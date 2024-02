A marzo arriva una nuova rimodulazione TIM per alcuni utenti mobile fino a 2,49 euro al mese . Scopri come attivare una delle opzioni gratuite o recedere senza costi aggiuntivi

A marzo è in programma una nuova rimodulazione TIM per alcuni clienti di telefonia mobile con offerte ricaricabile oltre a quella già annunciata nei primi giorni di gennaio che prevedeva un aumento di 1,99 euro al mese. In questo caso però i rincari saranno differenti in base alla singola tariffa.

Come è già successo in passato, TIM proporrà ai clienti sopposti alla rimodulazione la possibilità di attivare gratuitamente alcuni servizi aggiuntivi a titolo di compensazione. Resta poi sempre la possibilità di recedere dal contratto o passare ad altro operatore senza costi aggiuntivi o penali entro una data limite.

Rimodulazione TIM: cosa succede a marzo 2024

L’ultima rimodulazione TIM, motivata dall’operatore per le “esigenze economiche connesse alle mutate condizioni di mercato“, è stata annunciata il 29/1/24 sul sito tim.it con un’informativa dedicata pubblicata nella sezione “News e Modifiche contrattuali” e tramite gli SMS personalizzati inviati ai clienti ricaricabili coinvolti dagli aumenti. Nell’informativa non viene citato l’inserimento della clausola per l’adeguamento annuale dei prezzi in base all’inflazione. Per ottenere più dettagli sulla modifica unilaterale del contratto si può chiamare il Servizio Clienti al 119 o il numero gratuito 409164.

La rimodulazione TIM diventerà effettiva a partire dal 4/3/24 e prevederà un aumento da 99 cent a 2,49 euro al mese (IVA inclusa) in base all’offerta attiva sulla linea del cliente. In alternativa, ad alcuni dei clienti sottoposti ai rincari verranno proposte le seguenti opzioni da attivare gratuitamente e fin da subito:

50 GB al mese con l’opzione xTE 50 Giga inviando un SMS gratuito al 40916 con il testo “ 50GIGA ON “

con l’opzione inviando un SMS gratuito al con il testo “ “ navigazione 5G con l’opzione 5G ON xTe Free inviando un SMS gratuito al 40916 con il testo “ 5G ON “

con l’opzione inviando un SMS gratuito al con il testo “ “ chi ha attivato TIM Unica Power subirà solo la rimodulazione e non potrà attivare le promozioni gratuite sopra descritte

TIM comunque specifica che il cliente potrà attivare solo l’opzione a lui dedicata che troverà nel messaggio informativo inviato dall’operatore. In ogni caso è sempre possibile verificare i contenuti e il costo attuale delle offerte soggette alla rimodulazione accedendo alla sezione MyTIM da app o sul sito o chiamando il Servizio Clienti al 119.

Altrimenti, fino al 29/2/24 è possibile continuare con la propria offerta allo stesso costo mensile ma con 2 GB in più al mese attivando l’opzione xTE 2 Giga in più. Per farlo basta inviare un SMS gratuito al numero 40916 con il testo “CONFERMA ON“. In precedenza una simile procedura si poteva attivare inviando un SMS con testo “NOVAR ON“.

I clienti coinvolti dagli aumenti TIM che non hanno intenzione di accettare i rincari possono comunque recedere dal contratto senza costi aggiuntivi o penali o cambiare operatore entro il 6/4/24 nelle seguenti modalità:

Chiamando il Servizio Clienti 187

dall’ Area Clienti MyTIM su sito e app

su sito e app scrivendo a TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma)

via PEC a disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it allegando una fotocopia del documento d’identità del titolare del contratto e specificando nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali”

a allegando una fotocopia del documento d’identità del titolare del contratto e specificando nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali” Nei negozi TIM

In alternativa è comunque possibile disattivare soltanto l’offerta oggetto della rimodulazione TIM ma mantenendo la linea mobile con l’operatore. In questo caso si attiverà la tariffa prevista dal profilo base previsto dall’attuale piano o quello attivo sulle eventuali altre promozioni già associate alla stessa. In seguito, sarà possibile ventuale altre offerte di TIM chiamando il 40916 o accedendo all’Area Personale My TIM Mobile sul sito. Una delle più interessanti oggi disponibili è:

TIM 5G Power Smart

minuti illimitati e 1000 SMS

100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con credito residuo) 16 GB per il roaming nei Paesi Ue

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo è di 14,99 euro al mese o 16,99 euro al mese scegliendo il pagamento su credito residuo. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Il contributo per l’attivazione è di 19,99 euro.

Vi ricordiamo poi che i clienti di TIM con un’offerta dati attiva a partire da 9,99 euro al mese possono attivare l’offerta Internet Casa chiamata TIM WiFi Power Smart per la fibra fino a 2,5 Gbps in FTTH con uno sconto di 6 euro al mese e attivazione gratis fino al 10/2/24.

Altre offerte mobile convenienti a febbraio 2024

Le migliori offerte mobile di febbraio Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Super Mobile Smart minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G 4,95 €/mese Spusu 150 2000 minuti e 500 SMS + 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 5,98 €/mese per sempre EVO 200 di CoopVoce minuti illimitati e 1000 SMS + 200 GB in 4G primo mese gratis, poi 7,90 €/mese per sempre Fastweb Mobile Full minuti illimitati e 100 SMS + 200 GB in 5G primi 2 mesi gratis, poi 9,95 €/mese Flash 200 GB di Iliad minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G 9,99 €/mese per sempre

Oggi è possibile trovare molte altre promozioni convenienti in termini di rapporto qualità prezzo. A meno di 10 euro al mese potete anche attivare un’offerta 5G, se avete uno smartphone compatibile. A febbraio si può quindi scegliere tra:

Super Mobile Smart

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G

1 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Optima Italia costa 4,95 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 9,90 euro, invece di 19,90 euro.

Spusu 150

2000 minuti e 500 SMS

150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 300 GB di riserva da utilizzare a partire dal successivo rinnovo quando si esaurisce il traffico dati incluso e che non hanno scadenza

da utilizzare a partire dal successivo rinnovo quando si esaurisce il traffico dati incluso e che non hanno scadenza 6,32 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Spusu costa 5,98 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Non è previsto un contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 9,90 euro. Si può richiedere online un’eSIM senza costi aggiuntivi o cambiare offerta in qualsiasi momento.

EVO 200 di CoopVoce

minuti illimitati e 1000 SMS

200 GB in 4G fino a 150 Mbps

fino a 150 Mbps 11 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di CoopVoce costa 7,90 euro al mese e prezzo fisso per sempre. Il primo mese e attivazione sono gratis acquistandola online e richiedendo la portabilità del numero entro il 6/3/24. Potete richiedere online un’eSIM allo stesso prezzo di una SIM.

Fastweb Mobile Full

minuti illimitati e 100 SMS

200 GB in 5G

11 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Mobile costa 9,95 euro al mese senza vincoli ma i primi 2 mesi sono gratis. Non è previsto un contributo per l’attivazione ma la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita entro un massimo di cinque giorni lavorativi. In negozio potete richiedere un’eSIM allo stesso prezzo. Per una maggiore comodità potete effettuare la verifica dell’identità per l’attivazione dell’offerta tramite SPID o CIE (Carta d’identità Elettronica). Con FastwebUP Plus mobile avete inclusi ogni mese i seguenti vantaggi:

16 minuti di utilizzo gratuito sul noleggio di monopattini elettrici Helbiz

5 euro di sconto su giochi, console, accessori, giocattoli, merchandise e trading cards di Gamestop

un mese di abbonamento G+ a La Gazzetta dello Sport

5 euro di sconto su una spesa minima di 25 euro con Deliveroo

Flash 200 di Iliad

minuti e SMS illimitati

200 GB anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in Italia

in oltre 3.000 Comuni in Italia 11 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Iliad costa 9,99 euro al mese e ha prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Si può richiedere online un’eSIM al costo di 9,99 euro. La tariffa, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 29/2/24.

Attivando questa offerta con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito potete avere uno sconto di 5 euro al mese sulla fibra fino a 5 Gbps in FTTH EPON dell’operatore. Il prezzo per la rete fissa diventa quindi di 19,99 euro al mese per sempre.

Per confrontare le offerte sopracitate e trovare la soluzione più economica in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Selezionata la promozione migliore potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

