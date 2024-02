WindTre prolunga fino a metà febbraio la sua offerta per Aree Bianche fibra ottica fino a 1 Gbps in download con uno sconto sull'attivazione . Scopri come acquistarla

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

WindTre sta continuando a proporre anche a febbraio la sua offerta Super Fibra con uno sconto sul contributo per l’attivazione sia online sia in negozio. La tariffa prevede un collegamento nelle Aree Bianche fino a 1 Gbps in fibra FTTH (Fiber to the Home). Si parla quindi di tutte quelle zone del Paese solitamente meno densamente popolate e non raggiunte direttamente dalla fibra. Inizialmente questa promozione era stata prorogata solo fino al 31/1/24 ma oggi è stata allineata ad altre offerte per la rete fissa dell’operatore. Per sapere se siete raggiunti dalla fibra, potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Scopri le migliori offerte fibra »

Aree bianche fibra ottica: offerta di WindTre con attivazione scontata prorogata a febbraio 2024

Caratteristiche offerte fisso Super Fibra (Aree Bianche) Super Fibra Navigazione fino a 1 Gbps in FTTH fino a 2,5 Gbps in FTTH Costo mensile 26,99 €/mese

23,99 €/mese per i già clienti mobile 24,99 €/mese

22,99 €/mese per i già clienti mobile Attivazione 19,99 € 39,99 €

La promozione associata a Super Fibra per le Aree Bianche è stata prolungata fino al 18/2/24, salvo ulteriori proroghe da parte di WindTre. Attivandola avrete quindi:

connessione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH sulla rete Open Fiber

chiamate illimitate con acquisto online

modem Wi-Fi 6 (5,99 euro al mese per 48 mesi già inclusi nel canone mensile)

Giga illimitati fino a un massimo di 3 SIM

Il prezzo è di 26,99 euro al mese mentre il contributo per l’attivazione è scontato a 19,99 euro, invece di 49,99 euro. Se però si è già clienti di WindTre per la telefonia mobile, il prezzo scende a 23,99 euro al mese e si hanno inclusi anche 12 mesi di Amazon Prime per vedere serie TV, film, produzioni Originali e 16 partite a stagione di Champions League.

Se invece siete raggiunti dalla rete di WindTre potete attivare la seguente offerta:

Super Fibra Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 6 incluso

Giga illimitati in 5G fino a 3 SIM

Per acquistarla comodamente online con SOStariffe.it, vi basterà verificare la copertura per visualizzare il prezzo di 24,99 euro al mese. Anche in questo caso se siete già clienti di WindTre per il mobile il prezzo diventa di 22,99 euro al mese e si hanno 12 mesi di Amazon Prime inclusi. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro. Alla fibra potete aggiungere anche:

Più Sicuri Casa per la protezione di tutti i dispositivi connessi. Il primo mese è gratis , poi si rinnova a 1,99 euro al mese

per la protezione di tutti i dispositivi connessi. Il , poi si rinnova a Unlimited Limited Edition con minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati anche in 5G nella versione Easy Pay (addebito automatico su conto corrente o carta di credito) al costo di 9,99 euro al mese

con minuti illimitati, 200 SMS e nella versione (addebito automatico su conto corrente o carta di credito) al costo di 9,99 euro al mese 2-3 SIM aggiuntive con Family New per avere minuti illimitati , 200 SMS e Giga illimitati anche in 5G a 7,99 euro al mese

Attiva Super Fibra di WindTre »