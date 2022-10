Bollette luce e gas e aumenti da ottobre 2022: come difendersi con le tariffe del mese

In questo “tsunami” energetico, spuntare il miglior rapporto qualità-prezzo per le offerte luce e gas è sempre più arduo, ma possibile. Ecco la bussola di SOStariffe.it per aiutare i clienti domestici a scegliere le promozioni del Mercato libero più competitive (per prezzi e servizi) a Ottobre 2022 .

Offerte in evidenza A2A Easy Luce Bioraria 1.660,08 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA A2A Easy Gas 3.785,32 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela (Luce) e Servizio di Tutela (Gas)

L’onda d’urto del caro bollette (il prezzo dell’elettricità crescerà del +59% tra ottobre e dicembre 2022 rispetto ai tre mesi precedenti) sta spingendo le famiglie italiane a confrontare con assiduità le promozioni disponibili nel Mercato libero a Ottobre 2022 nel tentativo di scovare la soluzione luce e gas che le aiuti a tenere le spese di luce e gas sotto controllo pur in questo clima emergenziale.

Una ricerca divenuta sempre più ardua nella “tempesta” dei prezzi che si sta abbattendo sul mercato energetico. Ecco perché il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas rappresenta un prezioso alleato per i clienti domestici.

Gratuito e semplice da utilizzare, il comparatore di SOStariffe.it consente di fare un confronto tra le promozioni luce e gas partendo dai propri dati di consumo reale (disponibili nell’ultima bolletta ricevuta dall’attuale fornitore), oppure stimandoli grazie a una serie di filtri integrati nel comparatore stesso. Una volta inseriti i dati richiesti, il comparatore restituirà ai titolari di utenze domestiche un elenco delle offerte in base alla convenienza e, per ciascuna tariffa, saranno indicati una stima della spesa mensile e annuale.

Al link di seguito è possibile accedere al comparatore, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per sistemi operativi iOS e Android:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Le offerte luce e gas per difendersi dai rialzi in bolletta a Ottobre 2022

FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE E GAS COSTO MENSILE 1 A2A Easy Luce

Easy Gas 0,543 €/kWh

2,4714 €/Smc 85,70 euro

146,13 euro 2 Pulsee Luce Relax Index

Gas Relax Index 0,543 €/kWh

2,4714 €/Smc 92,61 euro

159,23 euro 3 Iberdrola EcoTua Index Casa Promo Luce

EcoTua Index Casa Promo Gas 0,543 €/kWh

2,4714 €/Smc 94,92 euro

160,47 euro

Di seguito presentiamo alcune delle migliori offerte luce e gas per proteggersi dai rialzi a Ottobre 2022. La maggior parte di tali promozioni potranno essere attivate anche in modalità Dual Fuel (unico contratto di fornitura sia per la luce sia per il gas).

Per tutte le offerte i prezzi sono stimati su una famiglia di tre persone che consuma energia elettrica e metano principalmente nei weekend e nelle ore serali. La famiglia “tipo” utilizza soprattutto elettrodomestici come frigo, forno, lavatrice e scaldabagno per un consumo annuale complessivo di 2700 kWh di energia elettrica e di 1400 Smc di gas per riscaldamento, acqua calda e cottura dei cibi.

A2A Easy Luce e Gas

Assicurando l’accesso al prezzo di energia elettrica e gas stabilito dal mercato all’ingrosso senza alcun sovrapprezzo, l’offerta di A2A Energia è considerata dal comparatore di SOStariffe.it tra le soluzioni più appetibili in questo avvio di autunno. In più, il fornitore assicura un risparmio aggiuntivo ai nuovi clienti in quanto azzera il contributo fisso mensile (che ammonta a 12 euro per fornitura) per i primi sei mesi di fornitura. Questo significa un totale di 144 euro all’anno di minori uscite per quei titolari di utenze domestiche che scelgano di attivare la doppia fornitura (sia luce sia gas) con A2A Energia.

Ecco le altre caratteristiche della promozione:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi extra ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) ; opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria;

gestione in autonomia della fornitura, grazie all’area clienti del sito e all’App MyA2A;

possibilità di attivazione della fornitura anche con Whatsapp;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Con questa promozione, la “famiglia tipo” avrebbe una spesa mensile per la luce di 85,70 euro e di 146,13 euro per il gas.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni:

SCOPRI A2A EASY LUCE E GAS »

Pulsee Luce e Gas Relax Index

Riflettori puntati sulla convenienza anche a Pulsee, la energy company italiana che è un marchio di Axpo Italia. La sua promozione è considerata vantaggiosa in quanto sfrutta i prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica e gas e assicura il 20% di sconto (da 15 euro a 12 euro) sul contributo fisso mensile per fornitura con attivazione online entro il 9 Ottobre 2022. Inoltre, tra i punti di forza della soluzione Pulsee c’è la possibilità di attivare l’opzione Cost Sharing: chi vive in condivisione potrà ricevere (al prezzo di 1,50 euro in più al mese) bollette della luce il cui costo è già ripartito equamente tra i coinquilini dell’appartamento.

Ecco altre caratteristiche dell’offerta:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi aggiuntivi ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) ; attivazione veloce, anche dal proprio smartphone e gestione online della fornitura con App Pulsee Energy;

energia sostenibile (proveniente da fonti rinnovabili) inclusa;

possibilità di arricchire l’offerta con l’opzione Carbon Footprint per azzerare le proprie emissioni di CO₂ (a 3 euro in più al mese).

Attivando questa soluzione la “famiglia tipo” spenderebbe 92,61 euro al mese per le bollette della luce e 159,23 euro al mese per quelle del gas.

Per avere un quadro completo della promozione luce Pulsee, clicca al link qui sotto:

Scopri Pulsee Luce RELAX Index »

Cliccando sul pulsante verse di seguito, invece, si potranno ottenere ulteriori informazioni sull’offerta gas Pulsee:

Scopri Pulsee Gas RELAX Index »

EcoTua Index Casa Promo Luce e Gas

La multinazionale spagnola Iberdrola scommette su prezzi di elettricità e gas all’ingrosso per aiutare i suoi clienti a tenere a bada le spese in bolletta. Non solo. A un leggero sovrapprezzo rispetto all’offerta base (+2,95 euro al mese l’uno), i clienti domestici potranno attivare i servizi Tuttofare Luce e Tuttofare Gas, che garantiscono assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in caso di emergenze agli impianti di casa e una visita annuale (per lavori elettrici e idraulici) senza costi per la chiamata e 3 ore di manodopera incluse.

Altre caratteristiche della promozione sono:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza costi aggiuntivi ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas ; corrispettivo fisso mensile che ammonta a 78 euro all’anno per la fornitura di luce e a 135 euro all’anno per quella del gas;

gestione online della fornitura con App Iberdrola e servizio di bolletta online;

100% energia verde inclusa.

Con questa offerta, le bollette della luce avrebbero avrebbero un impatto economico sul budget mensile della “famiglia tipo” pari a 94,92 euro al mese, mentre quelle del gas inciderebbero per 160,47 euro. Da queste stime di spesa sono esclusi i servizi Tuttofare Luce e Tuttofare Gas.

Clicca al link di seguito per consultare l’offerta luce di Iberdrola:

SCOPRI ECOTUA INDEX CASA PROMO LUCE »

Cliccando sul pulsante verde, invece, puoi scoprire più dettagli sulla promozione per la fornitura di gas:

SCOPRI ECOTUA INDEX CASA PROMO GAS »

È bene ricordare che quelle proposte sono le offerte più convenienti per il profilo di consumo indicato. Gli esperti di SOStariffe.it ribadiscono che per assicurarsi risparmi in bolletta è necessario fare un confronto tra le offerte di luce e gas a partire dai dati reali di consumo di ciascuna utenza, così da individuare le migliori tariffe per il proprio fabbisogno energetico.

Per assistenza nella scelta e per verificare l’effettiva convenienza delle migliori offerte luce e gas rispetto alle tariffe già attive è possibile affidarsi al servizio di consulenza di SOStariffe.it (gratuito e senza impegno), che è disponibile al numero 02 5005 111.