Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4: le offerte a rate di Ottobre 2022 con TIM, Vodafone e WindTre

Samsung Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Fold 4 sono i due smartphone del produttore coreano con schermo pieghevole. Il miglior modo per averli e spendere meno è attivare un’offerta telefono incluso. Questo tipo di tariffe prevedono il pagamento a rate con vincolo di permanenza minima ed eventualmente un anticipo. Se poi non siete soddisfatti dell’acquisto potete sempre esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni e riconsegnare il cellulare. Ecco quindi descritte nel dettaglio le Samsung Galaxy Z Flip offerte di questo mese.

Samsung Galaxy Z Flip: offerte di WindTre di ottobre 2022

Offerte smartphone incluso di WindTre Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Di Più Lite 5G con Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS 50 GB in 5G con Priority Pass 12,99 euro Di Più Full 5G con Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS 100 GB in 5G con Priority Pass 14,99 euro Di Più Unlimited 5G con Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS Giga illimitati in 5G con Priority Pass 29,99 euro Smart Pack Protect 200 5G con Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS 200 GB in 5G con Priority Pass 18,99 euro

Con WindTre è possibile acquistare a rate Samsung Galaxy Z Flip 4 e Fold 4 senza anticipo. L’operatore però non prevede la consegna a domicilio. Il ritiro del dispositivo avviene quindi in negozio. Le offerte della famiglia Di Più a cui abbinare il telefono permettono di avere anche minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con Priority Pass a partire da 12,99 euro al mese. Nei piani sono poi inclusi il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo e accesso prioritario e senza attese al servizio clienti 159.

WindTre poi con Smart Pack Protect 200 5G con Easy Pay aggiunge al telefono anche la protezione contro il furto fornita da Europ Assistance. Per tutte le tariffe il costo di attivazione di 49,99 euro si può rateizzare in 24 rate da 1,08 euro al mese più 6,99 euro una tantum. La SIM costa 10 euro. Per il telefono invece l’attivazione è di 4,99 euro.

Easy Pay è il sistema con addebito automatico su conto corrente che permette di dimenticarsi delle ricariche manuali e di ottenere il doppio dei Gigabyte inclusi rispetto al pagamento su credito residuo.

Ecco i costi a seconda dei differenti modelli con le offerte di Di Più:

Samsung Galaxy Z Fold 4 a partire da 39,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

a partire da 39,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi Samsung Galaxy Z Flip 4 da 128 GB a partire da 12,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

a partire da 12,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi Samsung Galaxy Z Flip 4 da 256 GB a partire da 20,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Ecco i costi a seconda dei differenti modelli con le offerte di Smart Pack Protect 200 5G con Easy Pay:

Samsung Galaxy Z Fold 4 a partire da 45,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

a partire da 45,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi Samsung Galaxy Z Fold 4 a partire da 57 euro al mese con vincolo di 30 mesi

a partire da 57 euro al mese con vincolo di 30 mesi Samsung Galaxy Z Flip 4 da 128 GB a partire da 19,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

a partire da 19,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi Samsung Galaxy Z Flip 4 da 128 GB a partire da 25 euro al mese con vincolo di 24 mesi

a partire da 25 euro al mese con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy Z Flip 4 da 256 GB a partire da 27,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

a partire da 27,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi Samsung Galaxy Z Flip 4 da 256 GB a partire da 34 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Samsung Galaxy Z Flip: offerte di Vodafone di ottobre 2022

Offerte smartphone incluso di Vodafone Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Vodafone Bronze Plus illimitati 150 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 7,99 euro Vodafone Silver illimitati 200 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 9,99 euro

Vodafone come gli altri operatori permette di acquistare Samsung Galaxy Z Flip 4 e Fold 4 a rate in abbinamento a tutte le sue migliori offerte di telefonia mobile. Tra le migliori proposte di ottobre abbiamo:

Vodafone Bronze Plus con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G a 5 euro per un mese, poi 7,99 euro al mese con Smart Pay

Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro al mese con Smart Pay e prezzo bloccato per 24 mesi

Entrambe le tariffe sono disponibili solo online per chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali come Fastweb Mobile, Postemobile e Coop Voce con richiesta di portabilità, che Vodafone come qualsiasi altro operatore esegue gratuitamente entro massimo 3 giorni lavorativi. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite.

Smart Pay è il sistema di pagamento con addebito automatico su conto corrente o carta di credito che non solo permette di avere più Giga e uno sconto sul prezzo mensile ma anche accesso gratuito a Vodafone Club. Il programma riservato ai clienti dell’operatore ogni mese permette di ricevere sconti e promozioni sui prodotti e servizi di partner come Everli, Q8, Amazon.it e altri. Nel pacchetto c’è anche la navigazione 5G e 10 GB aggiuntivi.

La consegna del telefono è gratuita e avviene nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) in tutta Italia. L’operatore ha predisposto un apposito sistema di tracking per monitorare la spedizione. Per farlo basta inserire il numero di pratica comunicato via email o SMS.

Ecco i costi a seconda dei differenti modelli:

Samsung Galaxy Z Flip 4 da 128 GB a partire da 27,99 euro al mese + 99,99 euro di anticipo con vincolo di 24 mesi

a partire da 27,99 euro al mese + 99,99 euro di anticipo con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy Z Flip 4 da 128 GB a partire da 29,99 euro al mese + 99,99 euro di anticipo con vincolo di 24 mesi

a partire da 29,99 euro al mese + 99,99 euro di anticipo con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy Z Fold 4 da 256 GB a partire da 54,99 euro al mese + 199,99 euro di anticipo con vincolo di 24 mesi

Samsung Galaxy Z Flip: offerte di TIM di ottobre 2022

Offerte smartphone incluso di TIM Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Wonder Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Young (solo under 25) illimitati fino a 100 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro

Con TIM potete avere Samsung Galaxy Z Flip 4 e Fold 4 a rate con pagamento su carta di credito e senza anticipo. I clienti dell’operatore da almeno 6 mesi per il mobile o di 12 mesi per il fisso possono poi richiedere un finanziamento TIMFin con vincolo di 30 mesi (TAEG 0,00% salvo approvazione). Chi ha la connessione di casa può anche scegliere di addebitare le rate in bolletta. Tra le migliori offerte dell’operatore per ottobre abbiamo:

1. TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. L’offerta è riservata a chi arriva da Iliad e o alcuni operatori virtuali con portabilità

2. TIM Wonder Five invece include minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese. L’offerta è riservata a chi arriva da alcuni operatori virtuali come Fastweb Mobile, Postemobile e Coop Voce con portabilità

3. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download a 14,99 euro al mese. Il piano comprende anche navigazione prioritaria sulla rete dell’operatore, 100 GB su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) e TIM Safe Web Plus. Con TIM Unica si può avere una seconda SIM con la stessa offerta a 9,99 euro al mese

4. TIM Young con minuti e SMS illimitati, 50 GB in 5G a 9,99 euro al mese. Il piano comprende anche l’ascolto di TIMMUSIC senza consumare traffico dati. L’offerta è riservata agli Under 25 e si può personalizzare con:

Raddoppio dei Giga (100 GB) a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games a 5 euro in più al mese

TIM One Number a 99 cent in più al mese

Il primo mese e attivazione sono gratuiti per chi acquista queste tariffe tramite i canali online di TIM. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Se siete già clienti del gestore per la rete fissa potete attivare gratuitamente TIM Unica. La promozione permette di avere ogni mese Giga illimitati per tutta la famiglia fino a quando si mantiene la connessione di casa. Il limite è di 6 SIM, anche se non intestate al titolare della rete fissa. Il pacchetto comprende anche TIMVISION con Disney+ per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese), sconti fino a 550 euro su alcuni smartphone come Samsung Galaxy Z Flip 4 se si resta clienti mobili per almeno 30 mesi e 10 badge in regalo su Party Collection per vincere un volo a Las Vegas Loas Angeles con TIM Party. Il pagamento avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Se ancora non siete clienti di TIM per la rete fissa potete avere una connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download su rete FTTH (Fiber to the Home), chiamate a consumo e attivazione a 24,90 euro al mese.

TIM spedisce lo smartphone gratuitamente a domicilio via corriere, che vi contatterà per fissare l’appuntamento per la consegna. Entro qualche giorno lavorativi avrete il vostro telefono. Per ritirare il dispositivo si può presentare un account SPID o fornire una copia digitale fronte/retro di un documento d’identità o della tessera sanitaria.

Ecco i costi a seconda dei differenti modelli:

Samsung Galaxy Z Flip 4 da 128 GB a 20 euro al mese con vincolo di 30 mesi

a 20 euro al mese con vincolo di 30 mesi Samsung Galaxy Z Flip 4 da 128 GB a 22 euro al mese con vincolo di 30 mesi

a 22 euro al mese con vincolo di 30 mesi Samsung Galaxy Z Fold 4 da 256 GB a 42 euro al mese con vincolo di 30 mesi