:

show, serie Tv e programmi per tutta la famiglia;

Netflix incluso;

Sky go incluso;

costo di attivazione: 9 euro (anziché 148 euro)

Il pacchetto può essere attivato sia dai possessori di Sky Q via Internet, sia da quelli di Sky Q satellitare. Il costo dell’abbonamento è lo stesso: 19,90 euro al mese (anziché 30 euro) per 18 mesi.

Per gli appassionati di cinema, è possibile abbonarsi al pacchetto Sky TV + Sky Cinema al costo di 24, 90 euro al mese (anziché 39 euro) per 18 mesi. Con questa offerta è possibile vedere:

produzioni Sky Originali

serie tv italiane e internazionali

show per tutta la famiglia

documentari e news

più di 200 prime visioni all’anno con il meglio del cinema italiano e internazionale

oltre 20 film Sky original

