Offerte DAZN per il campionato 2022-2023: le proposte di Ottobre 2022

Ecco le offerte di Ottobre 2022 per accedere al catalogo di eventi e contenuti sportivi, live e on demand, disponibile sulla piattaforma di sport in streaming DAZN .

Le partite della propria squadra del cuore in diretta live. I momenti più emozionanti dei match analizzati da bordocampo. E ancora, contenuti esclusivi per portare azione e adrenalina nelle case dei tifosi italiani. Anche per la stagione calcistica 2022-2023, la piattaforma a pagamento di streaming online DAZN resta un “faro” per chi voglia gustarsi la serie A TIM in diretta, minuto per minuto.

Come fare ad accedere al catalogo di eventi e contenuti sportivi DAZN live e on-demand? La risposta arriva dal comparatore di SOStariffe.it per offerte TV. Questo strumento (digitale e gratuito) aiuta i consumatori a confrontare le offerte che le pay TV (sia tradizionali sia in streaming) mettono a disposizione dei propri clienti e a scegliere quella che più si sposa con i propri interessi (oltre che con i propri budget di spesa).

Le offerte DAZN per il campionato 2022-2023 di Ottobre 2022

OFFERTE MODALITÀ DI ACCESSO COSTO 1 DAZN Standard l’App DAZN può essere registrata su un massimo di 2 dispositivi

dispositivi contenuti accessibili su 2 dispositivi in contemporanea connessi alla stessa rete

è disponibile il servizio DAZN in mobilità, ma non mentre è in uso l’altro dispositivo registrato 29,99 euro al mese 2 DAZN Plus possono essere associati allo stesso account fino a 6 dispositivi

dispositivi contenuti accessibili su 2 terminali in contemporanea anche non connessi alla stessa rete

alla stessa rete è disponibile il servizio DAZN in mobilità, con visione su due terminali in contemporanea anche non connessi alla stessa rete 39,99 euro al mese

Sono due le tipologie di sottoscrizione che la piattaforma di streaming online DAZN mette a disposizione dei propri clienti per entrare nel vivo della Serie A TIM 2022-2023 e degli sport in generale. Prima di passarle ai raggi X per evidenziarne caratteristiche e costi, scattiamo una fotografia dei campionati che è possibile seguire su DAZN:

la serie A TIM fino al 2024 (10 in partite in esclusiva di cui 3 in co-esclusiva con Sky);

fino al 2024 (10 in partite in esclusiva di cui 3 in co-esclusiva con Sky); la serie BKT;

la Uefa Europa League e le migliori partite della Uefa Conference League;

e le migliori partite della Uefa Conference League; LaLiga , FA Cup, Carabao Cup, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Eredivisie e MLS;

, FA Cup, Carabao Cup, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Eredivisie e MLS; Il calcio femminile e la UEFA Women’s Champions League (in esclusiva fino al 2025);

(in esclusiva fino al 2025); il football americano dell’ NFL e le freccette;

e le freccette; Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD con tennis, basket, ciclismo, sport invernali e tanto altro;

sport da combattimento con boxe e UFC.

DAZN Standard

Questo pacchetto base, che costa 29,99 euro al mese, consente la visione dei contenuti messi in onda da DAZN su due dispositivi in contemporanea connessi alla stessa rete. Inoltre, questo piano consente di registrare l’App DAZN su al massimo due dispositivi e di utilizzare il servizio DAZN in mobilità, ma non mentre è in uso l’altro dispositivo registrato.

DAZN Plus

Con questo “upgrade”, al prezzo di 39,99 euro al mese, è possibile associare fino a sei dispositivi allo stesso account e utilizzare il servizio DAZN in mobilità, con visione su due terminali in contemporanea anche non connessi alla stessa rete.

È bene ricordare che dal prossimo 30 Ottobre entrerà in vigore una modifica delle condizioni contrattuali per il recesso del proprio abbonamento. Pur continuando ad essere gratuito, il recesso dell’abbonamento avrà tempistiche differenti rispetto al passato.

L’offerta DAZN su Sky a Ottobre 2022

Dall’avvio della stagione calcistica in corso, le partite della Serie A TIM sono tornate su Sky grazie a un accordo che ha fatto sbarcare l’app di DAZN su Sky Q. Questa intesa consente ai clienti Sky Q che vogliano attivare le offerte DAZN per il campionato di vedere tutti i contenuti dell’app (tra cui le 10 partire della Serie A TIM ogni giornata) tramite il decoder della pay TV. Si può accedere alla piattaforma di streaming dalla sezione “App” oppure pronunciando “Apri DAZN” attraverso il sistema di controllo vocale.

Inoltre, i clienti Sky con abbonamento Tv attivo possono aggiungere il nuovo canale opzionale Zona DAZN sul 214 del telecomando Sky al costo di 5 euro al mese. Per poter seguire i contenuti di DAZN tramite il canale Zona DAZN su Sky è, però, necessario essere un cliente DAZN con abbonamento attivo.

Per avere un assaggio di tutti i contenuti messi in onda dalla pay tv Sky, è possibile attivare la promozione Prova Sky Q al costo di 9 euro al mese. Per 30 giorni, si potrà beneficiare della visione dell’intera offerta Sky comprensiva di:

Sky Calcio;

Sky Sport;

Sky TV;

Netflix;

Sky Cinema;

Sky Kids

Sky Go Plus.

Terminati i 30 giorni, i clienti potranno decidere se attivare il pacchetto Sky più in linea con i gusti della propria famiglia, oppure se restituire il decoder Sky Q (ricevuto a casa dopo la sottoscrizione dell’offerta stessa).

L’offerta DAZN su TimVision a Ottobre 2022

OFFERTA COSA SI PUÒ VEDERE COSTO MENSILE 1 Timvision Calcio e Sport l’intrattenimento di TimVision

DAZN con la Serie A TIM

Infinity+ con Uefa Champions League

TimVision Box

6 mesi di Amazon Prime gratis 24,99 euro al mese per 6 mesi, poi 29,99 euro 2 Timvision Gold l’intrattenimento di TimVision

DAZN con la Serie A TIM

tutto il catalogo di Disney+

il piano standard di Netflix

Infinity+ con la Uefa Champions League

TimVision Box

6 mesi di Amazon Prime gratis 40,99 euro al mese per 6 mesi, poi 45,99 euro

Anche alcune offerte di Timvision offrono la possibilità di vedere la Serie A TIM 2022-2023, di cui DAZN possiede i diritti esclusivi. Di seguito passiamo sotto la lente d’ingrandimento i pacchetti per l’intrattenimento messi a punto da TIM che includono il servizio DAZN.

Timvision Calcio e Sport

Questa proposta prevede che in un unico pacchetto siano inclusi:

l’intrattenimento di TimVision (con film, serie Tv, produzioni originali, il catalogo di Discovery+, il meglio dei contenuti Mediaset degli ultimi 7 giorni e tutti gli eventi sportivi di Eurosport Player (incluso per 12 mesi);

(con film, serie Tv, produzioni originali, il catalogo di Discovery+, il meglio dei contenuti Mediaset degli ultimi 7 giorni e tutti gli eventi sportivi di Eurosport Player (incluso per 12 mesi); DAZN con la Serie A TIM (10 partite su 10 per ogni turno, di cui 7 in esclusiva) e tutti i contenuti della sua offerta multisport;

(10 partite su 10 per ogni turno, di cui 7 in esclusiva) e tutti i contenuti della sua offerta multisport; Infinity+ con film, serie Tv e Uefa Champions League (con 104 partite);

(con 104 partite); TimVision Box

6 mesi di Amazon Prime offerti da TIM.

Questa offerta mette a disposizione il servizio DAZN in promozione, su un massimo di due dispositivi contemporaneamente fino al 31 Ottobre 2022. Il costo del pacchetto è di 24,99 euro al mese per 6 mesi, poi 29,99 euro. Il costo di attivazione è pari a 19,99 euro una tantum, in promozione a 9,99€ per i clienti già in possesso del Timvision Box.

Timvision Gold

Questa promozione, dal costo di 40,99 euro al mese per 6 mesi (poi 45,99 euro al mese) include:

l’intrattenimento di TimVision;

tutto il catalogo di Disney+;

il piano standard di Netflix;

DAZN con la Serie A TIM;

Infinity+ con la Uefa Champions League;

TimVision Box;

6 mesi di Amazon Prime offerti da TIM.

Anche in questo caso l’App DAZN è accessibile su un massimo di due dispositivi contemporaneamente, in promozione fino al 31 Ottobre 2022.

Per chi volesse affidarsi a TIM per portare Internet fibra nella propria abitazione, il colosso delle Tlc mette a disposizione una serie di soluzioni, tra cui l’offerta Premium Fibra, che consente di navigare alla massima velocità da casa (fino a 1 Gbps in download su rete FTTH), avere chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e il modem di ultima generazione TIM Hub+ incluso. Questa promozione è disponibile al prezzo di 29,90 euro al mese per attivazioni online.

